Theo RT, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 7/9 và hiện chưa rõ đoàn tàu chở loại đạn dược nào và đích đến của nó ở đâu.

Ông Peter Jonsson, phát ngôn viên của Cục Giao thông vận tải Thụy Điển, nói với đài truyền hình TV4 rằng, đơn vị phụ trách vấn đề khẩn cấp đang xử lý hàng hóa nguy hiểm, sau đó sẽ dọn dẹp hiện trường và đánh giá thiệt hại. Ông Jonsson cho hay: "Chỉ khi đó, chúng tôi mới có thể đưa ra dự báo cho công việc. Việc dừng lại sẽ lâu hơn nhưng tôi không thể nói trước là bao lâu".

Theo Cục Giao thông Vận tải Thụy Điển, sẽ mất vài tuần để khôi phục tuyến đường sắt.

Ảnh chụp từ hiện trường cho thấy nhiều đoạn đường ray treo lơ lửng trên dòng nước xiết, 4 toa phía sau đầu máy bị trật bánh và chìm một phần xuống hồ. Nhà chức trách địa phương thông báo, mưa lớn tại khu vực trong các ngày 6 - 7/9 đã làm ngập đường sá và gây áp lực lên cơ sở hạ tầng. Một đoàn tàu chở gỗ cũng bị trật bánh trên cùng tuyến đường sắt giữa Solleftea và Kramfors.

Thụy Điển chính thức trở thành thành viên NATO vào năm 2024, chấm dứt hơn 2 thế kỷ trung lập. Giống như nhiều quốc gia phương Tây khác, Thụy Điển đã đẩy mạnh đáng kể sản xuất quốc phòng. Năm ngoái, Cục Quản lý Vật tư quốc phòng Thụy Điển (FMV) đã ký một thỏa thuận với Nammo, nhà sản xuất vũ khí Na Uy-Phần Lan để tăng cường sản xuất đạn pháo 155mm.

Các quan chức Thụy Điển cho biết, thỏa thuận trên nhằm "tăng khả năng hỗ trợ Ukraine, đồng thời đảm bảo cung cấp đạn pháo cho Thụy Điển và các nước Bắc Âu trong dài hạn".