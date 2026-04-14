Trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang, Hàn Quốc đang đẩy mạnh phát triển L-SAM - hệ thống tên lửa phòng không tầm xa nội địa, để giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ. Nhiều người gọi L-SAM là ‘THAAD phiên bản Hàn Quốc’ vì cả hai đều nhắm đến việc đánh chặn tên lửa đạn đạo ở độ cao lớn bằng công nghệ hit-to-kill. Tuy nhiên, giữa L-SAM Block 1 hiện đang sản xuất hàng loạt và THAAD đã được triển khai thực chiến, tồn tại những khác biệt rõ rệt về thông số kỹ thuật, công nghệ cốt lõi cũng như vai trò chiến lược. Bài phân tích dưới đây sẽ làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt, giúp hiểu rõ hơn vị trí của L-SAM trong kiến trúc phòng thủ đa tầng KAMD của Hàn Quốc.

Dự kiến L-SAM sẽ bắt đầu được sản xuất và đưa vào triển khai vận hành từ năm 2028. Ảnh: en.yenisafak.com

Cả L-SAM và THAAD đều được thiết kế chủ yếu để bảo vệ các mục tiêu quan trọng khỏi tên lửa đạn đạo tầm ngắn và trung bình ở giai đoạn cuối hành trình (terminal phase).

Chúng sử dụng nguyên lý va chạm trực tiếp (hit-to-kill) thay vì đầu đạn nổ, giúp giảm thiểu mảnh vỡ và tăng độ chính xác.

Cả hai hệ thống đều cơ động cao, lắp trên xe tải, dễ triển khai nhanh chóng trên địa hình phức tạp.

L-SAM Block 1 đã hoàn tất phát triển cuối năm 2024 và bắt đầu sản xuất hàng loạt từ cuối 2025, trong khi THAAD của Mỹ đã đạt tỷ lệ thành công 100% trong các cuộc thử nghiệm và được triển khai thực tế tại Hàn Quốc từ năm 2017.

THAAD là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối mạnh mẽ của Mỹ được triển khai hỗ trợ Israel. Ảnh: Topwar

Điểm chung này cho thấy cả hai đều thuộc lớp phòng thủ cao độ, bổ sung cho các hệ thống tầm thấp hơn như Patriot PAC-3 hay Cheongung (M-SAM) của Hàn Quốc.

Về thông số kỹ thuật, L-SAM Block 1 có tầm bắn hoạt động khoảng 150km, khả năng đánh chặn ở độ cao từ 40 đến 60km (tối đa 70km trong một số điều kiện lý tưởng) và tốc độ tối đa Mach 9.

Hệ thống có thể tiêu diệt mục tiêu bay với vận tốc lên đến Mach 8.82. Ngược lại, THAAD sở hữu tầm bắn 150-200km, độ cao đánh chặn lên đến 150km và tốc độ Mach 8.2.

Như vậy, THAAD vượt trội rõ rệt ở khả năng đánh chặn ở tầng ngoài khí quyển (exo-atmospheric), trong khi L-SAM Block 1 tập trung vào tầng cao trong khí quyển (upper endo-atmospheric).

KM-SAM (viết tắt của Korea Medium-range Surface-to-Air Missile) - Tên lửa phòng không tầm trung của Hàn Quốc. Ảnh: defencesecurityasia.com

Radar của L-SAM là loại S-band AESA trailer-mounted với tầm phát hiện khoảng 310km ở chế độ tên lửa đạn đạo, cho phép theo dõi và phân bổ đồng thời nhiều mục tiêu.

Radar AN/TPY-2 X-band của THAAD có tầm phát hiện xa hơn đáng kể, lên đến 1.000km, mang lại lợi thế vượt trội trong việc phát hiện sớm và theo dõi chính xác các mục tiêu tốc độ cao từ xa.

Một pin L-SAM gồm một radar, trung tâm chỉ huy và bốn bệ phóng (mỗi bệ mang sáu tên lửa), trong khi pin THAAD có sáu bệ phóng (tám tên lửa mỗi bệ) cùng radar mạnh mẽ hơn.

Công nghệ cốt lõi là điểm nổi bật nhất trong sự khác biệt. L-SAM nổi trội nhờ hệ thống DACS (Divert and Attitude Control System) kết hợp TVC (Thrust Vector Control) và động cơ dual-pulse propulsion, những công nghệ Hàn Quốc tự chủ hoàn toàn.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Quân đội Mỹ tại Israel. Ảnh: Staff Sgt. Cory D. Payne/US Air Force/File/edition.cnn.com

DACS sử dụng các van điều khiển lực đẩy để điều chỉnh quỹ đạo chính xác ở môi trường khí loãng cao độ, giúp tên lửa linh hoạt hơn khi đối đầu với tên lửa đạn đạo cơ động.

THAAD sử dụng động cơ đẩy một giai đoạn với thrust vectoring và seeker hồng ngoại imaging, đã được kiểm chứng qua hàng loạt thử nghiệm thực chiến.

Cả hai đều áp dụng hot launch (phóng nóng từ ống), nhưng thiết kế của L-SAM tối ưu hơn cho môi trường địa hình hẹp của bán đảo Triều Tiên.

Hiện nay, L-SAM-II (hay K-THAAD) đang được phát triển với độ cao đánh chặn lên đến 150-180km và diện phủ sóng rộng gấp 3-4 lần, hứa hẹn thu hẹp khoảng cách với THAAD về khả năng exo-atmospheric (ngoài khí quyển).

L-SAM đang trở thành trụ cột trong chiến lược bảo vệ không phận của Hàn Quốc trước các mối đe dọa tên lửa. Ảnh: Hanwha

Về vai trò và triển khai, L-SAM là sản phẩm của chiến lược tự chủ quốc phòng “Kill Chain - KAMD - KUS”, nhằm lấp khoảng trống giữa Cheongung-II và THAAD Mỹ.

Khi THAAD của Mỹ một phần được điều chuyển sang Trung Đông năm 2026, L-SAM Block 1 sẽ trở thành lớp phòng thủ cao độ quan trọng nhất của Hàn Quốc trước các mối đe dọa.

THAAD, với radar vượt trội và khả năng bao phủ rộng, vẫn là hệ thống then chốt trong liên minh Mỹ-Hàn, nhưng phụ thuộc vào quyết định của Washington.

Về chi phí, tên lửa đánh chặn L-SAM rẻ hơn đáng kể so với THAAD (khoảng 12-15 triệu USD mỗi quả của THAAD), giúp Hàn Quốc dễ dàng mở rộng sản xuất và thậm chí xuất khẩu trong tương lai.

THAAD được thiết kế để đánh chặn tên lửa ở giai đoạn tiếp cận mục tiêu. Ảnh: Defense News

L-SAM Block 1 chưa thể thay thế hoàn toàn THAAD về độ cao và tầm phát hiện radar, nhưng nó đại diện cho bước tiến lớn của công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc với công nghệ DACS tự chủ và khả năng tích hợp hoàn hảo vào hệ thống KAMD.

L-SAM-II sắp tới sẽ đưa Hàn Quốc lên mức tương đương THAAD, giảm rủi ro phụ thuộc chiến lược.

Trong khi THAAD đã chứng minh hiệu quả thực chiến và radar mạnh mẽ, L-SAM mang lại lợi thế về chi phí, linh hoạt và chủ quyền công nghệ.

Sự kết hợp giữa hai hệ thống này không chỉ củng cố phòng thủ đa tầng cho Hàn Quốc mà còn mở ra triển vọng hợp tác xuất khẩu trong khu vực, góp phần thay đổi cục diện an ninh Đông Bắc Á.