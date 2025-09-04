PTIT hợp tác với Temix giúp thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới cho đội ngũ nghiên cứu, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trong ngành công nghiệp không gian toàn cầu.

Sáng kiến này được triển khai với sự hỗ trợ chiến lược từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT). PTIT là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam có đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu cao trong nghiên cứu thiết bị vệ tinh tầm thấp. PTIT sẽ bố trí một cơ sở riêng biệt trong khuôn viên trường để đặt Trung tâm mới, nơi các chuyên gia từ Tập đoàn Temix sẽ hợp tác cùng đội ngũ các nhà nghiên cứu và chuyên gia trong nước.

Trung tâm này với sự chủ trì của PTIT cũng theo sát với chiến lược quốc gia về việc mở ra những cơ hội đột phá cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành khoa học và công nghệ, trong đó danh mục các vấn đề lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa được Bộ KH&CN công bố, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị Việt Nam và bao gồm cả việc tập trung vào nghiên cứu, sản xuất và chế tạo vệ tinh quỹ đạo thấp.

Sự phát triển này là bước tiếp theo trong quá trình hợp tác lâu dài giữa Temix và PTIT, vốn đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đào tạo ngành kỹ thuật viễn thông. Hợp tác lần này cũng bao gồm việc tài trợ học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học chương trình đào tạo nâng cao tại Đại học Catania của Italy, nơi cả hai đơn vị duy trì hợp tác học thuật.

Trung tâm mới sẽ đóng vai trò nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế của Tập đoàn Temix trong các lĩnh vực viễn thông và hàng không vũ trụ. Trung tâm sẽ cung cấp các dịch vụ thiết kế liên ngành tiên tiến dành cho các khách hàng tổ chức và doanh nghiệp tại thị trường châu Á và Trung Đông.

Sáng kiến này nằm trong chiến lược củng cố hoạt động công nghiệp dài hạn của Temix tại Việt Nam, dựa trên hợp tác chiến lược với các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức công và tư. Với nền tảng công nghệ từ những năm 1990 và hiện diện hoạt động tại châu Âu, Trung Đông và châu Á, Temix tiếp tục khẳng định cam kết phát triển hệ sinh thái công nghệ giá trị cao.

“Việc thành lập trung tâm thể hiện sự đầu tư chiến lược vào năng lực đổi mới sáng tạo của Tập đoàn, phát huy tối đa sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế của chúng tôi và năng lực học thuật xuất sắc của Việt Nam”, ông Armando Caravella, Chủ tịch Tập đoàn Temix chia sẻ.

Ông Đặng Hoài Bắc, Chủ tịch Học viện PTIT nhận định: “Hợp tác với Temix giúp thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới cho đội ngũ nghiên cứu, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trong ngành công nghiệp không gian toàn cầu”.