Những năm gần đây, tình trạng bạo lực học đường tại tỉnh Tây Ninh diễn biến phức tạp, gây lo ngại trong cộng đồng giáo dục và xã hội. Các vụ việc liên quan đến trật tự, an ninh trong học sinh có xu hướng gia tăng và trẻ hóa, đặt ra yêu cầu cấp thiết về giải pháp đồng bộ, liên tục từ nhiều phía. Nhận thức được tầm quan trọng này, ngành giáo dục và lực lượng Công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp phối hợp, nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh và bền vững.

Theo đó, các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề về phòng, chống bạo lực học đường.

Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng Công an cung cấp thông tin về các vụ việc điển hình, phân tích hậu quả và khung xử lý, giúp học sinh nhận thức rõ tác hại của hành vi bạo lực, học cách kiềm chế và giải quyết mâu thuẫn một cách văn minh, không để phát sinh vi phạm pháp luật.

Các em học sinh ở Tây Ninh hào hứng tham gia các hoạt động ở trường học.

Bên cạnh tuyên truyền, Công an tỉnh còn tổ chức kiểm tra ngẫu nhiên cặp sách và phương tiện học sinh nhằm phát hiện các vật dụng nguy hiểm, hung khí hoặc công cụ hỗ trợ. Kết quả kiểm tra tại nhiều trường cho thấy học sinh chấp hành tốt quy định, không phát hiện vi phạm, đồng thời nhận thức về an toàn và trách nhiệm được nâng cao.

Không chỉ tập trung phòng ngừa bạo lực, lực lượng Công an còn lồng ghép giáo dục về an toàn giao thông, kiểm tra và nhắc nhở học sinh chấp hành luật khi di chuyển trước cổng trường và trên các tuyến đường.

Theo Đội Tuyên truyền, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh, từ đầu năm học đến nay, lực lượng đã triển khai kế hoạch tuyên truyền trực tiếp tại các điểm trường, hướng dẫn học sinh kỹ năng lái xe an toàn, phòng tránh tai nạn và đồng thời kiểm tra, ngăn chặn việc mang theo hung khí, giúp răn đe và giảm nguy cơ xung đột trong và ngoài trường học.

Hiện nay, Công an tỉnh đã thành lập 29 tổ công tác, huy động 76 cán bộ cùng 60 công an xã, phường rà soát 111 điểm trường THCS và THPT trên toàn tỉnh. Qua kiểm tra, 1.172 xe mô tô được gửi tại 96 điểm giữ xe học sinh; tất cả các điểm đều ký cam kết không nhận giữ xe cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển.

Song song đó, công tác vận động phụ huynh được triển khai mạnh mẽ. Hơn 16.700 phụ huynh tại 111 điểm trường đã ký cam kết không giao xe mô tô, xe máy điện cho con em khi chưa đủ tuổi. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng còn phát hiện vi phạm về mũ bảo hiểm, gương chiếu hậu, cùng một số học sinh mang theo gậy ba khúc, sử dụng thuốc lá thường và thuốc lá điện tử. Những nguy cơ này được xử lý nghiêm, đồng thời tăng cường tuần tra tại khu vực trường học và các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, nhằm giảm tai nạn giao thông và phòng ngừa bạo lực học đường.

Ngoài giáo dục kiến thức, các trường còn phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện học sinh định kỳ, tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng, chống bạo lực học đường. Các hoạt động này vừa răn đe, ngăn chặn việc mang hung khí và vật dụng nguy hiểm, vừa nâng cao ý thức kỷ cương, trách nhiệm của học sinh, góp phần hình thành môi trường học đường văn minh, lành mạnh và an toàn.

Những biện pháp đồng bộ, từ tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống đến kiểm tra an ninh, vận động phụ huynh và tuần tra tại khu vực xung quanh trường học, đang giúp Tây Ninh xây dựng môi trường học đường bền vững. Học sinh được học tập trong môi trường an toàn, tự tin, phát triển toàn diện cả về kiến thức lẫn nhân cách. Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, lực lượng chức năng và cộng đồng được xem là chìa khóa để ngăn chặn bạo lực học đường, đồng thời giảm thiểu tai nạn và tệ nạn xã hội trong học sinh.