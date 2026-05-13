Tình hình Real Madrid đang khá hỗn loạn, mâu thuẫn nghiêm trọng trong phòng thay đồ và nhiều ‘ông lớn’ châu Âu tranh thủ lôi kéo các ngôi sao ở Bernabeu, trong đó có MU.

Theo Teamtalk, ban đầu MU định chiêu mô Aurelien Tchouameni, nhưng hiện thay đổi kế hoạch khi khả năng Federico Valverde bị bán ngày một cao hơn, bất chấp anh là một trong những tài năng hàng đầu của Real Madrid.

MU ăm mưu kéo Valverde khỏi Real Madrid. Ảnh: Teamtalk

Valverde và Tchouameni vừa xảy ra cuộc đụng độ nảy lửa từ trên sân tập đến phòng thay đồ, với kết quả là tiền vệ người Uruguay phải nhập viện, vì vết thương ở đầu. Cả 2 đã bị Real Madrid phạt với số tiền kỷ lục, 500.000 euro/người.

Tin tức từ Tây Ban Nha cho hay, một số thành viên chủ chốt của Real Madrid muốn Valverde bị bán đi vào hè này, vì cho rằng anh có ảnh hưởng xấu đến phòng thay đồ.

Tờ Mirror loan báo, MU theo dõi sát những biến động ở Real Madrid và có kế hoạch cho động thái gây sốc: chiêu mộ Valverde.

MU có thể tận dụng những mâu thuẫn giữa ngôi sao 27 tuổi với Tchouameni bằng cách mở các cuộc đàm phán về một vụ chuyển nhượng chấn động đến Old Trafford, nhất là khi các cầu thủ Real Madrid được cho đứng về phía ngôi sao người Pháp.

Liên quan đến kế hoạch chuyển nhượng hè 2026, theo báo chí Anh, MU sẽ mang về ít nhất 5 tân binh, và nếu được sẽ là 6, bao gồm 3 tiền vệ, 1 hậu vệ trái, 1 tiền đạo và có thể thêm 1 thủ môn.

MU hiện xếp thứ 3 Ngoại hạng Anh, đã có vé dự Cúp C1 mùa sau. Lãnh đạo CLB được cho cũng chuẩn bị bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng chính thức.