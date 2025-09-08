Trong tuyên bố hôm 7/9, ông Zelensky thống kê, Nga đã phóng tổng cộng 810 UAV, bao gồm 400 UAV Shahed vào tối 6/9, rạng sáng 7/9. Với việc UAV đánh chặn của Ukraine tiêu diệt 150 UAV, tương đương 1/5 tổng số thiết bị bay không người lái do Nga phóng đi, đã chứng minh năng lực đáng nể của thiết bị mới nổi, giá rẻ Kiev đang đẩy mạnh sản xuất.

Theo tờ Business Insider, UAV đánh chặn thường có tốc độ di chuyển cao, bay đủ nhanh để bắt kịp và lao vào mục tiêu trên không. Trong bối cảnh Nga tăng cường sử dụng UAV Shahed, Ukraine hiện tập trung vào phát triển thiết bị đánh chặn để đối phó với mối đe dọa thường trực từ đối phương.

Một mẫu FPV đánh chặn của Ukraine. Ảnh: Omega M2 Unit

Những nỗ lực phát triển công nghệ UAV nội địa của Ukraine được thực hiện theo hình thức phi tập trung với sự tham gia của nhiều nhà sản xuất địa phương. Mỗi cơ sở lại cho ra đời các mẫu UAV riêng để bán hoặc tặng cho lực lượng phòng không Ukraine.

“Đó là ưu tiên hàng đầu. Nga vẫn duy trì số lượng UAV Shahed sử dụng trong mỗi cuộc không kích từ 300 - 400 chiếc và các UAV đánh chặn của chúng tôi cần phải đuổi kịp. Đó là sự thật”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Phần còn lại của lực lượng phòng không Ukraine phụ thuộc vào thiết bị gây nhiễu, tên lửa không đối không, tên lửa đất đối không và các nhóm hỏa lực di động trang bị súng máy trên xe ô tô. Song, các thiết bị này thường bị số lượng UAV Nga áp đảo. Ngoài ra, Moscow còn tăng cường tấn công phối hợp bằng cả UAV và tên lửa đạn đạo để nhắm tới nhiều mục tiêu cùng lúc.

UAV Shahed-136 do Iran thiết kế và được Nga sử dụng có tốc độ hơn 180km/h. Do đó, UAV đánh chặn cần phải có tốc độ bay nhanh hơn để bắt kịp Shahed ngay khi phát hiện mục tiêu.

Nga còn triển khai số lượng lớn UAV mồi nhử Gerbera trong mỗi đợt tập kích để áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine. Do đó, Kiev hy vọng UAV đánh chặn có thể sớm trở thành giải pháp giá rẻ và đáng tin cậy để đối phó với Nga. Một UAV Shahed có giá 35.000 USD, trong khi nhiều UAV đánh chặn chỉ có giá từ 2.000 – 6.000 USD/chiếc.

“Phát triển công nghệ đánh chặn, triển khai chúng, huấn luyện cho các binh sĩ sử dụng, tất cả sẽ giúp cứu mạng sống”, ông Zelensky phát biểu, đồng thời khẳng định Chính phủ Ukraine sẽ đảm bảo nguồn tài chính và ký hợp đồng mua UAV đánh chặn.

Trong cuộc tập kích vào đêm 6/9, rạng sáng 7/9, 56 UAV Nga đã lọt qua lưới phòng không của Ukraine và nhắm trúng nhiều mục tiêu, bao gồm tòa nhà chính phủ gần Quảng trường Độc lập ở Kiev, khiến các tầng trên bị cháy.