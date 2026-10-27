Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay (27/10) đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, thảo luận về các nỗ lực giải quyết xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Điện Kremlin cho biết cuộc điện đàm do Phần Lan và Na Uy khởi xướng, diễn ra sau các cuộc gặp tuần trước tại St. Petersburg của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và cuộc thảo luận ở Oslo giữa ông Stubb, ông Store và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo đài RT, cuộc điện đàm đánh dấu một trong những lần trao đổi trực tiếp hiếm hoi giữa ông Putin với các nhà lãnh đạo châu Âu, trong bối cảnh phần lớn các lãnh đạo trong khu vực hạn chế tiếp xúc với Moscow kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào năm 2022.

Điện Kremlin cho hay hai nhà lãnh đạo Bắc Âu hoan nghênh thỏa thuận nối lại đàm phán 3 bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi vào nửa đầu tháng 11. Các cuộc thương lượng sẽ đề cập đến những vấn đề như cơ chế bảo đảm an ninh cho Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Trong cuộc điện đàm, ông Putin nhấn mạnh những nguyên nhân gốc rễ của xung đột với Ukraine, khẳng định để có một nền hòa bình công bằng và lâu dài, các lợi ích chính đáng của Nga phải được xem xét đầy đủ và vô điều kiện. Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ trích các chính sách đối đầu của những nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng những chính sách này đang kéo dài giao tranh.

Ba nhà lãnh đạo cũng trao đổi về an ninh và ổn định tại biển Baltic và khu vực Bắc Âu. Theo Điện Kremlin, ông Stubb và ông Store tái khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế về hàng hải và nguyên tắc tự do hàng hải.

Ông Putin đã thông báo với hai nhà lãnh đạo Bắc Âu về việc bắt đầu một chiến dịch nhân đạo do Mỹ làm trung gian gần thị trấn Oleskhy thuộc vùng Kherson, đồng thời cho biết một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đã được áp dụng tại khu vực này.

Theo Điện Kremlin, cuộc điện đàm kết thúc với sự nhất trí của ba bên về việc duy trì liên lạc trực tiếp qua điện thoại.

Ông Stubb mô tả cuộc điện đàm hôm 27/10 với ông Putin là “thẳng thắn và thực chất”, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại trực tiếp. Theo Thủ tướng Na Uy, cuộc điện đàm với Tổng thống Nga kéo dài 90 phút.

Hai nhà lãnh đạo Bắc Âu cho biết họ tham gia cuộc điện đàm với tư cách lãnh đạo quốc gia của mình, không đại diện cho toàn châu Âu. Ngoài ra, cuộc trao đổi được tiến hành sau khi tham vấn Ukraine, nhằm truyền đạt lập trường của Kiev trước thềm các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi.