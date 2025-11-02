Trên sân Diego Maradona, hai đội có tỷ lệ kiểm soát bóng cao nhất Serie A 2025/26 đối đầu: Napoli đạt 60,3%, còn Como 59,4%.

Với sự trở lại của Rasmus Hojlund, cùng Scott McTominay đá chính, Napoli nhập cuộc chủ động và dồn ép ngay từ đầu. Como của Cesc Fabregas cũng không ẩn mình.

Hojlund đá chính nhưng không hiệu quả. Ảnh: Lega Serie A

Chỉ hơn 2 phút, Kempf mất bóng, buộc thủ môn Butez phải lao ra bọc lót cho đội khách. Phía bên kia, Caqueret đá trả với pha dứt điểm buộc thủ môn Milinkovic-Savic phải trổ tài.

Fabregas phải thay đổi chiến thuật phòng ngự khi Kempf bị lật cổ chân ở phút 6. Diego Carlos vào thay.

Trận đấu trôi qua khá cân bằng, hai đội thay nhau tạo cơ hội. Dù vậy, chưa có tình huống dứt điểm thực sự đáng chú ý.

Cơ hội tốt đến với Como ở phút 24, khi Alvaro Morata bị Milinkovic-Savic phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài thổi phạt đền.

Trên chấm 11 mét, chính Morata thực hiện cú sút, nhưng Milinkovic-Savic xuất sắc đổ người cản phá thành công.

Tiền đạo người Tây Ban Nha tiếp tục gây thất vọng từ khi trở lại Serie A. Morata vẫn chưa ghi bàn sau 10 vòng đấu cho Como, gợi lại ký ức cay đắng về quả phạt đền hỏng trong trận chung kết Nations League cùng tuyển Tây Ban Nha.

Morata hỏng phạt đền. Ảnh: Lega Serie A

Trận đấu bị gián đoạn ngắn khi Conte phải thay người do Gilmour gặp vấn đề cơ. Elmas vào sân thay thế. Nhịp độ trận đấu giảm xuống vì những pha phạm lỗi liên tục.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn cân bằng. Napoli dựa nhiều vào McTominay, người chọc khe cho Neres nhưng hàng thủ Como thi đấu xuất sắc.

Cuối trận, Napoli đẩy cao tốc độ. Phút 80, Politano tung quả tạt thuận lợi từ cánh phải, nhưng Hojlund đánh đầu như chuyền bóng cho thủ môn Butez, khép lại trận đấu với kết quả 0-0.

Lần đầu tiên trong năm 2025, Napoli không ghi bàn trên sân nhà ở Serie A. Đội quân của Antonio Conte lỡ cơ hội bứt phá trong vòng đấu mà hai đối thủ chính Roma và Milan gặp nhau.

Trong khi đó, Como có lý do để tiếc nuối khi không lấy trọn 3 điểm.