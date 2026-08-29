Tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder. Ảnh: navair.navy.mil

Triều Tiên vừa lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ trước quyết định của Mỹ phê duyệt bán lô tên lửa đối không AIM-9X Sidewinder trị giá 125 triệu USD cho Hàn Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này ngày 27/8 khẳng định Bình Nhưỡng “không thể phớt lờ” tác động tiêu cực của thương vụ này tới môi trường an ninh khu vực và sẵn sàng đáp trả “nghiêm túc, ngay lập tức và mạnh mẽ”.

Tên lửa AIM-9X không phải là vũ khí thông thường. Đây là phiên bản hiện đại nhất của dòng tên lửa Sidewinder nổi tiếng, được thiết kế để chiếm ưu thế tuyệt đối trong không chiến tầm ngắn.

Tên lửa AIM-9X Sidewinder mở rộng đáng kể vùng tác chiến, khiến đối thủ khó né tránh. Ảnh: Army Recognition

Tên lửa AIM-9X Sidewinder Block II dài khoảng 3 mét, đường kính 12,7cm và nặng khoảng 85kg.

AIM-9X được trang bị động cơ tên lửa nhiên liệu rắn giảm khói kết hợp hệ thống điều khiển vector lực đẩy (thrust vectoring control) bằng các cánh hướng dòng khí thải ở đuôi.

Công nghệ này cho phép tên lửa thay đổi hướng bay cực nhanh ngay sau khi rời ray phóng, đạt khả năng chịu quá tải lên tới 60g và tốc độ quay hơn 100 độ mỗi giây.

Nhờ đó, tên lửa AIM-9X có thể thực hiện các cú ngoặt gắt ngay cả khi tốc độ còn thấp, một lợi thế quyết định trong không chiến cận chiến nơi khoảng cách chỉ tính bằng kilomet.

Hệ thống dẫn đường là điểm đột phá lớn nhất. Thay vì cảm biến hồng ngoại đơn giản của các thế hệ trước chỉ theo dõi điểm nóng từ động cơ, tên lửa AIM-9X sử dụng đầu dò ảnh hồng ngoại (imaging infrared) dạng mảng tiêu điểm 128x128 pixel ở dải sóng trung.

Tên lửa AIM-9X Sidewinder với khả năng khóa mục tiêu ngoài tầm nhìn giúp rút ngắn không chiến. Ảnh: Army Recognition

Đầu dò này tạo ra hình ảnh thực của mục tiêu, phân biệt rõ máy bay địch với mồi bẫy hồng ngoại như flare, đồng thời hoạt động hiệu quả cả ngày lẫn đêm và trong môi trường đối kháng điện tử mạnh.

Khả năng khóa mục tiêu ngoài trục (high off-boresight) lên tới gần 90 độ cho phép phi công chỉ cần nhìn vào mục tiêu qua hệ thống mũ bay gắn cảm biến là tên lửa có thể khóa và phóng ngay, kể cả khi mục tiêu nằm ngang hoặc phía sau máy bay phóng.

Tầm bắn thực tế phụ thuộc vào độ cao, tốc độ phóng và góc tiếp cận, nhưng các nguồn công khai ghi nhận tên lửa AIM-9X có thể đạt hơn 20km, thậm chí tiến gần 35 km trong điều kiện tối ưu.

Tốc độ siêu âm trên Mach 2.5 giúp tên lửa nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Đầu đạn nổ mảnh hình vành khuyên nặng khoảng 9,4kg được kích nổ bằng cầu chì tiệm cận laser hoặc quang học, tạo ra đám mảnh dày đặc đủ sức phá hủy máy bay địch mà không cần va chạm trực tiếp.

Phiên bản Block II còn bổ sung đường truyền dữ liệu hai chiều, cho phép khóa mục tiêu sau khi phóng (lock-on after launch) và nhận thông tin cập nhật từ máy bay mẹ.

Tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder. Ảnh: USAF

Điều này mở rộng khả năng sử dụng ngoài tầm nhìn trực tiếp và thậm chí tấn công một số mục tiêu mặt đất.

Tên lửa AIM-9X tương thích với hầu hết máy bay chiến đấu hiện đại của Hàn Quốc như F-15K, KF-16 và F-35A, giúp tăng cường năng lực phòng không và khả năng tác chiến chung với lực lượng Mỹ.

Việc Hàn Quốc bổ sung thêm kho đạn tên lửa AIM-9X không chỉ nâng cao khả năng đánh chặn máy bay mà còn đối phó hiệu quả hơn với các mối đe dọa như tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Triều Tiên nhìn nhận động thái này là sự tăng cường rõ rệt năng lực tấn công của Hàn Quốc trong bối cảnh hợp tác quân sự Mỹ - Hàn ngày càng sâu.

Cảnh báo đáp trả mạnh mẽ của Bình Nhưỡng phản ánh lo ngại về sự mất cân bằng quyền lực trên bán đảo, dù hiện tại vẫn chưa rõ hình thức đáp trả cụ thể sẽ là gì.

Tên lửa AIM-9X Sidewinder không chỉ là một tên lửa đối không tầm ngắn thông thường. Với sự kết hợp giữa đầu dò ảnh hồng ngoại tiên tiến, hệ thống điều khiển vector lực đẩy và khả năng khóa mục tiêu linh hoạt, nó đại diện cho thế hệ vũ khí không chiến cận chiến hiện đại nhất hiện nay.

(Theo navair.navy.mil, airforce-technology.com, en.yna.co.kr, scmp.com, upi.com, turkiyetoday.com)