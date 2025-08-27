Amazon đã nộp hồ sơ tham gia thí điểm dịch vụ viễn thông vệ tinh tầm thấp (LEO) nhằm phục vụ đến 600.000 thuê bao tại Việt Nam. Ảnh: Amazon

Thông tin từ Bộ KH&CN cho hay, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long vừa có buổi làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Amazon do ông Gonzalo de Dios, Giám đốc Cấp phép toàn cầu và Quan hệ pháp lý quốc tế Dự án Kuiper dẫn đầu.

Hai bên đã trao đổi về dự án Kuiper - sáng kiến cung cấp dịch vụ Internet băng rộng từ vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO), góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và kết nối số tại Việt Nam.

Phía Amazon cho biết, Việt Nam có vị thế đặc biệt trong chiến lược phát triển của tập đoàn. Dự án Kuiper là sáng kiến chiến lược của tập đoàn này nhằm xây dựng hệ thống hơn 3.200 vệ tinh LEO, cung cấp Internet tốc độ cao (lên đến 400 Mbps cho cá nhân, 1 Gbps cho doanh nghiệp), độ trễ thấp, tập trung vào các khu vực chưa được phục vụ hoặc phục vụ kém như vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Đến nay, Amazon đã phóng 102 vệ tinh, với kế hoạch đạt ít nhất 50% chòm sao vào năm 2026. Hệ thống sử dụng băng tần Ka, thiết bị đầu cuối nhỏ gọn, dễ lắp đặt và tích hợp bảo mật từ AWS.

Amazon đã thành lập Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam tại TPHCM, đồng thời cho biết, ngày 6/8, Amazon đã nộp hồ sơ tham gia thí điểm có kiểm soát cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh LEO nhằm phục vụ đến 600.000 thuê bao, tập trung vào kết nối tiêu dùng, doanh nghiệp, backhaul viễn thông, hàng không - hàng hải và dịch vụ chính phủ. Dự án phù hợp với Chiến lược và mục tiêu phủ sóng Internet toàn quốc của Việt Nam đến năm 2030.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh, Việt Nam luôn chú trọng phát triển hạ tầng số, trong đó công nghệ vệ tinh LEO đóng vai trò quan trọng để đảm bảo kết nối băng rộng, tốc độ cao, phổ cập phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng cũng đánh giá dự án Kuiper phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam, là giải pháp để giúp đưa người dân lên không gian số, tiếp cận các dịch vụ số để giải quyết các thủ tục hành chính nhờ kết nối tốt hơn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam vừa hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Thứ trưởng giao Cục Viễn thông và Cục Tần số vô tuyến điện sớm tổ chức làm việc ở cấp kỹ thuật với đại diện của dự án Kuiper để trao đổi, hướng dẫn đội ngũ dự án tháo gỡ các vướng mắc và hoàn thiện hồ sơ dự án, với mục tiêu trong tháng 9/2025, Bộ KH&CN có thể trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ thí điểm.

Trước đó, ngày ngày 23/3 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định cho phép dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của SpaceX sớm được thí điểm triển khai tại Việt Nam.

Trả lời VietNamNet về việc thí điểm dịch vụ Starlink, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ KH&CN) cho biết, SpaceX chưa nộp hồ sơ xin cấp phép dịch vụ Starlink tại Việt Nam.

“Starlink đã được Chính phủ cho phép thử nghiệm tại Việt Nam. Hiện Cục Viễn thông cũng chuẩn bị sẵn sàng những nội dung cùng với các bộ, ngành liên quan để có thể duyệt cấp phép sớm cho SpaceX cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam”, ông Nguyễn Phong Nhã nói.

Theo quy định, SpaceX sẽ phải làm các thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam và dự án đầu tư với Bộ Tài chính. Sau khi hoàn tất các thủ tục này, SpaceX sẽ phải làm thủ tục xin cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông ở Cục Viễn thông.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đức Long cho biết, ngay sau khi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp hoàn tất thủ tục đầu tư, thành lập pháp nhân tại Việt Nam, có thể chính thức triển khai trong Quý 4/2025.

Cho đến thời điểm này, tại Việt Nam mới chỉ có Viettel đưa ra tuyên bố tham gia lĩnh vực vệ tinh tầm thấp. Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch Viettel, cho biết tập đoàn này cũng đang nghiên cứu về vệ tinh tầm thấp. Tuy nhiên, phía Viettel cũng chưa thông tin về kết quả của nghiên cứu này.

Trước đó, truyền thông đưa tin SpaceX, công ty vũ trụ của tỷ phú Elon Musk đã có kế hoạch đầu tư 1,5 tỷ USD vào Việt Nam. Khoản đầu tư này nhằm triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink, dự kiến sẽ cung cấp kết nối Internet băng thông rộng đến mọi khu vực trên lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt là những vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, nơi hạ tầng Internet truyền thống còn hạn chế.