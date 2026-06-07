Chiều 7/6, đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã xác định được tài xế điều khiển ô tô tải làm rơi vãi bùn đất xuống đường Võ Chí Công (phường Tây Hồ).

Theo đó, khoảng 0h10 cùng ngày, trên đoạn đường từ khu vực ngõ 685 Lạc Long Quân hướng lên cầu Nhật Tân xuất hiện bùn đất rơi vãi, kéo dài hơn 100m.

Do lượng bùn đất lớn, mặt đường trơn trượt khiến 2 người điều khiển xe máy đi qua khu vực này bị ngã, xây xát.

Hai người đi xe máy bị ngã ra đường do bùn đất trơn trượt. Ảnh: CACC

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 2 đã phối hợp với Công an phường Tây Hồ và đơn vị vệ sinh môi trường khẩn trương phân luồng giao thông, tổ chức thu dọn bùn đất, làm sạch mặt đường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe tải biển kiểm soát 30B-430.XX gây ra vụ việc là ông Nguyễn Văn T. (SN 1981, trú tại Hà Nội).

Ông T. làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, ông T. trình bày khi đang điều khiển xe chở bùn thải trên đường thì bất ngờ phát hiện vật cản nên phanh gấp. Cú phanh đột ngột khiến bùn đất phía sau dồn lên, làm bật chốt ben và rơi xuống đường.

Căn cứ hành vi làm rơi vãi vật liệu trên đường bộ, Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt tài xế Nguyễn Văn T. 3 triệu đồng và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo các cá nhân, tổ chức kinh doanh vận tải cần thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, đồng thời thực hiện che chắn, chằng buộc hàng hóa cẩn thận trước khi lưu thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.