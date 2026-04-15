Trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng gia tăng, việc Lục quân Úc thử nghiệm thành công tên lửa GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) đầu tiên do chính mình sản xuất tại Kho bãi thử Woomera, Nam Úc, đã trở thành cột mốc lịch sử. Sự kiện này không chỉ khẳng định bước tiến lớn trong chương trình phát triển tên lửa tầm xa mà còn mở ra kỷ nguyên tự chủ công nghệ quốc phòng cho Úc, quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ có khả năng chế tạo loại vũ khí tiên tiến này.

Tên lửa GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) thuộc hệ thống pháo binh rocket dẫn đường đa năng, được thiết kế để phóng từ bệ HIMARS - Hệ thống Tên lửa Pháo binh Vận động Cao mà Úc đã mua sắm dưới chương trình Long-Range Fires.

Khác với đạn pháo thông thường chỉ đạt tầm bắn khoảng 30-40 km với độ chính xác hạn chế, GMLRS là một bước nhảy vọt về công nghệ.

Phiên bản Úc được sản xuất nội địa nhưng vẫn giữ nguyên thiết kế cốt lõi từ Lockheed Martin, đảm bảo tính tương thích hoàn hảo với bệ phóng HIMARS đã được biên chế cho Lục quân Úc từ năm ngoái (2025).

Về mặt kỹ thuật, tên lửa GMLRS có chiều dài khoảng 3,94 mét, đường kính 227 mm và trọng lượng toàn bộ gần 302 kg.

Tên lửa GMLRS do Úc sản xuất đã được bắn thử thành công từ hệ thống HIMARS của Quân đội Úc tại Woomera. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Úc/armyrecognition.com.

Đầu đạn unitary (đơn nhất) nặng khoảng 90 kg, chứa thuốc nổ cao PBXN-109, mang lại sức công phá mạnh mẽ nhưng giảm thiểu thiệt hại phụ khi tấn công mục tiêu điểm.

Tầm bắn hiệu quả dao động từ 15 km đến hơn 70 km, thậm chí có thể đạt xa hơn trong một số điều kiện, vượt xa hẳn phạm vi của pháo binh truyền thống.

Tốc độ tối đa của tên lửa đạt khoảng Mach 2.5, cho phép tên lửa GMLRS bay nhanh chóng và khó bị phát hiện sớm.

Cốt lõi của công nghệ GMLRS nằm ở hệ thống dẫn đường kết hợp hai lớp: quán tính (INS) và định vị vệ tinh GPS chống nhiễu.

Hệ thống INS sử dụng các cảm biến gia tốc và con quay để đo lường chuyển động liên tục, trong khi GPS cung cấp dữ liệu vị trí chính xác theo thời gian thực.

Sự kết hợp này giúp tên lửa duy trì độ chính xác cực cao, sai số chỉ vài mét ở khoảng cách xa nhất, ngay cả khi bị gây nhiễu điện tử.

Ngoài ra, tên lửa GMLRS còn có bộ cánh đuôi điều khiển khí động học, cho phép điều chỉnh quỹ đạo trong suốt hành trình, biến nó thành “xạ thủ chính xác” trên không gian chiến trường.

So với các hệ thống rocket không dẫn đường trước đây, GMLRS mang lại lợi thế vượt trội về tính linh hoạt và hiệu quả.

Một bệ HIMARS có thể mang theo nhiều quả tên lửa GMLRS, cho phép Lục quân Úc thực hiện các cuộc tấn công chính xác, nhanh chóng vào các mục tiêu quan trọng như sở chỉ huy, kho đạn, radar phòng không hoặc lực lượng tập trung của đối phương, những mục tiêu mà pháo binh thông thường khó tiếp cận hoặc dễ gây thiệt hại dân sự.

Việc sử dụng đầu đạn unitary thay vì đạn chùm còn phù hợp với các tiêu chuẩn nhân đạo hiện đại, giảm nguy cơ bom mìn chưa nổ.

Điểm đặc biệt của phiên bản GMLRS do Úc sản xuất chính là yếu tố “sovereign capability” - khả năng tự chủ. Trước đây, Úc hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu từ Mỹ, khiến chuỗi cung ứng dễ bị gián đoạn trong tình huống xung đột.

Việc chuyển giao công nghệ và bắt đầu sản xuất nội địa không chỉ rút ngắn thời gian tiếp tế mà còn kích thích ngành công nghiệp quốc phòng địa phương phát triển, tạo việc làm và nâng cao năng lực kỹ thuật cho các doanh nghiệp Úc.

Các chuyên gia nhận định đây là bước đi chiến lược, giúp Úc tăng cường khả năng răn đe và sẵn sàng ứng phó trong bối cảnh khu vực.

Thành công của vụ thử nghiệm tại Woomera không chỉ là minh chứng cho chất lượng chế tạo tên lửa GMLRS phiên bản Úc mà còn khẳng định chiến lược dài hạn của Canberra trong việc xây dựng lực lượng tấn công tầm xa hiện đại.

Với công nghệ dẫn đường tiên tiến, tầm bắn vượt trội và độ chính xác cao, hệ thống này sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho khả năng phòng thủ của Úc trong những năm tới, góp phần củng cố vị thế của nước này trong liên minh quốc phòng khu vực.