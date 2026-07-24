Tạo điều kiện cho người dân tiếp cận giải pháp an toàn điện

Thời gian qua, nền tảng công dân Thủ đô số iHanoi đã phát huy được vai trò của một kênh tương tác số chính danh giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Tính đến đầu tháng 7/2026, nền tảng số này đã có 6,21 triệu tài khoản, 186 triệu lượt truy cập, đặc biệt là đã tiếp nhận và xử lý hơn 107.000 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Với việc ứng dụng “Tư vấn an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện” được Hà Nội chính thức giới thiệu tại hội nghị “Sơ kết, đánh giá kết quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và 6 tháng đầu năm 2026; triển khai Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 14/5/2026 của Thành ủy Hà Nội cùng các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026” diễn ra ngày 23/7, người dùng nền tảng iHanoi vừa có thêm công cụ hỗ trợ tiếp cận thông tin thiết yếu một cách thuận tiện.

Ứng dụng tư vấn an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện trên nền tảng iHanoi được chính thức ra mắt tại hội nghị về công tác phòng cháy chữa cháy được Hà Nội tổ chức ngày 23/7.

Được thí điểm tại 2 phường Hoàn Kiếm và Vĩnh Hưng trong tháng 6 và vừa mở rộng triển khai chính thức trên toàn thành phố, mini app tư vấn an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện trên nền tảng iHanoi tạo điều kiện để người dân Thủ đô tiếp cận thông tin về giải pháp bảo đảm an toàn điện, an toàn phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình, góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ từ khu dân cư và nhà ở hộ gia đình.

Các vụ cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện - nguyên nhân chiếm trên 61,1% tổng số vụ cháy trên toàn Hà Nội thời gian qua. Việc xây dựng và đưa vào vận hành ứng dụng tư vấn an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện trên nền tảng iHanoi được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hơn nữa hiệu quả truyền thông tới cộng đồng về các biện pháp phòng cháy chữa cháy và an toàn điện; qua đó kịp thời phòng ngừa, kiềm chế và kéo giảm các vụ cháy, nổ có nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Tuyên truyền đa phương tiện, lấy người dân làm trung tâm

Theo báo cáo đánh giá công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và 6 tháng đầu năm 2026, truyền thông là một nội dung đã được triển khai tốt, đã có bước đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, hình thức và phương thức triển khai; từng bước chuyển từ tuyên truyền một chiều sang tuyên truyền đa phương tiện, lấy người dân làm trung tâm, lấy kỹ năng thực hành làm trọng tâm và lấy chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Việc kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và mạng xã hội cũng đã mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin, nâng cao hiệu quả phổ biến pháp luật và trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp tục phát triển sâu rộng, từng bước đi vào thực chất. Nhiều mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ được xây dựng, duy trì và nhân rộng, đặc biệt là mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng” đã góp phần thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ứng dụng “Tư vấn an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện” đã được thí điểm tại 2 phường Hoàn Kiếm và Vĩnh Hưng, trước khi đưa vào sử dụng chính thức trên toàn thành phố.

Thành phố Hà Nội cũng xác định rõ một nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh, kiên trì, thường xuyên tuyên truyền an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên cơ sở ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, AI.

Đồng thời, chú trọng nâng cao hơn nữa hiệu quả xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy để tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở; trình độ, kỹ năng, khả năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tới sâu rộng các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò của người dân trong việc tự bảo vệ cho chính mình, từ đó tham gia bảo vệ cho người thân và cộng đồng...

Riêng với việc tư vấn đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện cho người dân thông qua ứng dụng iHanoi, hiện nay UBND thành phố Hà Nội đang chỉ đạo Sở Công thương nghiên cứu, xây dựng “Đề án ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI để dự báo, cảnh báo nguy cơ mất an toàn hệ thống, thiết bị điện trước khi xảy ra sự cố gây cháy, nổ, trên cơ sở đó báo cáo Ban chỉ đạo chuyển đổi số Thành phố bổ sung, nhiệm vụ này và tích hợp vào Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh Hà Nội”; tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch kiểm tra an toàn điện trên địa bàn Thủ đô.