Ông Nguyễn Xuân Phong được bổ nhiệm làm Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT.

Tập đoàn FPT vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Trí tuệ Nhân tạo (AI) của FPT Software làm Giám đốc Công nghệ (CTO). Như vậy, ông Vũ Anh Tú thôi đảm nhiệm vị trí CTO để tập trung cho vai trò Giám đốc điều hành FPT UAV.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Tập đoàn FPT công bố đẩy mạnh đầu tư vào các công nghệ chiến lược như AI, UAV (lĩnh vực thiết bị bay không người lái), lượng tử, công nghệ đường sắt, an ninh mạng….

Trong chiến lược phát triển dài hạn, FPT xác định làm chủ các công nghệ lõi là nền tảng để củng cố năng lực tự chủ công nghệ quốc gia, góp phần hiện thực hóa các định hướng lớn của Quốc gia theo Nghị quyết 57-NQ/TW.

Tân CTO FPT chịu trách nhiệm định hướng, kiến trúc hệ sinh thái công nghệ FPT xoay quanh sự dịch chuyển của AI.

Với thế mạnh tích lũy nhiều năm trong hệ sinh thái công nghệ và nghiên cứu khoa học quốc tế, ông Phong sẽ tập trung xây dựng lực lượng nghiên cứu AI và các công nghệ nền tảng chuyên sâu, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các mảng công nghệ chiến lược, mở ra các hướng kinh doanh mới, phù hợp với chiến lược dài hạn của tập đoàn.

Ông Nguyễn Xuân Phong sinh năm 1989, thuộc thế hệ lãnh đạo trẻ, quyết liệt và đầy hoài bão của FPT. Ông là Tiến sĩ chuyên ngành AI tại Đại học Tokyo (Nhật Bản) và Thạc sĩ Khoa học Máy tính tại Đại học Carnegie Mellon (Mỹ). Ông có mặt trong Top 50 nhà khoa học trẻ xuất sắc của Tập đoàn Hitachi (Nhật Bản) khi mới 24 tuổi.

Năm 2024, ông cũng là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất được vinh danh trong bảng xếp hạng AI150 toàn cầu của Constellation Research, cùng các tên tuổi như Yann LeCun. Hành trình của ông Phong đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng công nghệ trong và ngoài nước.

Trước đó, trong vai trò Giám đốc AI, ông là người đặt nền móng cho chiến lược AI tại FPT Software, đưa các giải pháp AI của FPT tiếp cận thị trường quốc tế.

Ông cũng giữ vai trò hạt nhân trong việc xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác với những tổ chức AI hàng đầu thế giới như NVIDIA, Mila, Landing AI, AI Fund và Aitomatic, kết nối nhiều kỹ sư FPT có cơ hội được làm việc trực tiếp với những "bố già AI" hàng đầu thế giới như Andrew Ng, Yoshua Bengio.

Đáng chú ý, ông đóng vai trò chính trong việc đưa FPT trở thành thành viên sáng lập Liên minh AI do IBM và Meta khởi xướng, khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trong hệ sinh thái AI toàn cầu.

Dưới sự dẫn dắt chuyên môn của ông, FPT được cấp 5 bằng sáng chế AI quốc tế do các tổ chức sáng kiến khắt khe nhất của Mỹ và Nhật Bản công nhận, đánh dấu bước tiến về công nghệ lõi trong các lĩnh vực như AI cho phát triển phần mềm, thị giác máy tính 3D Point-cloud và AI phân tích âm thanh trong vận hành công nghiệp.

Đồng thời, FPT được IDC xếp hạng Top 50 AI Lab hàng đầu thế giới trong một đánh giá chuyên sâu, cho thấy sự thăng hạng vượt trội trên bản đồ công nghệ thế giới.

Các giải pháp AI phục vụ ngành Phần Mềm (AI for Software), Công nghiệp (Industrial AI), Vận hành công ty (Operational AI) do ông Phong và các cộng sự phát triển không chỉ đoạt giải thưởng quốc tế mà còn triển khai cho khách hàng ở nhiều thị trường như Nhật Bản, Châu Âu, Mỹ.

Trong đó, sản phẩm IvyChat được IDC vinh danh ở vị trí Leader, vị trí cao nhất dành cho Phần mềm AI giao tiếp khách hàng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong báo cáo IDC Marketscape 2025.

Trong vai trò Giám đốc điều hành FPT UAV, ông Vũ Anh Tú sẽ tập trung phát triển UAV, một trong 5 hướng công nghệ chiến lược của FPT giai đoạn mới (gồm: UAV, Quantum AI, Công nghệ đường sắt, Dữ liệu và An ninh mạng), đón đầu xu hướng kinh tế tầm thấp đang tăng trưởng mạnh trên toàn cầu và mở ra cơ hội dài hạn cho công nghệ Việt Nam.

Theo dự báo của Markets & Markets và PwC, ngành công nghiệp UAV toàn cầu đang tăng trưởng bùng nổ. Năm 2030, thị trường UAV toàn cầu có thể đạt 128 tỷ USD và tiếp tục tăng lên 700 tỷ USD vào năm 2035. Tại Việt Nam, kinh tế tầm thấp dự kiến sẽ mang về 10 tỷ USD và 1 triệu việc làm trong 1 thập kỷ tới.