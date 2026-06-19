Tờ Politico ngày 18/6 đưa tin, Quốc hội Phần Lan mới đây đã thông qua dự luật bãi bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân với tỷ lệ 125 phiếu thuận và 61 phiếu chống, đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong chính sách an ninh của Helsinki khi tiếp tục tăng cường hội nhập với NATO.

"Quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân là bước đi thiết yếu với an ninh quốc gia. Cải cách mang tính lịch sử này sẽ củng cố an ninh của Phần Lan cũng như của toàn bộ NATO. Tuy vậy, cần nhấn mạnh rằng chúng tôi không có kế hoạch triển khai thường trực vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ trong thời bình", Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Häkkänen cho biết.

Tiêm kích F-35 cất cánh tại Phần Lan. Ảnh: USAF

Theo giới quan sát, Phần Lan từ lâu đã được xem là một ứng viên tiềm năng cho các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân với Mỹ, đặc biệt sau khi Helsinki quyết định mua 64 tiêm kích F-35A Lightning II vào năm 2021. Theo mô hình chia sẻ hạt nhân của Washington, các lực lượng đồng minh sẽ được huấn luyện thực hiện nhiệm vụ tấn công hạt nhân, trong khi đầu đạn hạt nhân B61 của Mỹ được lưu trữ tại các căn cứ trong nước. Trong trường hợp xảy ra xung đột, các đầu đạn này sẽ được bàn giao cho lực lượng sở tại.

Một phương án khác là Helsinki có thể tham gia cơ chế chia sẻ hạt nhân của Paris. Theo đó, các tiêm kích Dassault Rafale mang vũ khí hạt nhân của Pháp sẽ được triển khai tại các căn cứ ở Phần Lan.

Trên thực tế, động thái của chính phủ Phần Lan cũng gây ra một số tranh cãi trong nước, khi những người phản đối lo ngại rằng việc cho phép triển khai hoặc lưu trữ vũ khí hạt nhân có thể biến Phần Lan thành "mục tiêu".

Hồi đầu năm nay, phía Nga đã lên tiếng cảnh báo Phần Lan không nên dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân. "Việc Helsinki cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình có thể làm gia tăng căng thẳng ở châu Âu", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.