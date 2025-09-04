Ngày 3/9, trong bối cảnh kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng phát xít, quân đội Trung Quốc đã công khai trình diễn một loạt vũ khí chiến lược mới tại lễ diễu binh ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) DF-61 trong lễ diễu binh ngày 3/9. Video: CCTV

Nổi bật trong số đó là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) DF-61, một hệ thống tên lửa di động trên đường bộ được đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của nước này.

Dựa trên các nguồn twz.com, pravda.com.ua, militarywatchmagazine.com, bài viết sẽ phân tích công nghệ đằng sau DF-61, từ lịch sử phát triển đến khả năng và ý nghĩa chiến lược.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi ngang qua các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) JL-3, DF-61 và DF-31BJ. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Lịch sử phát triển và sự ra mắt công khai

Tên lửa DF-61 được trưng bày lần đầu tiên dưới dạng thiết bị vận chuyển và phóng (TEL) trên các xe tải 16 bánh lốp, được phát hiện trong quá trình chuẩn bị cho lễ diễu binh vào ngày 3/9.

Theo hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Xinhua, đây là một phần của bộ 3 lực lượng hạt nhân "triad", bao gồm các hệ thống trên bộ, trên biển và trên không, được mô tả là "lá bài chiến lược bảo vệ chủ quyền quốc gia và duy trì phẩm giá dân tộc".

Theo Viện Nghiên cứu Chính sách Hòa bình và An ninh Đức, ký hiệu DF-61 từng được sử dụng vào những năm 1970 cho một chương trình tên lửa nhiên liệu lỏng, nhưng chương trình này đã bị đóng cửa vào năm 1978.

Việc tái sử dụng ký hiệu này cho thấy đây là một dự án phát triển mới, có thể là thế hệ kế tiếp của các ICBM hiện tại như DF-41.

Trung Quốc đã bắt đầu phát triển các ICBM di động mới từ ít nhất năm 2020, với đề cập đến các biến thể như DF-45 hoặc DF-51 trên mạng xã hội Trung Quốc.

DF-41, tiền thân có thể liên quan, bắt đầu phát triển trước năm 2000 và chính thức đưa vào sử dụng năm 2017, được công khai lần đầu năm 2019.

Hiện tại, chưa rõ DF-61 đã chính thức triển khai hay chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng kích thước của nó tương tự DF-41, cho thấy khả năng di động cao.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-61 và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-3. Ảnh: CCTV

Công nghệ và khả năng kỹ thuật

DF-61 được thiết kế như một ICBM di động trên đường bộ, sử dụng TEL 16 bánh lốp để tăng tính cơ động và khó bị phát hiện.

Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các vỏ chứa tên lửa (canister ) được đánh dấu rõ ràng DF-61 trên xe tải, nhưng chưa có xác nhận về việc tên lửa thực sự bên trong.

Phương thức phóng dự kiến là từ nền tảng di động, tương tự các hệ thống ICBM hiện đại của Trung Quốc, giúp tránh các silo cố định dễ bị tấn công.

Về thông số kỹ thuật cụ thể, các nguồn tin chưa tiết lộ chi tiết chính thức. Tuy nhiên, dựa trên kích thước tương đương DF-41, DF-61 có thể đạt tầm bắn từ 12.000 đến 15.000 km, đủ để bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ và các mục tiêu toàn cầu.

Khả năng mang theo nhiều đầu đạn độc lập có thể nhắm mục tiêu riêng lẻ (MIRV) lên đến 10 đầu đạn là khả thi, tương tự DF-41.

Các thông số suy đoán từ các báo cáo về thế hệ kế tiếp (như DF-45 hoặc DF-51) bao gồm trọng lượng phóng từ 112 tấn, tải trọng 3,6 tấn với 7 đầu đạn 650 kiloton, hoặc tầm bắn lên đến 15.000 km với 10-14 đầu đạn megaton, thậm chí hỗ trợ hệ thống oanh tạc quỹ đạo phân đoạn (FOBS).

Những công nghệ này nhấn mạnh vào nhiên liệu rắn, hệ thống dẫn đường chính xác cao và khả năng sống sót trước các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Lễ diễu binh cũng trưng bày các hệ thống liên quan khác, như tên lửa đạn đạo phóng từ không trung JL-1, tên lửa JL-3 phóng từ tàu ngầm tầm liên lục địa, và phiên bản mới của DF-31 trên bộ, khẳng định sự đa dạng hóa của bộ 3 hạt nhân Trung Quốc.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) DF-61. Ảnh: twz.com

Ý nghĩa chiến lược

Sự xuất hiện của DF-61 là minh chứng cho chiến lược mở rộng nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc.

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc năm 2024 gửi Quốc hội Mỹ, Lực lượng Tên lửa Nhân dân Giải phóng Quân (PLARF) đang thúc đẩy kế hoạch hiện đại hóa dài hạn để nâng cao "khả năng răn đe chiến lược", bao gồm phát triển các ICBM mới đòi hỏi tăng sản xuất đầu đạn hạt nhân.

Đến giữa năm 2024, Trung Quốc ước tính có hơn 600 đầu đạn hạt nhân hoạt động, dự kiến vượt 1.000 vào năm 2030 và tiếp tục tăng đến ít nhất 2035.

Các silo mới được xây dựng quy mô lớn và sự đa dạng hóa từ tên lửa tấn công chính xác công suất thấp đến ICBM megaton cung cấp nhiều lựa chọn leo thang xung đột.

Ông Rick Fisher, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Đánh giá và Chiến lược Quốc tế, nhận định với The Washington Times: "Đôi khi được gọi là DF-45 hoặc DF-51, nó rõ ràng được thiết kế để vượt trội hơn DF-41. Một ICBM như vậy sẽ không lớn hơn DF-41 nhiều để có phiên bản di động trên đường".

Báo cáo Lầu Năm Góc nhấn mạnh: "Trong thập kỷ tới, Trung Quốc có lẽ sẽ tiếp tục hiện đại hóa, đa dạng hóa và mở rộng lực lượng hạt nhân một cách nhanh chóng. PLA mong muốn một lực lượng hạt nhân lớn hơn và đa dạng hơn".