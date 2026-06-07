Ngày 7/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Phòng Cảnh sát giao thông vừa lập biên bản xử phạt tổng cộng 32 triệu đồng đối với tài xế T.V.H. (trú tại phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình) do vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, vào khoảng 1h18 cùng ngày, tại Km106+700 Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh, tổ công tác ghi nhận ô tô con do anh T.V.H. điều khiển lưu thông với tốc độ 105km/h, trong khi khu vực này là khu dân cư chỉ cho phép tối đa 50km/h.

Hình ảnh chiếc ô tô vi phạm tốc độ. Ảnh: CACC.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế đã chạy quá tốc độ quy định tới 55km/h. Đồng thời, kết quả đo nồng độ cồn cho thấy người điều khiển phương tiện ở mức 0,344 mg/l khí thở, thuộc ngưỡng vi phạm cao, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Làm việc với tổ công tác, tài xế khai nhận đã sử dụng rượu bia tại phường Kim Bảng (Ninh Bình), sau đó điều khiển xe di chuyển lên địa bàn xã Kép, tỉnh Bắc Ninh.

Với hành vi điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ trên 35km/h, tài xế bị xử phạt 13 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn, người này bị phạt 19 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.