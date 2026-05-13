Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng cảnh báo học trò, họ không thể trông chờ vào sự giúp đỡ của các "vị vua áo đen", khi họ cạnh tranh nhiều danh hiệu.

Mới đây nhất, Arsenal được hưởng lợi từ một quyết định quan trọng của trọng tài phòng VAR trận gặp West Ham, giúp Pháo thủ tiếp tục chiếm thế thượng phong ở cuộc đua vô địch.

Pep Guardiola bức xúc với công tác trọng tài ở Anh - Ảnh: SunSport

Pep Guardiola cho rằng, ông đã quen với những thời điểm quan trọng diễn ra không như ý muốn, đặc biệt ở hai trận chung kết FA Cup gần đây.

Trước cuộc đấu bù gặp Crystal Palace đêm nay, Pep nói: "Chúng tôi đã thua những trận chung kết đó vì trọng tài không hoàn thành nhiệm vụ. Tổ VAR cũng vậy.

Thế nên, Man City phải làm tốt hơn. Không phải trọng tài hay VAR, tôi chưa bao giờ tin tưởng vào những thứ này kể từ khi làm việc ở Anh."

Chung kết FA Cup mùa trước thua Crystal Palace, Man City phản ứng mạnh vì thủ môn Dean Henderson không bị đuổi khỏi sân với hành vi dùng tay chơi bóng ngoài vòng cấm.

Một năm trước đó, MU cũng đánh bại Man City, nhưng tình huống Erling Haaland đòi phạt đền bị trọng tài khước từ.

Pep Guardiola chia sẻ thêm: "Bạn phải làm tốt hơn, phải có được vị thế để chơi hay hơn, và khi đó bạn chỉ có thể tự trách mình.

VAR giống như tung đồng xu thôi. Lúc đến Anh, tôi từng huấn luyện Barca và Bayern Munich. Tôi luôn nói 'hãy làm tốt hơn, tốt hơn nữa'. Những việc khác là nhiệm vụ của ban tổ chức".