Tên lửa chống tăng Bulsae-4 Triều Tiên là hệ thống vũ khí tiên tiến thuộc loại tên lửa chống tăng không trực diện (Non-Line-Of-Sight - NLOS), được thiết kế để tấn công các mục tiêu bọc thép từ khoảng cách xa với độ chính xác cao.

Video: Militarnyi

Hệ thống này đã thu hút sự chú ý của quốc tế khi xuất hiện trong cuộc xung đột tại Ukraine, đặc biệt trong khu vực Kursk, như các nguồn tin từ The War Zone (TWZ), NK News, và Reuters đã đề cập.

Bài phân tích này sẽ tập trung vào các đặc điểm kỹ thuật công nghệ, tính năng chiến thuật, và ý nghĩa chiến lược của Bulsae-4…

Tên lửa chống tăng Bulsae-4. Ảnh: Truyền thông nhà nước Triều Tiên

Đặc điểm kỹ thuật công nghệ của Bulsae-4

Bulsae-4 là hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM) do Triều Tiên phát triển, với các đặc điểm công nghệ nổi bật.

Theo TWZ, tên lửa Bulsae-4 có tầm bắn ước tính từ 10 đến 25km, tùy thuộc vào điều kiện chiến trường và cấu hình cụ thể. Phạm vi này vượt trội so với nhiều hệ thống ATGM thông thường, cho phép tấn công từ khoảng cách an toàn, ngoài tầm bắn của các hệ thống phòng thủ đối phương.

Bulsae-4 sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp, bao gồm đầu dò quang-điện tử (electro-optical seeker) và dẫn đường theo lệnh (command guidance).

Hệ thống này cho phép người vận hành điều khiển tên lửa thông qua tín hiệu video (man-in-the-loop), sử dụng kết nối cáp quang hoặc tín hiệu radio, tùy thuộc vào phiên bản.

Tính năng này giúp tên lửa có thể tấn công mục tiêu không nằm trong tầm nhìn trực tiếp, vượt qua các chướng ngại vật tự nhiên hoặc nhân tạo.

Hệ thống Bulsae-4 thường được gắn trên xe bọc thép 6 bánh M-2010 hoặc các xe tải quân sự chuyên dụng.

Tuy nhiên, theo NK News, Triều Tiên đã thích nghi hệ thống này để triển khai trên các xe SUV nhẹ hoặc xe bán tải thông thường, tăng tính cơ động và khả năng ngụy trang trên chiến trường.

Tên lửa được thiết kế với khả năng tấn công từ phía trên (top-attack mode), nhắm vào phần mái của xe bọc thép – khu vực thường có lớp giáp mỏng nhất. Điều này làm tăng hiệu quả tiêu diệt các mục tiêu như xe tăng hoặc xe bọc thép.

Hệ thống tên lửa chống tăng tự hành Bulsae-4 được trưng bày tại Triều Tiên. Ảnh: Truyền thông nhà nước Triều Tiên

Tính năng chiến thuật của Bulsae-4

Với tầm bắn xa và hệ thống dẫn đường tiên tiến, Bulsae-4 cho phép người vận hành tấn công mục tiêu từ vị trí ẩn nấp, giảm nguy cơ bị phát hiện và phản công.

Tính năng này tương tự các hệ thống ATGM tiên tiến như Spike NLOS của Israel, cho phép tấn công mục tiêu sau chướng ngại vật hoặc ở khoảng cách xa mà không cần tiếp xúc trực tiếp.

Việc chuyển đổi từ nền tảng xe bọc thép sang xe bán tải hoặc SUV cho thấy sự thích nghi nhanh chóng của Triều Tiên với các điều kiện chiến trường.

Các phương tiện này nhẹ hơn, dễ di chuyển hơn và khó bị phát hiện hơn so với các xe bọc thép truyền thống, đặc biệt trong các khu vực như Kursk, nơi địa hình phức tạp và sự hiện diện của máy bay không người lái (UAV) giám sát là phổ biến.

Hệ thống dẫn đường man-in-the-loop cho phép người vận hành thay đổi mục tiêu trong lúc tên lửa đang bay, tăng tính linh hoạt trong các tình huống chiến đấu năng động.

Điều này đặc biệt hữu ích khi đối phó với các mục tiêu di động hoặc khi cần chuyển hướng tấn công sang mục tiêu có giá trị cao hơn.

Binh sĩ sử dụng súng phóng rocket đa năng RMG do Nga sản xuất, được cho là tại Kursk. Ảnh: KCTV (22/8/2025)

Ứng dụng thực chiến tại xung đột Nga-Ukraine

Bulsae-4 đã được ghi nhận hoạt động tại khu vực Kursk, Nga, trong cuộc xung đột với Ukraine.

Theo TWZ, Bulsae-4 được phát hiện lần đầu tiên tại Ukraine vào tháng 7/2024, khi một xe bọc thép 6 bánh giống hệ thống này được ghi nhận trong khu vực Kharkiv gần biên giới Nga.

Đây là lần đầu tiên một hệ thống xe bọc thép và tên lửa chống tăng của Triều Tiên được xác nhận cung cấp cho Nga.

NK News cho thấy Bulsae-4 đã được sử dụng thành công để đối phó với các phương tiện bọc thép của Ukraine trong khu vực Kursk vào mùa đông năm 2024-2025.

Hệ thống này được đánh giá là một mối đe dọa đáng kể nhờ tầm bắn xa, khả năng dẫn đường chính xác, và tính cơ động.

Dù không rõ liệu Nga đã hoàn toàn tiếp nhận Bulsae-4 hay không, nhưng việc sử dụng hệ thống này cho thấy sự hợp tác quân sự ngày càng chặt chẽ giữa Moscow và Bình Nhưỡng.

Ý nghĩa chiến lược, hạn chế và thách thức

Sự xuất hiện của Bulsae-4 trong cuộc xung đột Nga-Ukraine không chỉ phản ánh năng lực công nghệ quân sự của Triều Tiên mà còn mang lại các tác động chiến lược quan trọng.

Việc Triều Tiên cung cấp Bulsae-4 và các hệ thống vũ khí khác như pháo tự hành M1989 Koksan và tên lửa đạn đạo KN-23 cho Nga cho thấy một liên minh quân sự ngày càng sâu sắc.

Đổi lại, Nga có thể cung cấp cho Triều Tiên các công nghệ tiên tiến, bao gồm hệ thống phòng không và công nghệ tên lửa, điều này gây lo ngại cho các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ.

Ukraine đã trở thành một “phòng thí nghiệm” để Triều Tiên thử nghiệm và cải tiến các hệ thống vũ khí của mình, bao gồm cả Bulsae-4.

Việc sử dụng thực tế trên chiến trường giúp Triều Tiên thu thập dữ liệu về hiệu suất và độ tin cậy của vũ khí, từ đó cải thiện các phiên bản tương lai.

Sự hiện diện của vũ khí Triều Tiên tại Ukraine làm gia tăng lo ngại về việc phổ biến công nghệ quân sự.

Các nước láng giềng của Triều Tiên, đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản, đang theo dõi sát sao để đánh giá khả năng của các hệ thống như Bulsae-4, nhằm cải thiện năng lực phòng thủ của chính họ.

Mặc dù Bulsae-4 có nhiều tính năng tiên tiến, hệ thống này vẫn đối mặt với một số hạn chế.

Mặc dù xe SUV hoặc xe bán tải giúp tăng tính cơ động, chúng lại thiếu lớp giáp bảo vệ, khiến hệ thống dễ bị tấn công bởi máy bay không người lái hoặc các phương tiện giám sát của Ukraine.

Hệ thống dẫn đường man-in-the-loop yêu cầu người vận hành phải duy trì kết nối liên tục với tên lửa, điều này có thể bị gián đoạn bởi các biện pháp đối kháng điện tử hoặc địa hình phức tạp.

Mặc dù các báo cáo gần đây cho thấy độ chính xác của các tên lửa Triều Tiên đã được cải thiện, nhưng trước đó, các tên lửa như KN-23/24 của Triều Tiên từng bị nghi ngờ về độ tin cậy, với chỉ 2/24 quả đạt độ chính xác tương đối trong các cuộc tấn công trước năm 2024.