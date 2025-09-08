Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-5C (ICBM) sử dụng nhiên liệu lỏng, đã được Trung Quốc giới thiệu lần đầu tiên tại cuộc duyệt binh quân sự kỷ niệm Ngày Chiến thắng 3/9, đánh dấu 80 năm chiến thắng trong Chiến tranh chống Nhật và Chiến tranh chống Phát xít thế giới.

Video: CCTV 13

Dựa trên các nguồn tin RBC, Global Times và PBS, bài viết sẽ phân tích đánh giá các đặc điểm công nghệ, khả năng chiến lược và ý nghĩa của DF-5C trong bối cảnh quân sự toàn cầu.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-5C. Ảnh: Go Nakamura/rbc.ru

Đặc điểm công nghệ của DF-5C

Theo Global Times, DF-5C là phiên bản nâng cấp của dòng tên lửa DF-5, một trong những trụ cột của kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Trung Quốc.

Các chuyên gia quân sự được Global Times trích dẫn ước tính DF-5C có tầm bắn vượt quá 20.000km, cho phép nó bao phủ toàn cầu.

Điều này đánh dấu một bước tiến lớn so với các phiên bản trước như DF-5A và DF-5B, vốn có tầm bắn giới hạn hơn (khoảng 12.000-15.000km).

Tầm bắn này giúp DF-5C có khả năng tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới từ lãnh thổ Trung Quốc, củng cố vị thế răn đe chiến lược của nước này.

Không giống như các tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn (như DF-41), DF-5C sử dụng nhiên liệu lỏng, mang lại ưu điểm về khả năng mang tải trọng lớn hơn và chi phí sản xuất thấp hơn.

Tuy nhiên, nhược điểm là thời gian chuẩn bị phóng lâu hơn do quy trình nạp nhiên liệu phức tạp, khiến nó dễ bị phát hiện hơn trong tình huống xung đột.

Global Times nhấn mạnh rằng DF-5C được thiết kế với khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến.

Điều này có thể bao gồm việc sử dụng đầu đạn đa dạng (MIRV - Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle) và các biện pháp đối phó điện tử để làm nhiễu radar đối phương.

Công nghệ này giúp DF-5C duy trì hiệu quả trong môi trường chiến tranh hiện đại, nơi các hệ thống phòng thủ như THAAD hoặc Aegis của Mỹ được triển khai rộng rãi.

Mặc dù chi tiết cụ thể không được công bố, các chuyên gia cho rằng DF-5C có cải tiến đáng kể về độ chính xác so với các phiên bản trước, nhờ vào hệ thống dẫn đường tiên tiến, có thể bao gồm dẫn đường quán tính kết hợp với định vị vệ tinh (như BeiDou). Điều này làm tăng khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược với hiệu quả tối đa.

Tên lửa DF-5C là một phần của bộ 3 hạt nhân Trung Quốc. Ảnh: pbs.org

Ý nghĩa chiến lược của DF-5C

Cuộc duyệt binh quân sự ngày 3/9 không chỉ là dịp để Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự mà còn gửi đi thông điệp chiến lược mạnh mẽ tới cộng đồng quốc tế.

Theo Global Times, DF-5C là một phần của bộ 3 hạt nhân (nuclear triad) Trung Quốc, bao gồm tên lửa đạn đạo phóng từ đất liền (DF-5C, DF-61), tên lửa phóng từ tàu ngầm (JL-3), và tên lửa phóng từ trên không (JL-1).

Sự kết hợp này giúp Trung Quốc xây dựng một hệ thống răn đe hạt nhân toàn diện, có khả năng đáp trả trong mọi tình huống.

Với tầm bắn vượt 20.000km, DF-5C không chỉ đe dọa các mục tiêu khu vực mà còn có khả năng nhắm đến các thành phố và cơ sở quân sự ở Mỹ, châu Âu và các khu vực khác.

Điều này củng cố vị thế của Trung Quốc như một cường quốc hạt nhân, ngang hàng với Mỹ và Nga.

Theo PBS, sự xuất hiện của DF-5C cùng với các loại vũ khí tiên tiến khác như tên lửa siêu thanh và tàu ngầm không người lái cho thấy Trung Quốc đang tăng cường khả năng quân sự để đối phó với các kịch bản xung đột tiềm tàng, đặc biệt là khả năng phá vỡ các 'chuỗi đảo' (island chains) ở Thái Bình Dương.

Global Times nhấn mạnh rằng cuộc duyệt binh không chỉ nhằm tôn vinh lịch sử mà còn thể hiện quyết tâm của Trung Quốc trong việc bảo vệ hòa bình thông qua sức mạnh quân sự.

DF-5C, với khả năng bao phủ toàn cầu, là biểu tượng của sự tự tin và độc lập công nghệ của Trung Quốc, đồng thời gửi thông điệp tới các đối thủ rằng Bắc Kinh sẵn sàng đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa chiến lược nhiên liệu lỏng DF-5C ra mắt tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Trung Quốc 3/9. Ảnh: Chụp màn hình CCTV News

So sánh với các tên lửa khác

So với các tên lửa khác trong kho vũ khí của Trung Quốc, DF-5C có những ưu và nhược điểm riêng.

So với DF-41: DF-41 sử dụng nhiên liệu rắn, cho phép triển khai nhanh hơn và khó bị phát hiện hơn. Tuy nhiên, DF-5C vượt trội về tầm bắn và khả năng mang tải trọng lớn, phù hợp với các nhiệm vụ chiến lược tầm xa.

So với các tên lửa siêu thanh (YJ-21, DF-17, DF-26D): Các tên lửa siêu thanh được thiết kế để tấn công nhanh và xuyên thủng phòng thủ, nhưng chúng chủ yếu phục vụ các mục tiêu chiến thuật như tàu sân bay hoặc căn cứ quân sự.

Trong khi đó, DF-5C là vũ khí chiến lược với khả năng mang đầu đạn hạt nhân, phục vụ mục đích răn đe toàn cầu.

So với các đối thủ quốc tế: So với tên lửa Minuteman III của Mỹ hoặc RS-28 Sarmat của Nga, DF-5C có lợi thế về tầm bắn, nhưng có thể thua kém về tính cơ động và tốc độ triển khai do sử dụng nhiên liệu lỏng.

Tuy nhiên, khả năng xuyên thủng phòng thủ và độ chính xác của DF-5C cho thấy Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách công nghệ với các cường quốc hàng đầu.

Các kỹ sư Trung Quốc và nguyên mẫu bộ phận tên lửa DF-5. Ảnh: CCTV 4

Hạn chế và thách thức

Mặc dù DF-5C là một bước tiến công nghệ, nó cũng đối mặt với một số hạn chế.

Việc sử dụng nhiên liệu lỏng đòi hỏi thời gian chuẩn bị lâu hơn, làm tăng nguy cơ bị phát hiện và tấn công trước khi phóng.

Hệ thống tên lửa nhiên liệu lỏng thường yêu cầu cơ sở hạ tầng phức tạp và chi phí bảo trì cao hơn so với tên lửa nhiên liệu rắn.

Dù có khả năng xuyên thủng phòng thủ, DF-5C vẫn phải đối mặt với các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của Mỹ, như GMD (Ground-based Midcourse Defense), vốn được thiết kế để đối phó với ICBM.

