Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà chủ trì Hội thảo

Đề án hướng tới chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái việc làm phù hợp với điều kiện, tiềm năng của từng địa phương.

Ngày 26/8, tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Hội thảo khoa học “Nhiệm vụ và giải pháp tạo việc làm, phát triển dịch vụ, kết nối lao động bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2026 - 2035”.

Hội thảo đồng thời lấy ý kiến đối với dự thảo Đề án, Tờ trình và Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nông Thị Hà nhấn mạnh, đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi, tạo việc làm không chỉ góp phần phát triển kinh tế mà còn có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ yêu cầu thực tiễn, việc xây dựng Đề án là cần thiết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm và phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đồng thời, Đề án tạo khuôn khổ để lồng ghép, điều phối và phát huy hiệu quả các chương trình, chính sách hiện hành.

Đề án được triển khai theo hai giai đoạn, 2026 - 2030 và 2031 - 2035, với mục tiêu phát triển hệ sinh thái tạo việc làm bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi; phát huy vai trò chủ thể, nguồn lực của người dân; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; mở rộng cơ hội việc làm và sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: phát triển kinh tế địa phương nhằm tạo việc làm bền vững cho lao động vùng DTTS và miền núi; quản lý, nâng cao chất lượng lao động; phát triển và kết nối các dịch vụ việc làm.

Quang cảnh Hội thảo

Đào tạo nghề phải gắn với nhu cầu thị trường

Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu chỉ ra nhiều khó khăn từ thực tiễn triển khai chính sách tại địa phương. Khả năng tạo việc làm tại chỗ ở nhiều khu vực còn hạn chế; đào tạo nghề chưa thực sự gắn với nhu cầu tuyển dụng; tỷ lệ lao động có văn bằng, chứng chỉ còn thấp; thông tin về thị trường lao động chưa đến được đầy đủ với người dân.

Trong khi đó, một số ngành dịch vụ có tiềm năng tạo nhiều việc làm như du lịch cộng đồng, chế biến nông sản, thương mại, logistics và dịch vụ phục vụ sản xuất vẫn phát triển chậm, quy mô nhỏ, thiếu liên kết với chuỗi giá trị.

Các đại biểu đề nghị Đề án cần có giải pháp phù hợp với điều kiện, tiềm năng và đặc điểm văn hóa - xã hội của từng vùng, từng địa phương. Trong đó, cần tăng cường kết nối giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; tổ chức đào tạo theo nhu cầu thị trường và gắn đào tạo với giải quyết việc làm sau khi tốt nghiệp.

Cùng với đó, cần có cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư vào vùng đồng bào DTTS và miền núi; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nền tảng số trong cung cấp thông tin, tư vấn nghề nghiệp và kết nối cung - cầu lao động.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nông Thị Hà trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia trách nhiệm của đại diện các bộ, ngành, địa phương, cơ quan nghiên cứu, chuyên gia và nhà khoa học. Những ý kiến trao đổi, tham luận tại Hội thảo là nguồn thông tin thực tiễn quan trọng để cơ quan chủ trì tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Đề án, Tờ trình và Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng khẳng định, sau khi được hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Đề án sẽ là cơ sở quan trọng để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tạo việc làm, phát triển dịch vụ và kết nối lao động bền vững trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Thứ trưởng Nông Thị Hà mong muốn thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia và nhà khoa học tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm thực tiễn với Bộ Dân tộc và Tôn giáo.