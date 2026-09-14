Ông N.B.T (43 tuổi, trú tại Bình Mỹ, TPHCM) vừa phải cấp cứu sau chấn thương nặng khi nằm võng. Ngày 1/9, sau khi đi ăn cùng bạn bè trở về nhà, ông T. nằm nghỉ trên võng. Khi bước xuống khỏi võng, ông ngã đập mạnh vùng đầu - cổ xuống sàn.

Sau tai nạn, ông T. đau cổ, các cơ vùng cổ co cứng, đầu bị xoay lệch sang phải. Dù cơn đau kéo dài, nam bệnh nhân cho rằng chỉ bị chấn thương phần mềm nên tự dùng thuốc giảm đau.

Ba ngày sau, triệu chứng không cải thiện, ông đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) thăm khám. Lúc này, cổ gần như bị giữ cố định ở tư thế xoay sang phải, người bệnh rất khó chủ động xoay chuyển.

Bệnh nhân được chẩn đoán gãy đốt sống cổ. Ảnh: BVCC.

Kết quả CT cột sống cổ cho thấy ông bị gãy C1-C2, trong đó có vỡ khối bên và cung trước đốt C1 bên phải. Đây là vùng cột sống cổ cao, nằm gần tủy sống, thân não và các mạch máu quan trọng nên chấn thương có thể gây biến chứng thần kinh nghiêm trọng.

Người bệnh được sơ cứu, cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng. Kết quả MRI chưa ghi nhận tổn thương tủy sống. Ông vẫn vận động được tay chân, không tê yếu.

Sau khi đánh giá tổn thương, các bác sĩ Khoa Sọ não Cột sống 2 quyết định phẫu thuật cố định C1-C2 nhằm tạo sự vững chắc cho cột sống, hỗ trợ liền xương và phục hồi chức năng.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, tình trạng đau và co cứng cổ giảm rõ rệt, đầu không còn bị lệch sang phải, người bệnh có thể xoay cổ và đi lại, sinh hoạt bình thường.

Bác sĩ Lê Tấn Bảo, Khoa Sọ não Cột sống 2, cho biết chấn thương C1-C2 đặc biệt nguy hiểm do nằm gần các cấu trúc thần kinh và mạch máu quan trọng. Người bệnh có thể không xuất hiện ngay các triệu chứng thần kinh như tê yếu, liệt tay chân nên dễ chủ quan.

Theo bác sĩ Bảo, người bị chấn thương không nên tự xoa bóp, bẻ cổ, cố xoay cổ hoặc vận động mạnh. Việc di chuyển, xoay trở không đúng cách khi chưa loại trừ tổn thương cột sống có thể khiến các mảnh xương di lệch, gây tổn thương tủy sống và dẫn đến yếu, liệt tứ chi, thậm chí đe dọa tính mạng.

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