Sáng 27/11 tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 900 đại biểu là các doanh nhân trẻ tiêu biểu, đại diện cho hơn 21.000 hội viên doanh nhân trẻ cả nước.

Ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, tham dự Đại hội

Phiên trọng thể Đại hội đã công bố kết quả hiệp thương và ra mắt Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII và các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Trong đó, ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines đã được tín nhiệm bầu vào Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII.

Việc tham gia Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân ông Đỗ Vinh Quang mà còn thể hiện vai trò, uy tín và những đóng góp của Tập đoàn T&T Group trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong việc đồng hành, hỗ trợ và dẫn dắt lực lượng doanh nhân trẻ - một lực lượng quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn phát triển mới.

Đại hội lần này cũng là dấu mốc quan trọng, đánh dấu giai đoạn hoạt động mới cho Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam với sứ mệnh tăng cường kết nối, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trẻ trên phạm vi toàn quốc.

Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII ra mắt Đại hội.

Trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tập đoàn T&T Group và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, kết nối trực tiếp hai lực lượng nòng cốt của khu vực kinh tế tư nhân là tập đoàn lớn và cộng đồng doanh nhân trẻ.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ hợp tác, T&T Group sẽ xây dựng và triển khai các chính sách ưu đãi dành riêng cho hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, gắn với các lĩnh vực mà Tập đoàn đang hoạt động và có thế mạnh như vận tải hàng không, bất động sản, thương mại - bán lẻ, thủ công mỹ nghệ, thể thao, nông - lâm nghiệp - thủy sản… Mô hình hợp tác hướng đến việc mở ra các cơ hội kinh doanh mới, thúc đẩy hội viên tiếp cận hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ đa dạng của T&T Group, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp trẻ phân phối hoặc liên kết phát triển sản phẩm cùng Tập đoàn.

Ở chiều ngược lại, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò kết nối, truyền thông và khuyến khích hội viên sử dụng, trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ của T&T Group. Đồng thời, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ hỗ trợ kết nối phân phối các sản phẩm, dịch vụ do các thành viên Hội phát triển, hợp tác đầu tư hoặc phân phối.

Ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group (ngoài cùng bên phải) và đại diện các doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Theo ông Đỗ Vinh Quang, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa T&T Group và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thể hiện rõ định hướng của T&T Group trong việc đồng hành cùng cộng đồng doanh nhân trẻ, tạo thêm động lực để doanh nghiệp tư nhân phát huy vai trò là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 68. Sự kết nối giữa doanh nghiệp trẻ và các tập đoàn lớn sẽ tạo ra các chuỗi giá trị mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong toàn hệ sinh thái doanh nhân.

“Thông qua việc ký kết hợp tác với Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam, chúng tôi mong muốn đồng hành sâu rộng hơn cùng đội ngũ doanh nhân trẻ, cùng tạo ra những chuỗi giá trị mới và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước”, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 18/11, Tập đoàn T&T Group và UBND tỉnh Cà Mau đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng, mở ra hướng nghiên cứu đầu tư loạt dự án quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt phát triển hạ tầng, đô thị, công nghiệp - logistics và năng lượng tại cực Nam Tổ quốc.

Không chỉ tại Cà Mau, trong giai đoạn nửa cuối năm 2025, T&T Group liên tiếp có các buổi làm việc, xúc tiến thương mại với hàng loạt các địa phương, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tập trung vào các dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực then chốt: năng lượng, logistics, hàng không, bất động sản, công nghiệp…

Phương Dung