Mbappe tách biệt tập thể

Trong khi văn phòng của Real Madrid đang tranh luận về Jose Mourinho, thì những người khác chờ đợi về phản ứng của sân Bernabeu trong trận gặp Real Oviedo (2h30 ngày 15/5), sau màn đầu hàng ở Camp Nou.

Một trong những câu hỏi được quan tâm là liệu Kylian Mbappe có kịp sẵn sàng cho trận đấu đó hay không. Ở chặng kết mùa giải này, anh trở thành yếu tố gây xáo trộn bởi những lần vắng mặt liên tiếp.

Mbappe xa cách đồng đội. Ảnh: Diario AS

Real Madrid xem Mbappe như lối thoát cuối cùng trong một tập thể đang trải qua những ngày tồi tệ nhất suốt hàng chục năm, nhưng anh vắng mặt. Ngay cả Alvaro Arbeloa cũng không giấu việc ông không biết liệu “Kiki” còn đá trận nào trong mùa giải hay không.

Bảng thống kê thi đấu của chân sút người Pháp cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa năm 2025 và 2026. Từ tháng 8-12, anh chỉ bỏ lỡ đúng 1 trận, gặp Man City ở vòng bảng Champions League. Trong năm nay, anh vắng 11 trận.

Các vấn đề thể chất và chấn thương là nguyên nhân chính cho những lần vắng mặt ấy, bắt đầu từ sự cố đầu gối trái – thời điểm ban đầu, đội ngũ bác sĩ lại kiểm tra hình ảnh đầu gối phải.

Tuy nhiên, chỉ 7 ngày sau khi vắng mặt trận Man City, Mbappe chơi trọn 90 phút ở Cúp Nhà vua trên sân Talavera, nơi anh lập cú đúp để san bằng kỷ lục ghi bàn trong một năm dương lịch của Cristiano Ronaldo tại Real Madrid.

Vượt ra ngoài các bản tin y tế, khoảng thời gian này còn xuất hiện những dấu hiệu cho thấy sự xa cách nhất định của Mbappe. Tháng Giêng, anh từng bay một mình sang Saudi Arabia để dự trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha gặp Barcelona, dù không đủ thể lực đá chính – chỉ chơi 15 phút.

Chủ nhật vừa rồi Mbappe ở nhà, không tham gia chuyến đi trong một trận đấu được xem như cực hình – khoảnh khắc chưa từng có trong lịch sử CLB, khi “Blaugrana” vô địch La Liga ngay trước mắt Real Madrid.

Câu chuyện quanh ngôi sao người Pháp càng được chú ý, bởi dưới thương hiệu Mbappe, chưa bao giờ điều gì trong sự nghiệp có vẻ là ngẫu nhiên.

Nhiều hành động gần đây của Mbappe khiến Real Madrid không hài lòng. Ảnh: Diario AS

Vốn là người luôn kiểm soát thời điểm xuất hiện và phát ngôn đầy sức nặng trước truyền thông, vài tuần gần đây anh giao tiếp bằng hình ảnh nhiều hơn lời nói.

Thứ Hai, anh đăng ảnh tập gym ở Valdebebas trong ngày nghỉ, còn Chủ nhật thì đăng Instagram khi trận Siêu kinh điển đang là 2-0 cho Barca – đúng lúc phòng thay đồ Madrid chìm trong khủng hoảng.

Nhiệm vụ của Mourinho

Chỉ 12 trong tổng số 41 bàn thắng của Mbappe được ghi trong năm 2026, dưới thời Arbeloa. Phần lớn số bàn thắng đến trong giai đoạn anh đạt thể trạng sung mãn và nhận được sự tin tưởng từ Xabi Alonso.

“Ảnh hưởng tích cực của Kylian lên tập thể gần như quan trọng ngang số bàn thắng, để đồng đội đi theo cả khi có bóng lẫn không bóng”, Xabi Alonso từng khen hồi đầu mùa.

Alonso nhấn mạnh, trước khi bị sa thải: “Điều đó giúp chúng tôi kiểm soát trận đấu tốt hơn. Kylian lúc nào cũng sẽ ghi bàn, nhưng ảnh hưởng của cậu ấy còn lớn hơn thế”.

Không ai ở Madrid phủ nhận rằng một trong những ưu tiên – hoặc nghĩa vụ – của HLV tương lai sẽ là kết hợp hài hòa giữa Mbappe và Vinicius Junior, người được Arbeloa gọi là “thủ lĩnh”.

Tại Madrid, ban lãnh đạo khẳng định họ đang bình tĩnh phân tích quyết định cho băng ghế huấn luyện. Ở Lisbon, Mourinho đề cập vấn đề này bằng phát biểu được chuẩn bị kỹ lưỡng, không loại trừ bất cứ khả năng nào.

Mbappe là bài toán dành cho Mourinho nếu trở lại Bernabeu. Ảnh: EFE

“Tôi chưa hề liên lạc với chủ tịch hay bất kỳ nhân vật quan trọng nào trong bộ máy của Real Madrid”, Mourinho nói, đồng thời đưa ra mốc thời gian cho diễn biến tiếp theo của câu chuyện “tái hôn”.

“Tôi cũng sẽ không liên lạc cho tới sau trận cuối cùng của giải VĐQG gặp Estoril vào Chủ nhật tới, ngày 17/5”, Mourinho tiếp tục. “Sau đó sẽ có khoảng thời gian một tuần mà tôi được tự do nói chuyện với bất kỳ ai mình thấy phù hợp”.

Tại Valdebebas, những nguồn tin tiếp cận trực tiếp phòng thay đồ cho rằng ngoài nhu cầu nâng cấp chất lượng ở một số vị trí, đội bóng còn cần một HLV có thể tác động vào tâm lý cầu thủ, giúp họ ngừng nghi ngờ chính mình.

Real Madrid đã chính thức chia tay mọi hy vọng ở Camp Nou sau một đêm đầu hàng toàn diện. Ngay cả chân sút số 1 của họ, Mbappe, cũng không có mặt để sát cánh cùng tập thể.

Một lỗ hổng mới nhất trong tuần lễ xung đột giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni, đẩy CLB vào trạng thái bất ổn, khiến lần đầu tiên sau hơn 10 năm Florentino Perez phải họp báo công khai.