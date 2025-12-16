Xác drone Geran-2 mang đầu đạn nhiệt áp kép BST-52. Ảnh: Serhiy Beskrestnov

Trong bối cảnh xung đột hiện đại, đầu đạn nhiệt áp BST-52 đang nổi lên như một bước tiến công nghệ quan trọng của Nga, đặc biệt khi được tích hợp kép vào drone tự sát Geran-2, mang lại sức mạnh hủy diệt vượt trội so với các phiên bản trước.

Với tổng khối lượng lên đến 100kg trong cấu hình đôi, BST-52 không chỉ nâng cao hiệu quả tấn công mà còn thể hiện sự thích ứng chiến lược của Nga đối với các mục tiêu kiên cố và hạ tầng trọng yếu.

Đầu đạn nhiệt áp BST-52 được thiết kế như một loại vũ khí sử dụng nhiên liệu thuần túy mà không cần chất oxy hóa riêng biệt, giúp nó giải phóng năng lượng lớn hơn so với các đầu đạn nổ thông thường có hỗn hợp nhiên liệu-oxy hóa.

Điều này làm cho BST-52 trở nên đặc biệt hiệu quả trong các không gian kín như đường hầm, tòa nhà hoặc công sự chiến trường, nơi mà sóng xung kích và nhiệt độ cao có thể lan tỏa mạnh mẽ, gây thiệt hại rộng lớn hơn.

Theo các nguồn phân tích từ phía Ukraine, mỗi đầu đạn BST-52 có khối lượng khoảng 50-52kg, và khi được lắp đặt theo cấu hình kép trên drone Geran-2, tổng trọng lượng đạt khoảng 100kg, đánh dấu mức tải trọng nặng nhất từng ghi nhận trên loại drone này.

Cấu hình này bao gồm hai khối chiến đấu loại fugasno-zazhigatelnyy, tức là kiểu nổ phân mảnh-cháy, giúp tăng cường sức công phá bằng cách kết hợp hiệu ứng nổ và cháy lan.

Về mặt công nghệ, BST-52 đại diện cho sự phát triển từ các đầu đạn nhiệt áp tiêu chuẩn như TBBCh-50M, với trọng lượng tương đương khoảng 50kg nhưng được tối ưu hóa để tích hợp vào Geran-2, một biến thể của drone Shahed-136 Iran.

Ảnh: mk.ru

Drone Geran-2 vốn sử dụng động cơ piston MD-550 bốn xi-lanh hai thì chạy xăng, với tầm bay lên đến 2.500km ở phiên bản tiêu chuẩn, nhưng khi mang tải trọng nặng hơn như BST-52 kép, tầm bay có thể giảm đáng kể, có lẽ chỉ còn khoảng một nửa, để ưu tiên sức mạnh tấn công.

Các chuyên gia quân sự Ukraine, dựa trên việc thu thập mảnh vỡ từ drone Geran-2 màu đen bị bắn hạ, đã xác nhận sự hiện diện của hai đầu đạn BST-52 ở phần mũi và thân máy bay, giúp drone này gây thiệt hại lớn hơn đối với cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng.

Trước đó, Geran-2 đã được nâng cấp với đầu đạn đa năng khoảng 90kg, nhưng cấu hình kép BST-52 đẩy hiệu quả lên mức mới, tăng ít nhất 30% sức mạnh và mở rộng bán kính phá hủy.

Ứng dụng của BST-52 trên Geran-2 phản ánh chiến lược của Nga trong việc chuyển hướng từ các cuộc tấn công tầm xa sang các đòn đánh chiến thuật gần tiền tuyến, nhắm vào mục tiêu giá trị cao như radar, hệ thống phòng không và bệ phóng rocket đa nòng.

Mặc dù giảm tầm bay, sự tăng cường tải trọng này bù đắp bằng khả năng xuyên phá mạnh mẽ hơn, đặc biệt chống lại các mục tiêu được củng cố.

Thông tin về BST-52 chủ yếu xuất phát từ các nguồn phân tích mảnh vỡ và kênh Telegram như "Russian Arms", nhấn mạnh rằng đây là bước thích nghi liên tục để tối ưu hóa drone tự sát trong môi trường chiến tranh hiện đại.