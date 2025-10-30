Tối ngày 29/10 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Khoa học - Công nghệ Quả cầu vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học - Công nghệ Việt Nam năm 2025. Các giải thưởng nhằm tôn vinh các tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đồng thời lan tỏa tinh thần Nghị quyết 57, khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo và niềm tự hào trí tuệ Việt trong thế hệ trẻ hôm nay.

Trong buổi lễ, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) vinh dự có một giảng viên được trao Giải thưởng Quả cầu vàng và hai sinh viên được vinh danh tại Giải thưởng Nữ sinh Khoa học - Công nghệ Việt Nam năm 2025.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu chúc mừng các nhà khoa học trẻ được vinh danh tại chương trình

TS. Lê Quốc Việt, Phó Trưởng khoa Dược - Trường Đại học Tôn Đức Thắng, được trao Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2025 với công trình “Nghiên cứu phát triển hệ phân phối thuốc từ vật liệu sinh học ứng dụng liệu pháp quang nhiệt - xạ trị và liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư và bệnh tự miễn”.

Công trình của TS. Việt tập trung phát triển các hệ phân phối thuốc thế hệ mới từ vật liệu sinh học như polydopamine, peptide, nucleic acid,... nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, giảm tác dụng phụ và mở ra hướng đi mới cho điều trị ung thư.

TS. Việt đã công bố 33 bài báo quốc tế (27 bài Q1, 6 bài Q2) trên các tạp chí hàng đầu như Advanced Materials, ACS Nano, Nature Communications… và là đồng tác giả của 3 bằng sáng chế quốc gia tại Hàn Quốc, khẳng định năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo và tầm ảnh hưởng quốc tế của nhà khoa học trẻ Việt Nam. Bên cạnh đó, TS. Việt còn hướng dẫn nhiều sinh viên đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học, đóng góp tích cực cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu của nhà trường.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn trao giải thưởng Quả cầu vàng cho TS. Lê Quốc Việt

Trong hạng mục Giải thưởng Nữ sinh Khoa học - Công nghệ Việt Nam năm 2025,

sinh viên Hà Ngọc Như Ý, tốt nghiệp loại Giỏi ngành Kỹ thuật hóa học với điểm trung bình 8.96, đã được vinh danh với thành tích nghiên cứu xuất sắc: là tác giả chính của bài báo trên tạp chí khoa học thuộc cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS) nhóm Q2 và đồng tác giả 2 bài báo thuộc nhóm Q1; Giải Nhất Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường năm học 2024-2025, Giải Nhì Cuộc thi Công nghệ chế biến sau thu hoạch 2024 do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ tổ chức. Bên cạnh học tập và nghiên cứu, Như Ý còn tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, tiêu biểu là vai trò chiến sĩ Xuân tình nguyện TDTU 2025, lan tỏa tinh thần cống hiến và trách nhiệm xã hội của sinh viên TDTU.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Minh Triết trao giải thưởng cho sinh viên Hà Ngọc Như Ý

Cùng được vinh danh, sinh viên Nguyễn Đoàn Quỳnh Như, tốt nghiệp loại Giỏi ngành Kỹ thuật hóa học với điểm trung bình 8.51, cũng ghi dấu với nhiều thành tích nổi bật: đồng tác giả của hai bài báo khoa học quốc tế thuộc nhóm Q1 (WoS); Giải Ba Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2024 và Giải Nhì Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường hai năm liên tiếp (2023-2024, 2024-2025) và là “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trường, đồng thời nhiều năm liền là chiến sĩ xuất sắc trong các chiến dịch Xuân tình nguyện TDTU (2023, 2024, 2025).

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Minh Triết trao giải thưởng cho sinh viên Nguyễn Đoàn Quỳnh Như

Thành tích của TS. Lê Quốc Việt cùng hai sinh viên Nguyễn Đoàn Quỳnh Như và Hà Ngọc Như Ý không chỉ thể hiện nỗ lực, đam mê và tài năng của cá nhân, mà còn là minh chứng cho môi trường học tập - nghiên cứu hiện đại và sáng tạo mà Trường Đại học Tôn Đức Thắng luôn kiến tạo. Với chính sách phát triển khoa học - công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo và giáo dục toàn diện, TDTU tiếp tục khẳng định vị thế của trường, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Tú Uyên