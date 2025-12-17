Tận hưởng những ngày cuối năm ý nghĩa cùng điểm tích lũy U-Point

Cuối năm là thời điểm nhiều người nhìn lại hành trình đã qua và tự thưởng cho bản thân những niềm vui xứng đáng. Sau một năm nỗ lực, ai cũng mong muốn khép lại chặng đường cũ bằng những trải nghiệm ý nghĩa - đủ đầy hơn, trọn vẹn hơn. Ngày nay, trải nghiệm sống không còn được đo lường đơn thuần bằng giá trị tài chính, mà nằm ở cách mỗi người tận hưởng cuộc sống: chi tiêu thông minh, tận dụng ưu đãi nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và cảm xúc, đặc biệt với thế hệ trẻ.

Ví voucher trên Techcombank Rewards

Vừa đổi điểm U-Point trong ví Techcombank Rewards trên ứng dụng Techcombank Mobile để “mua” ly cà phê Starbucks yêu thích, Quốc Đạt (24 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Vất vả cả năm rồi, giờ phải tận hưởng thôi. Chưa kể càng chi tiêu lại càng được tích điểm thưởng mà”.

Ngoài ăn uống, chàng nhân viên văn phòng còn thường xuyên dùng U-Point để đặt xe đi làm trong những ngày thời tiết không thuận lợi.

Tương tự, Khánh Linh (30 tuổi, Hải Phòng) cũng cảm thấy mỗi lần “quẹt thẻ” trở nên thú vị hơn nhờ nhận lại điểm thưởng từ Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank.

“Số điểm tích lũy trong năm vừa rồi mình dùng để đổi sang dặm bay tặng bố mẹ một chuyến du lịch. Nhìn nụ cười của cả hai khiến mình thấy rất hạnh phúc”, Linh chia sẻ dự định dùng số điểm còn lại để đổi voucher ăn uống, cùng gia đình tận hưởng tất niên bên nhau.

Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank

Được triển khai từ năm 2024, chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank ngày càng được khách hàng yêu thích nhờ liên tục mang đến giá trị cộng thêm vượt trội và trải nghiệm cá nhân hóa khác biệt. Đây là chương trình cho phép khách hàng tích lũy điểm U-Point từ mọi giao dịch với thẻ tín dụng, thẻ thanh toán, tích điểm với Techcombank Sinh Lời Tự Động và sắp tới sẽ thêm cả các giao dịch khác của Techcombank.

Điểm U-Point có thể được quy đổi linh hoạt để nhận voucher mua sắm, ăn uống, đặt xe, đổi sang dặm bay hoặc thanh toán trực tiếp tại cửa hàng - giúp khách hàng chủ động tận hưởng ưu đãi theo nhu cầu cá nhân. Với mạng lưới gần 5.000 đối tác, 500 thương hiệu và hơn 9.000 điểm ưu đãi trên toàn quốc, chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank mang đến ưu đãi mọi lúc, mọi nơi, giúp cuộc sống thường ngày thêm phong phú.

Một điểm cộng nổi bật khác của chương trình là cơ chế cá nhân hóa đặc quyền theo hạng hội viên: Inspire (Inspire Max, Inspire Pro, Inspire); Priority (Priority Diamond, Priority Gold, Priority); Private (Private Elite, Private). Khách hàng càng chi tiêu và gắn bó, quyền lợi nhận được càng gia tăng, với mức thưởng lên tới 25% dành cho hạng hội viên cao nhất. Mỗi lần thăng hạng, khách hàng còn nhận thêm ưu đãi tương ứng, tích điểm tối đa 500.000 điểm/tháng cho hội viên Inspire và lên tới 1.000.000 điểm/tháng cho hội viên Priority và Private.

Loạt ưu đãi chạm tới mọi nhu cầu

Voucher mua sắm trên Techcombank Rewards

Mùa lễ hội năm nay, Techcombank tiếp tục tung ra hàng loạt ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu quen thuộc trong nhiều lĩnh vực. Các tín đồ săn deal không thể bỏ lỡ cơ hội dùng điểm U-Point để nhận voucher tại Manwah, Pizza 4P’s, Starbucks, Highlands, Katinat… với giá trị ưu đãi lên tới 500.000 đồng.

Khi liên kết Techcombank Rewards với app One U - ứng dụng phong cách sống hàng đầu, khách hàng có thể đổi các deal hot, giảm đến 50% tại hàng chục thương hiệu ăn uống/mua sắm nổi tiếng chỉ từ 1 điểm U-Point.

Với nhu cầu mua sắm, khách hàng có thể dùng điểm U-Point có sẵn để đổi voucher từ các thương hiệu nổi tiếng như WinMart, Aeon, Family Mart, Guardian… ngay trên Techcombank Rewards và dùng voucher thanh toán trực tiếp tại điểm bán, giúp việc sắm sửa cuối năm thêm tiết kiệm và tiện lợi. Đặc biệt, voucher Winmart được áp dụng mức chiết khấu lên đến 4% giá trị niêm yết - mức ưu đãi cao nhất thị trường dành riêng cho khách hàng Techcombank.

Thanh toán QR code với U-Point

Bên cạnh đó, loạt hot deal từ 10h - 12h mỗi thứ Sáu hàng tuần từ Shopee, Lotte Cinema, GrabGifts, King BBQ, Koi Thé, Gogi House… luôn có sẵn để khách hàng khám phá chỉ với 10.000 U-Point mỗi lần quy đổi.

Đặc biệt, từ nay đến hết 31/12/2025, khách hàng truy cập ứng dụng Techcombank Mobile còn có cơ hội nhận 1 combo voucher trị giá 500.000 đồng, bao gồm 5 voucher cố định từ The Coffee House, Domino’s Pizza, Tous Les Jours, Ahamove, OneU và 3 voucher ngẫu nhiên từ các thương hiệu trong hệ sinh thái đối tác của Techcombank. Mỗi khách hàng được nhận tối đa 2 combo voucher trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Từ những chi tiêu thường ngày đến các khoản thanh toán dịp lễ, Tết, mỗi giao dịch cùng Techcombank đều được tối ưu hóa giá trị. Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank sẽ tiếp tục đồng hành trên mọi hành trình, để mỗi khoản chi của khách hàng đều trở nên giá trị, đồng thời tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình.

Bùi Huy