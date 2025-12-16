Tên lửa ATACMS, viết tắt của Army Tactical Missile System, là sản phẩm của Lockheed Martin, được thiết kế để tấn công chính xác các mục tiêu ở khoảng cách xa, với khả năng vượt trội trong môi trường chiến tranh hiện đại.

Tên lửa ATACMS có thể được đánh giá quá cao so với tác động thực tế trong xung đột Nga-Ukraine. Ảnh: Telegraph

Theo thedefensepost.com, phiên bản Block 1, hay MGM-140A, có tầm bắn tối đa 165km, cho phép nó đánh trúng các mục tiêu chiến lược như kho vũ khí, trung tâm chỉ huy hoặc lực lượng tập trung mà không cần tiếp cận gần.

Missilethreat.csis.org cho rằng với chiều dài khoảng 4 mét và đường kính 610mm, tên lửa này sử dụng nhiên liệu rắn để đẩy, đạt tốc độ siêu thanh vượt Mach 3, tức khoảng 2.300 mph, giúp nó khó bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không thông thường.

Trọng lượng tổng thể của tên lửa vào khoảng 1.700kg, trong đó đầu đạn nặng 560kg chứa tới 950 quả bom con M74, mỗi quả mang chất nổ và các mảnh kim loại để gây sát thương trên diện rộng chống lại nhân sự và vật liệu nhẹ.

Hệ thống dẫn đường ban đầu dựa trên quán tính, sử dụng các cảm biến con quay hồi chuyển để duy trì quỹ đạo chính xác, với sai số vòng tròn chỉ khoảng vài mét, dù sau này các phiên bản nâng cấp đã tích hợp GPS để tăng độ chính xác hơn nữa.

Ảnh: defensemirror.com

Theo designation-systems.net, về nền tảng phóng, ATACMS được tích hợp với các hệ thống như M270 Multiple Launch Rocket System hoặc HIMARS, cho phép phóng từ mặt đất với thời gian chuẩn bị nhanh chóng, chỉ trong vài phút.

Điều này làm cho tên lửa ATACMS trở nên linh hoạt trong các chiến dịch di động, đặc biệt phù hợp với địa hình đa dạng của Ukraine.

Tầm bắn 165km của Block 1 được tối ưu hóa bằng cách giảm tải đầu đạn so với các phiên bản dài hơn, nhưng bù lại, nó tập trung vào khả năng phân tán bom con để bao phủ khu vực rộng lớn, hiệu quả chống lại các mục tiêu mềm như xe tăng hoặc lực lượng bộ binh.

Theo insidedefense.com, công nghệ tên lửa ATACMS không chỉ dừng ở sức mạnh hủy diệt mà còn ở khả năng tích hợp với các hệ thống NATO, giúp Ukraine dễ dàng sử dụng mà không cần đào tạo phức tạp.

Tuy nhiên, việc sử dụng bom chùm đã gây tranh cãi về nhân đạo, dẫn đến các phiên bản mới hơn chuyển sang đầu đạn thống nhất để giảm thiểu thiệt hại dân sự.

Trong tương lai, nếu thông tin rò rỉ được xác thực, tên lửa ATACMS có thể tiếp tục là yếu tố then chốt trong chiến lược phòng thủ của Ukraine, đồng thời đặt ra câu hỏi về sự cân bằng lực lượng khu vực.