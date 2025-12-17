Một năm trước, quân đội Mỹ đã phóng thử thành công tên lửa Dark Eagle từ bệ phóng gắn trên xe kéo, điều mà họ đã cố gắng thực hiện suốt khoảng hai năm trước đó. Ảnh: Quân đội Mỹ/twz.com.

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ quân sự toàn cầu ngày càng gay gắt, tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle hay còn gọi là LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) của quân đội Mỹ nổi lên như một bước tiến đột phá, kết hợp tốc độ vượt trội và khả năng cơ động cao để đối phó với các mục tiêu chiến lược quan trọng.

Với tầm bắn được cập nhật lên đến 3.500 km (2.175 dặm), vũ khí này không chỉ mở rộng phạm vi tác chiến mà còn thách thức các hệ thống phòng thủ truyền thống, hứa hẹn sẽ trở thành yếu tố thay đổi cuộc chơi vào cuối năm 2025.

Dark Eagle là một hệ thống tên lửa phóng từ mặt đất, được thiết kế theo mô hình boost-glide, nghĩa là sử dụng tên lửa đẩy để đưa phương tiện lướt siêu vượt âm (hypersonic glide vehicle) lên độ cao nhất định trước khi nó lướt về mục tiêu với tốc độ siêu thanh.

Cụ thể, hệ thống bao gồm Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), một phương tiện lướt siêu vượt âm chung do Bộ Quốc phòng Mỹ phát triển, kết hợp với tên lửa đẩy đường kính 0.8763 mét (34,5 inch) từ Hải quân.

Thiết kế này cho phép tên lửa Dark Eagle đạt tốc độ trên Mach 5, tức là gấp hơn năm lần tốc độ âm thanh, khiến nó khó bị phát hiện và đánh chặn bởi radar thông thường do khả năng thay đổi quỹ đạo linh hoạt trong giai đoạn lướt.

Theo các báo cáo mới nhất từ quân đội Mỹ, tầm bắn của tên lửa Dark Eagle đã được xác nhận vượt trội so với các ước tính ban đầu, từ 2.775km (1.725 dặm) lên ít nhất 3.500km (2.175 dặm), dựa trên các thử nghiệm và đánh giá kỹ thuật gần đây.

Biểu đồ cung cấp cái nhìn tổng quan về cấu trúc chung của tên lửa dùng cho các hệ thống Dark Eagle/LRHW và IRCPS, cũng như sự phân chia nhiệm vụ giữa lục quân và hải quân. Ảnh: GAO/twz.com.

Biểu đồ minh họa một cách rất cơ bản sự khác biệt về quỹ đạo giữa tên lửa đạn đạo truyền thống và phương tiện lướt siêu thanh kiểu boost-glide, cũng như quỹ đạo của các tên lửa giả đạn đạo (pseudo-ballistic) hoặc tên lửa khí động đạn đạo (aeroballistic), cùng với tên lửa hành trình siêu thanh sử dụng động cơ hít thở không khí. Ảnh: GAO/twz.com.

Theo twz.com, điều này cho phép vũ khí có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa, mà không cần di chuyển gần khu vực xung đột.

Về mặt công nghệ, tên lửa Dark Eagle được tích hợp vào các đơn vị di động, với mỗi khẩu đội bao gồm bệ phóng trailer-mounted, cho phép triển khai nhanh chóng và linh hoạt trên chiến trường.

Hệ thống sử dụng tên lửa đẩy hai giai đoạn để đẩy C-HGB lên không gian, sau đó phương tiện lướt sẽ tách ra và bay theo quỹ đạo parabol, tận dụng lực hấp dẫn và khí quyển để duy trì tốc độ siêu vượt âm (hypersonic).

Đầu đạn của nó được thiết kế để mang theo các loại tải trọng thông thường hoặc hạt nhân, tập trung vào việc tấn công các mục tiêu có giá trị cao và nhạy cảm thời gian, như trung tâm chỉ huy hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng.

Một bệ phóng tên lửa Dark Eagle. Ảnh: Quân đội Mỹ/twz.com.

Các thử nghiệm thành công trong năm 2025, bao gồm việc trình diễn tại Australia trong khuôn khổ Talisman Sabre 25, đã chứng minh khả năng tấn công chính xác ở tầm xa, góp phần nâng cao năng lực đa miền của quân đội Mỹ.

Theo militarnyi.com, usarpac.army.mil, mặc dù gặp phải một số trì hoãn trong quá trình phát triển, tên lửa Dark Eagle dự kiến sẽ đạt trạng thái hoạt động đầy đủ vào cuối năm tài chính 2025, với một khẩu đội đã được huấn luyện và sẵn sàng triển khai.

Tên lửa Dark Eagle không chỉ đại diện cho sự tiến bộ trong lĩnh vực siêu vượt âm mà còn phản ánh chiến lược của Mỹ trong việc duy trì lợi thế công nghệ trước các đối thủ.

Với trọng tâm vào tính di động, tốc độ và độ chính xác, vũ khí này hứa hẹn sẽ định hình lại các chiến lược phòng thủ và tấn công trong tương lai gần.