Hàn Quốc đang khẳng định vị thế tự chủ quốc phòng mạnh mẽ với L-SAM, hệ thống tên lửa phòng không tầm xa (Long-range Surface-to-Air Missile) được ví như ‘THAAD phiên bản Hàn Quốc’. Sau hơn 10 năm phát triển bởi Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD) phối hợp Hanwha Aerospace và Hanwha Systems, L-SAM đã hoàn tất giai đoạn kỹ thuật cuối năm 2024 và chính thức bước vào sản xuất hàng loạt từ cuối 2025. Hệ thống này bổ sung lớp phòng thủ cao độ quan trọng trong kiến trúc KAMD (Korea Air and Missile Defense), giúp đánh chặn tên lửa đạn đạo trước khi chúng rơi vào tầm ngắm của Patriot hay Cheongung (M-SAM). Với công nghệ hit-to-kill hiện đại và khả năng hoạt động ở môi trường thưa khí, L-SAM không chỉ nâng cao khả năng sống sót mà còn mở ra tiềm năng xuất khẩu trong tương lai gần.

KM-SAM (viết tắt của Korea Medium-range Surface-to-Air Missile) - Tên lửa phòng không tầm trung của Hàn Quốc. Ảnh: defencesecurityasia.com

L-SAM được thiết kế như một lớp phòng thủ trung-cao trong hệ thống đa tầng KAMD, nằm giữa Cheongung-II (tầm trung) và THAAD của Mỹ (tầm cao).

Hệ thống tập trung vào việc tiêu diệt tên lửa đạn đạo, máy bay và tên lửa hành trình ở giai đoạn cuối hành trình hoặc giữa quỹ đạo, khi chúng bay ở độ cao lớn và tốc độ cực cao.

Một pin L-SAM tiêu chuẩn bao gồm một radar đa chức năng S-band AESA trailer-mounted, một trung tâm chỉ huy kiểm soát và bốn bệ phóng xe tải, mỗi bệ mang sáu quả tên lửa.

Radar này có khả năng phát hiện và theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu ở khoảng cách vượt trội, cung cấp dữ liệu thời gian thực để trung tâm chỉ huy phân bổ mục tiêu một cách tối ưu.

L-SAM có thể đánh chặn mục tiêu chính xác, thể hiện bước tiến mới của Hàn Quốc trong công nghệ phòng thủ tên lửa. Ảnh: Hanwha

Nhờ thiết kế cơ động trên xe tải, toàn bộ hệ thống có thể triển khai nhanh chóng và linh hoạt trên địa hình đa dạng.

Về thông số kỹ thuật cốt lõi, L-SAM Block 1 sở hữu tầm bắn hoạt động lên đến 150km, với khả năng đánh chặn ở độ cao từ 40 đến 60km (một số nguồn xác nhận tối đa 70km trong điều kiện lý tưởng).

Tên lửa đánh chặn ABM dài khoảng 7 mét, sử dụng cấu trúc ba tầng đẩy với tốc độ tối đa đạt Mach 9.

Hệ thống có thể tiêu diệt mục tiêu bay với vận tốc lên đến Mach 8.82, bao gồm cả đầu đạn tái nhập khí quyển của tên lửa đạn đạo.

Sơ đồ khái niệm hệ thống phòng thủ tích hợp đa tầng của Hàn Quốc. Nguồn: Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng - DAPA/joint-forces.com/defence-equipment-news

Điểm nổi bật nhất nằm ở công nghệ kill vehicle: một đầu đạn dẫn đường bằng hệ thống hồng ngoại imaging (IIR seeker) kết hợp Divert and Attitude Control System (DACS) - công nghệ đầu tiên được Hàn Quốc làm chủ hoàn toàn.

DACS sử dụng các van điều khiển lực đẩy để điều chỉnh quỹ đạo chính xác ở độ cao lớn, nơi không khí loãng khiến cánh lái khí động học mất hiệu quả.

Ngoài ra, động cơ dual-pulse propulsion cho phép tên lửa duy trì hai giai đoạn đẩy riêng biệt, tăng khả năng cơ động linh hoạt và độ tin cậy khi đối phó mục tiêu tốc độ cao.

Công nghệ hit-to-kill là yếu tố then chốt, cho phép tên lửa va chạm trực tiếp với mục tiêu mà không cần đầu đạn nổ, giảm thiểu mảnh vỡ và tăng độ chính xác.

L-SAM đang trở thành trụ cột trong chiến lược bảo vệ không phận của Hàn Quốc trước các mối đe dọa tên lửa. Ảnh: Hanwha

Radar S-band AESA không chỉ phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hơn 150km (có báo cáo lên đến 310km ở chế độ tìm kiếm tên lửa đạn đạo) mà còn thực hiện theo dõi, phân loại và chiếu sáng đồng thời nhiều mục tiêu, tích hợp hoàn hảo với mạng lưới phòng thủ chung.

Những tính năng này giúp L-SAM vượt trội so với các hệ thống cũ hơn ở khả năng đối phó tên lửa đạn đạo bay thấp hoặc cơ động phức tạp.

Hiện tại, Hanwha Aerospace chịu trách nhiệm sản xuất bệ phóng và tên lửa đánh chặn ABM theo hợp đồng trị giá khoảng 482 triệu USD (705,4 tỷ KRW) kéo dài đến năm 2030, trong khi Hanwha Systems đảm nhận radar đa chức năng.

Phiên bản nâng cấp L-SAM-II (hay còn gọi là K-THAAD) đang được đẩy mạnh phát triển từ năm 2025 với ngân sách lớn, nhằm mở rộng khả năng đánh chặn lên độ cao 150-180km ở tầng ngoài khí quyển.

Dự kiến L-SAM sẽ bắt đầu được sản xuất và đưa vào triển khai vận hành từ năm 2028. Ảnh: en.yenisafak.com

Hệ thống này sẽ sử dụng radar MFR cải tiến và động cơ đẩy mạnh hơn, giúp phủ sóng rộng gấp 3-4 lần so với Block 1 và lấp đầy khoảng trống giữa L-SAM hiện tại với THAAD.

Theo kế hoạch, L-SAM-II dự kiến hoàn tất nguyên mẫu vào năm 2028, góp phần tạo nên lớp phòng thủ hoàn chỉnh hơn trước các mối đe dọa tên lửa siêu thanh hoặc quỹ đạo cao.

L-SAM đại diện cho bước tiến quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc trong việc giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài đồng thời nâng cao khả năng răn đe chiến lược.

Với thông số kỹ thuật vững chắc, công nghệ DACS cùng dual-pulse propulsion làm nền tảng, hệ thống không chỉ đáp ứng nhu cầu phòng thủ nội địa mà còn sở hữu tiềm năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh căng thẳng liên tục gia tăng, L-SAM và L-SAM-II hứa hẹn trở thành trụ cột vững chắc cho an ninh quốc gia Hàn Quốc trong thập niên tới.