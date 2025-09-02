Sáng nay, tại vùng biển Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân chủ trì tổ chức diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển với sự tham gia của Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Hải đội Dân quân thường trực cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại.

Chỉ huy các lực lượng diễu binh trên biển, trên Tàu chỉ huy 015 - Trần Hưng Đạo có Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thủ trưởng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, cùng đại biểu các cơ quan, đơn vị đại diện cho các lực lượng tham gia.

Cùng thời điểm diễn ra nghi lễ chào cờ tại quảng trường Ba Đình, các biên đội tàu, máy bay tham gia diễu binh đồng loạt chào cờ Tổ quốc trên biển. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển khơi trở thành biểu tượng bất khuất của ý chí, niềm tự hào dân tộc, khẳng định trách nhiệm kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh. Ở đội hình chào cờ, các biên đội tàu đi thành hai hàng dọc, và chính giữa, trên cùng là Tàu chỉ huy 015.

Sức mạnh tổng hợp của thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh trên biển

Ngay sau nghi thức chào cờ, tàu chỉ huy duyệt đội hình diễu binh trên biển. Thứ tự duyệt lần lượt là: Đội máy bay thủy phi cơ DHC6, trực thăng săn ngầm Ka28 và biên đội tàu cứu hộ đa năng, tàu bổ trợ của Hải quân; biên đội tàu Hải đội Dân quân thường trực; biên đội tàu tuần tra SPA-4207 của Bộ đội Biên phòng; biên đội tàu tuần tra đa năng lớp DN-2000 của Kiểm ngư và Cảnh Sát biển Việt Nam; biên đội tàu pháo TT-400T, tàu tên lửa 12418, 1241RE, tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159, tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân.

Để khẳng định khả năng hiệp đồng chặt chẽ, bản lĩnh làm chủ vùng biển, vùng trời, sau phần duyệt đội hình, các biên đội bắt đầu triển khai các thế đội hình tác chiến chữ A, chữ V và quả trám.

Trong đội hình chữ A, các tàu có hỏa lực mạnh, tàu chỉ huy, tàu chiến đấu, tàu vận tải, tàu bổ trợ được phân bố phù hợp với khả năng, hiệu suất chiến đấu của đội hình. Đây là đội hình để tiêu diệt lực lượng đối phương, tăng khả năng phòng vệ các cuộc tấn công từ trên không, trên biển, dưới ngầm, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Trong đội hình chữ V, các tàu có khả năng trinh sát, hỏa lực mạnh, tàu vận tải, tàu bổ trợ và tàu chỉ huy được bố trí theo nguyên tắc tác chiến. Đội hình này giúp tăng khả năng quan sát phát hiện mục tiêu, tiêu diệt các lực lượng đối phương, đồng thời sẵn sàng ứng phó kịp thời các nguy cơ tấn công của địch, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đội hình chữ V. Ảnh: Phòng Công tác chính trị - Quân chủng Hải quân

Còn đội hình quả trám được sử dụng phổ biến khi hành quân trên biển, tăng khả năng chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu tiêu diệt những lực lượng uy hiếp trực tiếp đến các tàu trong đội hình của ta; bảo vệ các tàu quan trọng; chống tập kích bất ngờ từ trên không, trên biển; tăng an toàn hàng hải, vượt chướng ngại thủy lôi, gây khó khăn cho địch.

Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển đã tạo nên bức tranh hùng tráng, thể hiện sức mạnh tổng hợp của thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên biển. Sự kiện cũng gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Việt Nam yêu chuộng hòa bình nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh trong lễ diễu binh trên biển:

Diễu binh đẹp mắt với đội hình hàng dọc. Ảnh: Phòng Công tác chính trị - Quân chủng Hải quân

Nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca trên tàu ngầm Kilo tại lễ diễu binh trên biển. Ảnh: Phòng Công tác chính trị - Quân chủng Hải quân

Tàu ngầm Kilo. Ảnh: Phòng Công tác chính trị - Quân chủng Hải quân

Tàu ngầm Kilo. Ảnh: Phòng Công tác chính trị - Quân chủng Hải quân

Tàu ngầm Kilo. Ảnh: Phòng Công tác chính trị - Quân chủng Hải quân

Tàu ngầm Kilo. Ảnh: Phòng Công tác chính trị - Quân chủng Hải quân

Phó tư lệnh Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân Nguyễn Văn Bách. Ảnh: Phòng Công tác chính trị - Quân chủng Hải quân

Nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca. Ảnh: Phòng Công tác chính trị - Quân chủng Hải quân

Đôi tàu hộ vệ lữ đoàn. Ảnh: Phòng Công tác chính trị - Quân chủng Hải quân

Thời tiết thuận lợi cho các màn trình diễn của lực lượng Hải quân Việt Nam. Ảnh: Phòng Công tác chính trị - Quân chủng Hải quân