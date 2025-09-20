Với hoạt động này trong một hội nghị do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức, FPT khẳng định sự song hành của mình trong thúc đẩy chuyển đổi số ngành văn thư - lưu trữ, tăng tốc hoàn thành các mục tiêu của ngành theo chủ trương Nghị quyết 57-NQ/TW từ trung ương đến địa phương.

Chuỗi hội nghị diễn ra tại cả ba khu vực Bắc - Trung - Nam từ ngày 18-26/9 với sự tham dự của lãnh đạo đại diện Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Tập đoàn FPT, cùng đại diện các sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND… các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phần mềm lưu trữ sẽ được Cục Văn thư và Lưu trữ Quốc gia chuyển giao đến các địa phương để sẵn sàng kết nối với nền tảng lưu trữ số quốc gia (Ảnh: CVTLT)

Phát biểu tại sự kiện, ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhấn mạnh: “Ngành văn thư - lưu trữ vốn gắn liền với tài liệu và hiện vật, trong bối cảnh toàn Đảng và Chính phủ đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ là bắt buộc, không có con đường nào khác. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn chưa từng có, đòi hỏi toàn ngành phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, phối hợp với các đơn vị công nghệ đưa toàn bộ lưu trữ truyền thống sang lưu trữ số, xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung hiện đại, phục vụ sự phát triển của đất nước”.

Các đại biểu đã cùng chia sẻ, thảo luận các vấn đề khó khăn vướng mắc gặp phải trong quá trình chuyển đổi số hoạt động văn thư lưu trữ tại các địa phương khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, việc xử lý, chỉnh lý các hồ sơ, tài liệu sau khi sáp nhập đang có những thách thức lớn, với số lượng hồ sơ lên tới hàng trăm ngàn mét tài liệu/tỉnh.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã chuyển giao Phần mềm Quản lý tài liệu lưu trữ số để tỉnh, thành triển khai cài đặt, vận hành trên hạ tầng CNTT địa phương. Đây là hệ thống lưu trữ quốc gia toàn diện được FPT đồng hành xây dựng, sử dụng công nghệ lõi hiện đại nhằm bảo đảm khả năng lưu trữ lâu dài, an toàn và dễ mở rộng.

FPT trao tặng phần mềm số hóa tài liệu FPT iSOMA cho đại diện 15 tỉnh, thành phố phía Bắc

Thấu hiểu các khó khăn trong bài toán số hóa, FPT trực tiếp trao tặng phần mềm số hóa tài liệu FPT iSOMA cho các cơ quan lưu trữ địa phương. Giải pháp đã được Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đánh giá, kiểm tra và xác nhận phù hợp với các yêu cầu, tiêu chuẩn số hoá, lưu trữ. FPT iSOMA là giải pháp công nghệ giúp chuyển tài liệu giấy sang dạng tài liệu số phù hợp cấu trúc dữ liệu theo quy định tại Thông tư số 05/2025/TT-BNV. Cụ thể, phần mềm hỗ trợ quét các văn bản giấy, làm sạch hình ảnh, nhận dạng ký tự (OCR), kiểm duyệt nội dung và đóng gói thành dữ liệu số hóa hoàn chỉnh. Sau khi xử lý, tài liệu số này được đưa trực tiếp vào Nền tảng Lưu trữ số Quốc gia.

Việc áp dụng FPT iSOMA giúp các cơ quan lưu trữ địa phương dễ dàng số hóa hàng trăm ngàn trang tài liệu, bảo đảm tài liệu được chuẩn hóa, dễ tìm kiếm, dễ sử dụng và sẵn sàng phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Đây là một phần quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số theo định hướng của Chính phủ tại các nghị quyết 57-NQ/TW, 71/NQ-CP và 214/NQ-CP.

Phần mềm số hóa tài liệu FPT iSOMA đã được triển khai trong nhiều dự án quy mô lớn

Về phía FPT, bà Phạm Thúy Loan - Giám đốc Vận hành khối Chính phủ FPT IS, Tập đoàn FPT cũng khẳng định: “Chúng tôi thấu hiểu những khó khăn, thách thức toàn ngành lưu trữ nói chung và các địa phương nói riêng đang gặp và sẽ không chỉ mang đến phần mềm mà còn trực tiếp đồng hành với các cơ quan lưu trữ địa phương trong cài đặt, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật vận hành và cung cấp dịch vụ số hóa. FPT cam kết cùng ngành Văn thư - Lưu trữ, Bộ Nội vụ và các Bộ ngành trong xây dựng hệ thống dữ liệu hiện đại, đồng bộ, qua đó góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia”.

Đằng sau thành quả hôm nay là hành trình đồng hành bền bỉ của FPT cùng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, trải dài từ xây dựng khung pháp lý đến kiến tạo nền tảng công nghệ và triển khai thực tiễn. Trong giai đoạn pháp lý, FPT đã tham gia đóng góp ý kiến, cung cấp luận cứ kỹ thuật trong quá trình hình thành Luật Lưu trữ điện tử 2024.

Bích Đào