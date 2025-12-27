Tàu ngầm hạt nhân Triều Tiên được cho là nặng 8.700 tấn. Ảnh: KCNA.

Triều Tiên đã gây chấn động thế giới khi công bố hình ảnh về tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của mình vào cuối tháng 12/2025.

Với kích thước khổng lồ tương đương các tàu ngầm tấn công của Hải quân Mỹ, con tàu này không chỉ là biểu tượng của Bình Nhưỡng mà còn khiến đối phương phải cảnh giác cao độ.

Tàu ngầm hạt nhân Triều Tiên, được chính thức mô tả là "tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường chiến lược hạt nhân" với trọng lượng giãn nước lên đến 8.700 tấn, đánh dấu một bước tiến lớn trong chương trình hiện đại hóa hải quân của quốc gia này.

Theo Nbcnews, con tàu có chiều dài ước tính khoảng 120 mét và đường kính thân tàu khoảng 10-11 mét, cho phép nó hoạt động liên tục dưới biển mà không cần nổi lên để nạp nhiên liệu, nhờ hệ thống động lực hạt nhân.

Theo rg.ru, lò phản ứng hạt nhân nhỏ gọn được lắp đặt bên trong, được cho là đã hoàn tất giai đoạn lắp ráp chính, giúp tàu đạt tốc độ cao và phạm vi hoạt động không giới hạn, vượt trội hẳn so với các tàu ngầm diesel-điện truyền thống mà Triều Tiên từng sở hữu.

Về mặt công nghệ, tàu ngầm này được thiết kế để mang theo các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), chẳng hạn như dòng Pukkuksong-5A, với khả năng chứa đến 10 ống phóng thẳng đứng (VLS) tích hợp.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được báo cáo về tiến độ xây dựng tàu ngầm động cơ hạt nhân đầu tiên của nước này. Ảnh: KCNA

Theo topwar.ru, những tên lửa này có thể mang đầu đạn hạt nhân, biến con tàu thành một nền tảng khó bị phát hiện và tấn công trước.

Ngoài ra, theo các nguồn tin, tàu còn được trang bị khả năng phóng tên lửa phòng không từ mặt nước, tăng cường khả năng tự vệ trước các mối đe dọa từ trên không.

Theo Reuters, thiết kế tổng thể có thể chịu ảnh hưởng từ các lớp tàu ngầm cũ của Liên Xô hoặc Nam Tư, nhưng Triều Tiên đã tích hợp công nghệ hiện đại hơn, bao gồm lớp vỏ chống ăn mòn màu đỏ đặc trưng để bảo vệ khỏi môi trường biển khắc nghiệt.

Quá trình phát triển tàu ngầm hạt nhân Triều Tiên bắt đầu từ năm 2021, khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un công khai đặt mục tiêu này trong đại hội Đảng Lao động Triều Tiên, coi đây là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực hạt nhân hải quân.

Theo Euronews, đến nay, con tàu đã hoàn tất phần thân vỏ chính và có thể được hạ thủy trong vài tháng tới, với các thử nghiệm tên lửa dự kiến diễn ra trong vòng hai năm.

Theo CNN, tuy nhiên, các chuyên gia quốc tế vẫn nghi ngờ về nguồn gốc công nghệ, đặc biệt là lò phản ứng hạt nhân, vì Triều Tiên có thể đã nhận hỗ trợ từ các đối tác để vượt qua hạn chế kỹ thuật.