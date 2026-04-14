Chúng sử dụng nguyên lý va chạm trực tiếp (hit-to-kill) thay vì đầu đạn nổ, giúp giảm thiểu mảnh vỡ và tăng độ chính xác.
Cả hai hệ thống đều cơ động cao, lắp trên xe tải, dễ triển khai nhanh chóng trên địa hình phức tạp.
L-SAM Block 1 đã hoàn tất phát triển cuối năm 2024 và bắt đầu sản xuất hàng loạt từ cuối 2025, trong khi THAAD của Mỹ đã đạt tỷ lệ thành công 100% trong các cuộc thử nghiệm và được triển khai thực tế tại Hàn Quốc từ năm 2017.
Điểm chung này cho thấy cả hai đều thuộc lớp phòng thủ cao độ, bổ sung cho các hệ thống tầm thấp hơn như Patriot PAC-3 hay Cheongung (M-SAM) của Hàn Quốc.
Radar AN/TPY-2 X-band của THAAD có tầm phát hiện xa hơn đáng kể, lên đến 1.000km, mang lại lợi thế vượt trội trong việc phát hiện sớm và theo dõi chính xác các mục tiêu tốc độ cao từ xa.
Một pin L-SAM gồm một radar, trung tâm chỉ huy và bốn bệ phóng (mỗi bệ mang sáu tên lửa), trong khi pin THAAD có sáu bệ phóng (tám tên lửa mỗi bệ) cùng radar mạnh mẽ hơn.
Công nghệ cốt lõi là điểm nổi bật nhất trong sự khác biệt. L-SAM nổi trội nhờ hệ thống DACS (Divert and Attitude Control System) kết hợp TVC (Thrust Vector Control) và động cơ dual-pulse propulsion, những công nghệ Hàn Quốc tự chủ hoàn toàn.
DACS sử dụng các van điều khiển lực đẩy để điều chỉnh quỹ đạo chính xác ở môi trường khí loãng cao độ, giúp tên lửa linh hoạt hơn khi đối đầu với tên lửa đạn đạo cơ động.
THAAD sử dụng động cơ đẩy một giai đoạn với thrust vectoring và seeker hồng ngoại imaging, đã được kiểm chứng qua hàng loạt thử nghiệm thực chiến.
Cả hai đều áp dụng hot launch (phóng nóng từ ống), nhưng thiết kế của L-SAM tối ưu hơn cho môi trường địa hình hẹp của bán đảo Triều Tiên.
Hiện nay, L-SAM-II (hay K-THAAD) đang được phát triển với độ cao đánh chặn lên đến 150-180km và diện phủ sóng rộng gấp 3-4 lần, hứa hẹn thu hẹp khoảng cách với THAAD về khả năng exo-atmospheric (ngoài khí quyển).
Về vai trò và triển khai, L-SAM là sản phẩm của chiến lược tự chủ quốc phòng “Kill Chain - KAMD - KUS”, nhằm lấp khoảng trống giữa Cheongung-II và THAAD Mỹ.
Khi THAAD của Mỹ một phần được điều chuyển sang Trung Đông năm 2026, L-SAM Block 1 sẽ trở thành lớp phòng thủ cao độ quan trọng nhất của Hàn Quốc trước các mối đe dọa.
THAAD, với radar vượt trội và khả năng bao phủ rộng, vẫn là hệ thống then chốt trong liên minh Mỹ-Hàn, nhưng phụ thuộc vào quyết định của Washington.
Về chi phí, tên lửa đánh chặn L-SAM rẻ hơn đáng kể so với THAAD (khoảng 12-15 triệu USD mỗi quả của THAAD), giúp Hàn Quốc dễ dàng mở rộng sản xuất và thậm chí xuất khẩu trong tương lai.
L-SAM Block 1 chưa thể thay thế hoàn toàn THAAD về độ cao và tầm phát hiện radar, nhưng nó đại diện cho bước tiến lớn của công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc với công nghệ DACS tự chủ và khả năng tích hợp hoàn hảo vào hệ thống KAMD.