Úc vừa bắn thử thành công tên lửa GMLRS dẫn đường tự sản xuất, giúp Canberra tự chủ công nghệ tấn công tầm xa chính xác vượt xa pháo binh truyền thống, đánh dấu Úc trở thành quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ chế tạo được loại vũ khí tiên tiến này.
Trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng gia tăng, việc Lục quân Úc thử nghiệm thành công tên lửa GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) đầu tiên do chính mình sản xuất tại Kho bãi thử Woomera, Nam Úc, đã trở thành cột mốc lịch sử.
Sự kiện này không chỉ khẳng định bước tiến lớn trong chương trình phát triển tên lửa tầm xa mà còn mở ra kỷ nguyên tự chủ công nghệ quốc phòng cho Úc, quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ có khả năng chế tạo loại vũ khí tiên tiến này.
Tên lửa GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) thuộc hệ thống pháo binh rocket dẫn đường đa năng, được thiết kế để phóng từ bệ HIMARS - Hệ thống Tên lửa Pháo binh Vận động Cao mà Úc đã mua sắm dưới chương trình Long-Range Fires.
Ngoài ra, tên lửa GMLRS còn có bộ cánh đuôi điều khiển khí động học, cho phép điều chỉnh quỹ đạo trong suốt hành trình, biến nó thành “xạ thủ chính xác” trên không gian chiến trường.
So với các hệ thống rocket không dẫn đường trước đây, GMLRS mang lại lợi thế vượt trội về tính linh hoạt và hiệu quả.
Một bệ HIMARS có thể mang theo nhiều quả tên lửa GMLRS, cho phép Lục quân Úc thực hiện các cuộc tấn công chính xác, nhanh chóng vào các mục tiêu quan trọng như sở chỉ huy, kho đạn, radar phòng không hoặc lực lượng tập trung của đối phương, những mục tiêu mà pháo binh thông thường khó tiếp cận hoặc dễ gây thiệt hại dân sự.
Việc sử dụng đầu đạn unitary thay vì đạn chùm còn phù hợp với các tiêu chuẩn nhân đạo hiện đại, giảm nguy cơ bom mìn chưa nổ.
Điểm đặc biệt của phiên bản GMLRS do Úc sản xuất chính là yếu tố “sovereign capability” - khả năng tự chủ. Trước đây, Úc hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu từ Mỹ, khiến chuỗi cung ứng dễ bị gián đoạn trong tình huống xung đột.
Việc chuyển giao công nghệ và bắt đầu sản xuất nội địa không chỉ rút ngắn thời gian tiếp tế mà còn kích thích ngành công nghiệp quốc phòng địa phương phát triển, tạo việc làm và nâng cao năng lực kỹ thuật cho các doanh nghiệp Úc.
Các chuyên gia nhận định đây là bước đi chiến lược, giúp Úc tăng cường khả năng răn đe và sẵn sàng ứng phó trong bối cảnh khu vực.
Thành công của vụ thử nghiệm tại Woomera không chỉ là minh chứng cho chất lượng chế tạo tên lửa GMLRS phiên bản Úc mà còn khẳng định chiến lược dài hạn của Canberra trong việc xây dựng lực lượng tấn công tầm xa hiện đại.
Với công nghệ dẫn đường tiên tiến, tầm bắn vượt trội và độ chính xác cao, hệ thống này sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho khả năng phòng thủ của Úc trong những năm tới, góp phần củng cố vị thế của nước này trong liên minh quốc phòng khu vực.
Nga vừa bất ngờ triển khai hệ thống ‘Franken-SAM’ mới tại Oryol: xe tải Ural chở tên lửa không đối không R-77-1 hiện đại, biến kho vũ khí hàng không thành vũ khí mặt đất di động chuyên săn drone giá rẻ.