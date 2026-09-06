Tay vợt gốc Việt Learner Tien đã tạo nên một màn ngược dòng đầy bản lĩnh ở vòng ba đơn nam US Open 2026, vượt qua Jakub Mensik sau trận đấu kéo dài năm set với tỷ số 6-3, 1-6, 6-7(2), 6-3, 6-4.

Tien nhập cuộc đầy tự tin và sớm chiếm ưu thế để thắng set đầu 6-3. Tuy nhiên, Mensik nhanh chóng đáp trả, thắng áp đảo 6-1 ở set hai trước khi tiếp tục vượt lên nhờ chiến thắng 7-6 trong loạt tie-break set ba.

Learner Tien thắng nghẹt thở ở vòng ba. Ảnh: US Open

Bị đẩy vào thế không còn đường lùi, Tien cho thấy tinh thần thi đấu đáng nể. Tay vợt trẻ người Mỹ gốc Việt lấy lại sự ổn định, thắng set bốn 6-3 để đưa trận đấu vào set quyết định.

Set năm diễn ra căng thẳng khi cả hai đều hiểu chỉ một khoảnh khắc mất tập trung có thể phải trả giá. Tien cuối cùng là người giữ được sự lạnh lùng tốt hơn, giành chiến thắng 6-4 để khép lại cuộc đấu marathon.

Chiến thắng này đưa Learner Tien vào vòng 4 US Open 2026, nơi thử thách sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Đối thủ tiếp theo của anh là tay vợt giàu kinh nghiệm Karen Khachanov.

Trước đó, Tien cũng thể hiện phong độ cực kỳ thuyết phục khi lần lượt đánh bại Nuno Borges 3-0 ở vòng một và Gael Monfils 3-0 ở vòng hai. Với ba chiến thắng liên tiếp, tay vợt gốc Việt đang trở thành một trong những cái tên đáng chú ý tại New York năm nay.