Sáng nay, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương để đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phát biểu đáp từ chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, hội nghị rất vinh dự được chào đón các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ ngành, địa phương, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có bài phát biểu rất quan trọng, thể hiện tâm huyết, quan tâm sâu sắc và sự chỉ đạo sát sao với Chính phủ, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Tổng Bí thư. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư với tinh thần "đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa; đã quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa; đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa, đã hiệu quả rồi thì hiệu quả hơn nữa".

"Dù khó khăn đến mấy, Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, tổ quốc mong đợi, bạn bè giúp đỡ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi. Tư tưởng phải thông, tư duy phải thay đổi, công việc phải đổi mới. Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sáng tạo và đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp; coi trọng thời gian, đề cao trí tuệ và quyết đoán đúng lúc là những bài học kinh nghiệm rất quan trọng", Thủ tướng nói.

Đặc biệt, Thủ tướng nêu rõ, để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026 trở đi, cần tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời nhận thức đầy đủ quan điểm tăng trưởng cao nhưng phải trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát được bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài; phát triển nhanh nhưng phải bền vững, gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường tự chủ chiến lược, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao tính tự chủ, tự lực, tự cường của nền kinh tế, chủ động ứng phó với những biến động bên ngoài.

Nhấn mạnh quan điểm phải ổn định mới phát triển được, có phát triển được mới ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, Thủ tướng cũng cho rằng chúng ta đã rất nỗ lực trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, sắp tới đây phải tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh, lực lượng vũ trang phải lớn mạnh hơn, việc hiện đại hóa quốc phòng-an ninh phải tiến nhanh, sớm hơn so với dự kiến của Đại hội 13, phải dành nguồn lực đầu tư thích đáng hơn và có trọng tâm, trọng điểm, phát triển công nghiệp quốc phòng.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đồng hành của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội; sự ủng hộ, giúp đỡ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế với mọi hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng.

Cảm ơn ý kiến của các địa phương, các bộ, ngành, với các kiến nghị rất có cơ sở, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tiếp thu, xem xét, có giải pháp cụ thể cho từng kiến nghị để cùng nhau tổ chức thực hiện thật tốt.