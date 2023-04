Sau loạt bài VietNamNet phản ánh về gần 2.000 tấn lưu huỳnh tập kết tại Cảng Việt Trì không được che đậy cẩn thận, các đơn vị chức năng của Bộ TN&MT, UBND tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Về phía Cảng Việt Trì, ngày 31/3, đơn vị này có văn bản số 09 gửi UBND tỉnh Phú Thọ liên quan đến việc bốc, xúc lưu huỳnh. Văn bản trên cho biết: Do mực nước sông cạn kiệt nên có một phương tiện chở lưu huỳnh gặp sự cố thủng tàu khi đang di chuyển từ Quảng Ninh về TP Việt Trì. Sau đó, chủ phương tiện liên hệ với Cảng Việt Trì xin bốc hàng xuống để xử lý sự cố trong thời gian sớm nhất.

Trả lời VTV, ông Trần Long - Giám đốc Cảng Việt Trì cho rằng: "Lúc đó, tư tưởng muốn mong giải quyết nhanh nhất để tránh chìm đắm phương tiện, gây hậu quả nghiêm trọng hơn. Thế nên, lựa chọn phương án giải quyết nhanh gây ra thiếu sót không báo cáo.

Còn ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam thông tin: “Đây là chuyến tàu gặp sự cố, không nằm trong kế hoạch ghé Cảng Việt Trì. Theo như cảng vụ báo cáo, số lưu huỳnh này không có trong kế hoạch tiếp nhận nhưng do phương tiện vận tải gặp sự cố, không để chìm phương tiện, chìm lưu huỳnh xuống nước nên phải bốc lên Cảng Việt Trì. Phương án vào Cảng Việt Trì chỉ là khẩn cấp".

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên lưu huỳnh được tập kết tại Cảng Việt Trì.

Cảng Việt Trì tập kết hàng hoá ngày 29/1/2022.

Bãi lưu huỳnh tập kết tại cảng Việt Trì ngày 19/3/2023.

Ông P.V. (phường Bến Gót, TP Việt Trì) chia sẻ với VietNamNet: "Tôi sinh sống ở đây mấy chục năm, từng nhiều lần ra vào khu vực cảng giao hàng hoá nên không lạ gì với việc tập kết lưu huỳnh".

Theo ông V., việc tập kết lưu huỳnh diễn ra không cố định. Mỗi lần tập kết lưu huỳnh, người dân thấy rõ mùi bay vào nhà. Theo người đàn ông ngoài 60 tuổi này, ở đây không ai lạ lẫm gì với lưu huỳnh vì không chỉ tập kết trong cảng, việc vận chuyển lưu huỳnh rời cảng cũng làm rơi vãi ra ven đường.

Còn ông L. sinh sống tại khu phố Hồng Hà 2 (phường Bến Gót) xác nhận: Hơn 10 năm làm việc cạnh cảng, ông đã quen với những chuyến xe chở lưu huỳnh đi qua và chịu đựng mùi lưu huỳnh mỗi lần cảng tiếp nhận mặt hàng này.

Khi PV VietNamNet phản ánh về thực trạng tập kết lưu huỳnh tại cảng diễn ra trong thời gian dài, ông Đỗ Quang Tĩnh - Phó giám đốc Cảng Việt Trì thừa nhận có tình trạng nêu trên.

Theo ông Tĩnh, lý do của những lần tập kết lưu huỳnh trước đó là do: "Nhà máy dừng nhập lưu huỳnh trong khi đến ngày phương tiện phải giải phóng, do đó mình bốc lên một vài xe lên bãi để giải phóng phương tiện. Thời gian này diễn ra từ ngày hôm trước đến ngày hôm sau được chở đi luôn mà không lưu bãi".

Vẫn theo ông Tĩnh, việc tập kết lưu huỳnh tại Cảng Việt Trì không phải là cá biệt mà xảy ra ở một số địa phương.

Vợ chồng ông Trương Văn Thanh khổ sở vì bụi và mùi hôi khi sống gần Cảng Việt Trì.

Với việc mỗi năm tiếp nhận cả trăm nghìn tấn lưu huỳnh rồi trung chuyển đến các nhà máy, mùi lưu huỳnh khiến nhiều người dân tại khu phố Hồng Hà 2 lo ngại.

Cụ thể, khu dân cư cạnh Cảng Việt Trì nhiều năm qua luôn trong tình trạng bụi bao phủ. Mùi hắc mỗi khi cảng tập kết lưu huỳnh tràn vào các nhà dân khiến họ sống trong cảnh lo lắng sẽ hứng chịu bệnh tật do ô nhiễm môi trường.

Gia đình ông Trương Văn Thanh (khu phố Hồng Hà 2) sống khốn khổ khi mặt tiền căn nhà hứng trọn bụi bặm từ đường lớn và Cảng Việt Trì.

Dù bịt kín mặt tiền bằng tấm tôn lớn nhưng từ gốc cây cảnh, sàn nhà, sân thượng, mái hiên... phủ một màu đen khi gió cuốn bụi bặm, mùi hôi ập đến.

Mặc dù nhiều lần kêu cứu đến khu phố, phường nhưng ông Thanh cho biết hơn 10 năm qua tình hình không có chuyển biến mà còn ô nhiễm trầm trọng hơn. Dù nhà có nhiều con, cháu nhưng căn nhà ông Thanh chỉ có 2 vợ chồng ở. Các con, cháu được dặn hạn chế đến vì sợ sẽ mang bệnh tật.