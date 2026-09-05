Video highlights Carlos Alcaraz 3-0 Yibing Wu

Carlos Alcaraz tiếp tục hành trình bảo vệ danh hiệu US Open bằng chiến thắng thuyết phục trước Wu Yibing ở vòng 3. Tay vợt người Tây Ban Nha vượt qua đối thủ Trung Quốc với tỷ số 6-3, 6-4, 6-1, qua đó giành quyền góp mặt ở vòng 4 giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Đây là giải đấu đầu tiên Alcaraz trở lại sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay. Dù chưa đạt phong độ cao nhất, tay vợt số 3 thế giới vẫn cho thấy sự ổn định và khả năng xử lý tình huống ở những thời điểm quan trọng.

Alcaraz duy trì phong độ cao tại US Open 2026 - Ảnh: ATP Tour

Wu Yibing nhập cuộc đầy tự tin với lối đánh tấn công mạnh mẽ, đặc biệt là những cú thuận tay uy lực khiến Alcaraz nhiều lần gặp khó khăn. Tay vợt Trung Quốc từng tạo ra cơ hội giành break trong hai set đầu, nhưng Alcaraz vẫn giữ được sự bình tĩnh để kiểm soát trận đấu.

Bước sang set 3, Wu Yibing tiếp tục gây áp lực khi có hai cơ hội break ngay game đầu tiên. Tuy nhiên, Alcaraz cứu thành công cả hai tình huống nguy hiểm trước khi hoàn toàn áp đảo phần còn lại của trận đấu.

Chiến thắng này giúp Alcaraz nâng chuỗi trận thắng liên tiếp tại các giải Grand Slam lên con số 17. Ở tuổi 22, tay vợt Tây Ban Nha đang hướng tới mục tiêu trở thành người đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch US Open kể từ Roger Federer giai đoạn 2004-2008.

Đối thủ tiếp theo của Alcaraz là Tommy Paul, tay vợt chủ nhà Mỹ vừa vượt qua Alexander Bublik sau trận đấu kéo dài 5 set đầy kịch tính.