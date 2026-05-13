Morata từng là thủ quân Tây Ban Nha khi họ vô địch Euro 2024, nhưng hai năm đã trôi qua, giấc mơ nâng cao cúp vàng World Cup 2026 của Morata tan thành mây khói, khi anh không còn được HLV La Fuente ngó ngàng đến.

Nguồn tin từ Diario AS cho hay, ngoài Morara, hai cựu đội phó khác của tuyển Tây Ban Nha là Dani Carvajal và Jesus Navas cũng sẽ vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đầu tuần qua, ông Luis de la Fuente đã gửi lên FIFA danh sách 55 cầu thủ sơ bộ của Tây Ban Nha chuẩn bị cho giải đấu ở Bắc Mỹ diễn ra vào tháng tới.

Cả Morata, Carvajal và Navas đều bị gạch tên. Bản danh sách tuyển Tây Ban Nha sẽ được rút gọn xuống còn 26 cầu thủ chính thức trước khi giải đấu diễn ra.

Bộ ba trên không được triệu tập lên ĐTQG từ tháng 9 năm ngoái, trong đó Morata chỉ có 17 phút ra sân từ ghế dự bị trong trận Tây Ban Nha gặp Thổ Nhĩ Kỳ.

Cựu tiền đạo Real Madrid gặp khó khăn về phong độ mùa này, chưa ghi được bàn nào ở Serie A trong màu áo CLB Como.

Dani Carvajal thi đang vật lộn với những ca chấn thương nặng. Sau giai đoạn bị đứt dây chằng chéo, giờ hậu vệ cánh phải Real Madrid đang bị gãy ngón chân.