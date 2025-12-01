Sáng 1/12, Tàu 015-Trần Hưng Đạo (tàu Trần Hưng Đạo) của Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam, Phó Tư lệnh Vùng 4 làm trưởng đoàn đã cập cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc).

Đây là điểm đến đầu tiên của đoàn công tác trong chuyến thăm xã giao 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tàu Trần Hưng Đạo khi chuẩn bị cập cảng thành phố Thanh Đảo. Ảnh: Đức Tuấn

Lễ đón tàu Trần Hưng Đạo và đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam được tổ chức trang trọng tại cầu cảng Thanh Đảo, do đại diện Bộ tham mưu Hạm đội Bắc Hải, Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc chủ trì. Dự lễ đón có Đại tá Đỗ Trọng Dương, Phó Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Trung Quốc.

Đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam chào cảng. Ảnh: Đức Tuấn

Sau lễ đón, các sĩ quan hải quân Trung Quốc đã lên thăm tàu Trần Hưng Đạo. Đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ tàu Trần Hưng Đạo lên thăm Tàu Weifang của Hải quân Trung Quốc.

Đoàn công tác và cán bộ, thủy thủ tàu Trần Hưng Đạo sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Hạm đội Bắc Hải và chính quyền thành phố Thanh Đảo; tham gia một số hoạt động giao lưu với Hải quân Trung Quốc. Tàu Trần Hưng Đạo sẽ luyện tập chung trên biển với tàu hải quân Trung Quốc.

Ban nhạc hải quân Trung Quốc tại lễ đón đoàn công tác và tàu Trần Hưng Đạo. Ảnh: Đức Tuấn

Các hoạt động này góp phần củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa hải quân và Quân đội hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Đại diện Bộ tham mưu Hạm đội Bắc Hải và sĩ quan hải quân Trung Quốc lên thăm tàu Trần Hưng Đạo. Ảnh: Đức Tuấn

Trước đó, trên hải trình từ Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) đến cảng Thanh Đảo, mặc dù điều kiện thời tiết phức tạp, sóng to, gió lớn, cán bộ, chiến sĩ tàu Trần Hưng Đạo đã giữ nghiêm kỷ luật hành quân, đảm bảo trang bị kỹ thuật của tàu hoạt động tốt và hành trình trên biển theo đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối.