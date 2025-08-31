Chiều ngày 30/8/2024, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”.

Tham gia Hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành cùng đại diện 60 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân và 50 doanh nghiệp FDI.

Trong bối cảnh cả nước hướng tới 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), sự kiện này trở thành diễn đàn quan trọng để khẳng định vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc phát triển đất nước.

Một hoạt động nổi bật của Hội nghị là lễ trao tặng Kỷ niệm chương 80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, trong đó có Tập đoàn Công nghệ CMC.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng Kỷ niệm chương 80 năm Doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước cho Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch CMC cùng đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu

Hành trình tăng trưởng bền vững và tầm nhìn chiến lược của CMC

Tập đoàn CMC đã có một hành trình tăng trưởng bền vững. Quý I năm tài chính 2025, CMC ghi nhận doanh thu ước đạt 2.210 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 136 tỷ đồng, tăng 21%. Năm tài chính 2025 (kết thúc 31/3/2026), CMC đặt mục tiêu doanh thu 9.828 tỷ VNĐ (tăng trưởng 20%); EBITDA đạt hơn 1200 tỷ (tăng trưởng 20%).

Bên cạnh đó, trong hai năm liên tiếp, 2024 và 2025, CMC được vinh danh trong Top 50 công ty niêm yết giá trị nhất Việt Nam (Forbes Vietnam), minh chứng cho sức mạnh tài chính, thương hiệu và chiến lược phát triển dài hạn.

Đặc biệt, Tập đoàn phát triển mạnh mẽ với dấu ấn của 4 khối kinh doanh:

Khối Hạ tầng số với trung tâm dữ liệu Tân Thuận đã trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn An toàn Hệ thống Thông tin Quốc gia Cấp độ 4 và chứng chỉ quốc tế Uptime Tier III (thiết kế, xây dựng và vận hành), đồng thời liên tiếp được vinh danh tại Asian Telecom Awards và Global Brand Awards. Nền tảng CMC Cloud không chỉ nằm trong Top 10 sản phẩm số xuất sắc (2018–2024) mà còn được coi là nhiệm vụ chiến lược, góp phần xây dựng hạ tầng đám mây thuần Việt. Mới đây, CMC Telecom chính thức trở thành Authorized MSSP (Managed Security Service Provider) Partner của Brandefense - công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Threat Intelligence.

Khối Giải pháp công nghệ với nòng cốt CMC TS đạt doanh thu năm tài chính 2024 hơn 4.000 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ cả lợi nhuận và thị phần. Đội ngũ hơn 1.000 chuyên gia cùng hàng nghìn chứng chỉ kỹ thuật quốc tế đã đưa CMC TS trở thành Top 4 doanh nghiệp chuyển đổi số uy tín (VNR 500), Top 10 doanh nghiệp CNTT tiêu biểu (VINASA), đồng thời được các tập đoàn lớn như Samsung, Palo Alto, HPE vinh danh.

Khối Kinh doanh quốc tế tiếp tục mở rộng hiện diện với việc thành lập CMC Korea, mở văn phòng đại diện thứ 3 tại Tokyo và gia nhập Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản (Keidanren). Năm tài chính 2024, khối đã ghi dấu ấn với việc nâng cấp CMMI lên cấp độ 5 và giành nhiều giải thưởng quốc tế như Globee® Awards 2024 và Stevie® Awards 2025 và một dấu ấn ngay trong tháng 8/2025, CMC Global trở thành Đối tác Google Agentspace – nền tảng AI doanh nghiệp và được chọn làm Select Tier Partner trong chương trình Tư vấn & Tích hợp Hệ thống của Databricks, công ty hàng đầu thế giới về dữ liệu và AI.

Khối Nghiên cứu – Giáo dục cũng chứng kiến những bước phát triển đáng kể. CMC University (CMC UNI) ra mắt Trợ lý đào tạo AI, giúp nâng tỷ lệ sinh viên đạt môn lên 84,6% và tuyển sinh năm học 2025 tăng trưởng 85% so với năm 2024 . CMC ATI cho ra đời hai sản phẩm mới – CMC AI Vision và CMC AIBOX, triển khai nhiều dự án trọng điểm và gặt hái giải thưởng công nghệ trong và ngoài nước. Đặc biệt, Mô hình AI CATI-VLM do Viện phát triển được xếp hạng 12 thế giới tại cuộc thi Robust Reading Competition (RRC) 2025 đã khẳng định vai trò trung tâm nghiên cứu – ứng dụng của Tập đoàn.

Kiến tạo nền móng cho kỷ nguyên AI Việt Nam

Bên cạnh kết quả kinh doanh, CMC đang tăng tốc với những dự án tầm vóc quốc gia. Ngày 1/6/2025, tập đoàn khởi công Tổ hợp Không gian sáng tạo CMC (CCS Hà Nội) – nơi dự kiến trở thành trung tâm trí tuệ, sáng tạo, khởi nghiệp và kết nối cộng đồng công nghệ. Chỉ chưa đầy một tháng sau, ngày 24/6/2025, CMC tiếp tục được Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM trao quyết định đầu tư Dự án Trung tâm Dữ liệu siêu quy mô CMC HCM, trị giá 250 triệu USD – hạ tầng trọng điểm được coi là “trái tim AI” của miền Nam.

Không dừng lại ở hạ tầng, CMC còn kiên định theo đuổi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng nền tảng đám mây thuần Việt – CMC Cloud và phát triển hệ sinh thái mở C-OpenAI. Ngày 16/8/2025, Tập đoàn chính thức công bố thành lập Công ty CMC OpenAI, bước ngoặt chiến lược đưa AI Việt Nam bước vào sân chơi toàn cầu với triết lý “mở – kết nối – chia sẻ tri thức”.

Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính chia sẻ: “Thay mặt gần 6.000 cán bộ nhân viên CMC tại Việt Nam và trên toàn cầu, tôi vô cùng vinh dự khi CMC được tặng Bằng khen của Thủ tướng đúng dịp 80 năm Quốc khánh. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng, mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên AI”.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tặng Bằng khen Thủ tướng cho Tập đoàn Công nghệ CMC cùng đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu

Từ các trung tâm dữ liệu hiện đại, hệ sinh thái AI, các dự án sáng tạo, đến dấu ấn toàn cầu, CMC đã và đang hiện thực hóa khát vọng “Make in Vietnam – Go Global”. Việc đón nhận Bằng khen Thủ tướng lần này là minh chứng cho hành trình bền bỉ ấy, và cũng là lời cam kết của CMC: tiếp tục dấn thân, góp phần đưa Việt Nam vươn tầm cường quốc công nghệ trong tương lai.

Thuý Ngà