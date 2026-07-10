Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, Galaxy Z Fold 8 Ultra sẽ có bốn phiên bản màu gồm trắng, tím, xanh lá và đen. Trong đó, màu xanh lá sẽ là phiên bản độc quyền bán trực tuyến thông qua website chính thức của Samsung, không xuất hiện tại các cửa hàng bán lẻ hay nhà mạng.

Galaxy Z Fold 8 Ultra bản màu tím. Ảnh: Android Headlines/PhoneArena

Màu tím vượt lên dẫn đầu, xanh lá cũng tạo sức hút lớn

Một cuộc khảo sát dành cho người dùng về màu sắc mong muốn trên Galaxy Z Fold 8 Ultra đã thu hút hơn 300 lượt bình chọn.

Kết quả cho thấy màu tím nhận được sự yêu thích lớn nhất với 32,48% số phiếu, vượt qua cả hai lựa chọn truyền thống là đen và trắng.

Phiên bản màu đen đứng thứ hai trong nhóm màu bán phổ thông với 25,08% lượt bình chọn, trong khi màu trắng chỉ đạt 16,72%.

Đáng chú ý, màu xanh lá, dù chỉ được bán độc quyền trên website Samsung, vẫn thu hút tới 25,72% số phiếu, gần tương đương màu đen.

Điều này cho thấy người dùng sẵn sàng tìm mua những phiên bản khác biệt, ngay cả khi chúng không được phân phối rộng rãi.

Sự quan tâm dành cho màu tím phản ánh xu hướng mới của thị trường smartphone cao cấp, nơi yếu tố cá tính và tính nhận diện ngày càng được người tiêu dùng đánh giá cao.

Trong nhiều năm, phần lớn người dùng vẫn lựa chọn smartphone với hai gam màu an toàn là đen hoặc trắng.

Đây cũng là lý do hầu hết các nhà sản xuất luôn đưa hai màu sắc này vào danh mục sản phẩm của mình.

Tuy nhiên, thị hiếu đang thay đổi khá nhanh. Người dùng hiện có xu hướng yêu thích những màu sắc nổi bật và mang đậm dấu ấn cá nhân hơn thay vì những thiết kế quá quen thuộc.

Thực tế, xu hướng này cũng được phản ánh qua thị trường iPhone. Theo nhiều báo cáo gần đây, doanh số của dòng iPhone 17 Pro tăng mạnh, trong đó phiên bản Cosmic Orange (Cam Vũ Trụ) được cho là đóng góp đáng kể vào sức hút của sản phẩm.

Những màu sắc nổi bật như tím hay Cosmic Orange giúp thiết bị dễ dàng tạo dấu ấn giữa hàng loạt mẫu điện thoại màu đen hoặc trắng trên thị trường.

Đối với một mẫu smartphone màn hình gập có giá dự kiến vượt mốc 2.000 USD, người mua không chỉ mong đợi những tính năng cao cấp mà còn muốn sở hữu một thiết bị có ngoại hình thật khác biệt.

Thực tế, đây không phải lần đầu Samsung sử dụng màu tím trên các sản phẩm Galaxy. Hãng từng giới thiệu nhiều thiết bị với gam màu này trên dòng Galaxy S cũng như Galaxy Z Flip.

Một trong những phiên bản được người dùng nhớ đến nhiều nhất là Bora Purple trên Galaxy S22, từng tạo hiệu ứng tích cực nhờ vẻ ngoài sang trọng nhưng vẫn trẻ trung.

Tuy nhiên, dòng Galaxy Z Fold lại chưa từng sở hữu tùy chọn màu tím. Vì vậy, nếu những thông tin rò rỉ lần này chính xác, Galaxy Z Fold 8 Ultra sẽ đánh dấu lần đầu tiên Samsung đưa màu sắc nổi bật này lên mẫu điện thoại màn hình gập dạng quyển sách của mình.

Đây có thể trở thành điểm nhấn giúp sản phẩm nổi bật hơn bên cạnh các lựa chọn truyền thống như đen và trắng.

Màu sắc đang trở thành "vũ khí" cạnh tranh mới của smartphone cao cấp

Trong vài năm trở lại đây, màu sắc dần trở thành một trong những yếu tố quan trọng khi người dùng quyết định mua smartphone.

Nếu trước kia thiết kế chủ yếu xoay quanh các gam màu trung tính thì hiện nay nhiều khách hàng mong muốn chiếc điện thoại của mình thể hiện được phong cách và cá tính riêng.

Galaxy Z Fold 8 Ultra với 3 màu dự kiến. Ảnh: Android Headlines / Tom's Guide

Xu hướng này cũng khiến các hãng công nghệ thay đổi chiến lược. Thay vì chỉ tung ra những màu sắc an toàn, gần như mọi mẫu smartphone cao cấp hiện nay đều có một phiên bản "hero color" – màu chủ đạo được dùng trong các chiến dịch quảng bá nhằm thu hút sự chú ý.

Các thông tin rò rỉ cho thấy iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ có màu Dark Cherry, Galaxy Z Flip 8 được cho là sẽ bổ sung phiên bản màu hồng, còn Pixel 11 Pro có thể xuất hiện với màu Dune – một tông be pha hồng khá độc đáo.

Điều đó cho thấy các nhà sản xuất ngày càng xem màu sắc là công cụ quan trọng để tạo sự khác biệt trong bối cảnh cấu hình và thiết kế giữa các mẫu điện thoại đang dần trở nên tương đồng.

Dù màu sắc ngày càng có ảnh hưởng lớn đến quyết định mua sắm, yếu tố cốt lõi của một chiếc smartphone vẫn nằm ở trải nghiệm sử dụng và các nâng cấp phần cứng.

Theo những thông tin rò rỉ hiện nay, Galaxy Z Fold 8 Ultra được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều cải tiến đáng giá so với thế hệ tiền nhiệm, từ thiết kế, màn hình cho đến hiệu năng và trải nghiệm sử dụng.

(Theo PhoneArena)