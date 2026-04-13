Khi Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên công bố việc sử dụng tên lửa Oreshnik trong cuộc tấn công vào Dnipro tháng 11/2024, thế giới chứng kiến một “mưa lửa” hypersonic lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Không phải ngẫu nhiên mà các chuyên gia quân sự gọi đây là bước ngoặt trong công nghệ tên lửa đạn đạo tầm trung. Với khả năng mang nhiều đầu đạn độc lập, tốc độ vượt Mach 10 và thiết kế di động cao, tên lửa Oreshnik không chỉ là vũ khí chiến thuật mà còn là thông điệp chiến lược rõ ràng: Nga đang sở hữu công cụ có thể vươn tới bất kỳ mục tiêu nào ở châu Âu chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút. Bài phân tích dưới đây sẽ làm rõ từng lớp công nghệ, thông số kỹ thuật và ý nghĩa thực tiễn của hệ thống tên lửa Oreshnik, giúp bạn hiểu tại sao nó đang trở thành nỗi ám ảnh của các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga. (Ảnh: The Defense News)

Oreshnik, hay “Cây phỉ” theo nghĩa tiếng Nga, là tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM - Intermediate-Range Ballistic Missile) do Nga phát triển dựa trên nền tảng RS-26 Rubezh, một dự án từng bị tạm dừng nhưng được hồi sinh sau khi Hiệp ước INF tan vỡ năm 2019.

Khác với các tên lửa hành trình hypersonic như Kinzhal hay Zircon, Oreshnik là tên lửa đạn đạo thuần túy, bay theo quỹ đạo parabol cao qua tầng bình lưu và không gian gần Trái Đất.

Tên lửa Oreshnik được thiết kế hai tầng đẩy sử dụng nhiên liệu rắn, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị phóng và tăng độ tin cậy so với nhiên liệu lỏng.

Phiên bản triển khai chiến đấu đầu tiên xuất hiện năm 2024 và Nga đã sử dụng nó ít nhất hai lần ở Ukraine, chứng tỏ hệ thống đã đạt trạng thái sẵn sàng hoạt động thực chiến dù vẫn được coi là “thử nghiệm” theo đánh giá của Lầu Năm Góc.

Về thông số kỹ thuật cốt lõi, tên lửa Oreshnik nổi bật với tầm bắn linh hoạt từ khoảng 1.000 km đến tối đa 5.500 km, tùy thuộc vào tải trọng đầu đạn.

Con số này đủ để từ lãnh thổ Nga hoặc Belarus, tên lửa Oreshnik có thể vươn tới hầu hết các thủ đô châu Âu, từ Warsaw, Berlin cho đến Brussels hay London.

Tốc độ tối đa đạt hơn Mach 10, tương đương 12.300-13.600 km/h hoặc khoảng 3,4 km/giây ở giai đoạn cuối, khiến thời gian bay từ Kapustin Yar (Nga) đến Bruxelles chỉ vỏn vẹn 17 phút. Trọng lượng phóng ước tính khoảng 30.000-40.000 kg, chiều dài thân tên lửa 15-18,5 mét và đường kính 1,86 mét.

Hình ảnh mô phỏng quỹ đạo bay của tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Oreshnik. Ảnh: Topwar

Phần đầu đạn mang tải trọng lên đến 1,5 tấn, đủ sức trang bị cả đầu đạn hạt nhân lẫn thông thường. Công nghệ then chốt nằm ở hệ thống đầu đạn MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles).

Tên lửa Oreshnik có thể mang sáu đầu đạn tái nhập độc lập, mỗi đầu lại chứa sáu đầu đạn con (submunitions), tạo ra tổng cộng tới 36 yếu tố tấn công riêng lẻ.

Đây là lần đầu tiên một tên lửa tầm trung được sử dụng trong chiến đấu với cấu hình MIRV, công nghệ trước đây chỉ dành cho tên lửa liên lục địa. Các đầu đạn con không mang chất nổ mạnh mà chủ yếu tận dụng năng lượng động học thuần túy: khi lao xuống với vận tốc hypersonic, chúng tạo nhiệt độ bề mặt lên tới 4.000°C, gần bằng nhiệt độ bề mặt Mặt Trời.

Kết quả là bất kỳ mục tiêu nào trong bán kính ép cũng bị “nghiền nát thành bụi” chỉ nhờ va chạm vật lý, không cần chất nổ.

Trong các cuộc tấn công Ukraine, đầu đạn được sử dụng ở dạng trơ (inert), nhưng vẫn gây thiệt hại đáng kể nhờ tốc độ cực cao.

Thiết kế khí động học và hệ thống bảo vệ nhiệt là yếu tố quyết định khả năng sống sót của tên lửa Oreshnik trước hệ thống phòng không.

Khi tái nhập khí quyển, các đầu đạn tạo ra lớp plasma bao quanh, làm nhiễu loạn sóng radar và gây khó khăn cực lớn cho hệ thống dẫn đường và theo dõi của đối phương. Tấm chắn nhiệt tiên tiến giúp đầu đạn duy trì tính toàn vẹn cấu trúc ở vận tốc Mach 10-11.

Chuyên gia lo ngại Nga sắp tung 'át chủ bài' Oreshnik nhắm vào các mục tiêu Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga / t.me/mod_russia/ voennoedelo.com

Toàn bộ hệ thống phóng trên bệ TEL (Transporter-Erector-Launcher) di động 12x12 bánh, có khả năng di chuyển địa hình phức tạp, ngụy trang nhanh và phóng từ vị trí ẩn. Nhờ nhiên liệu rắn, thời gian triển khai chỉ vài phút, khác hẳn với các tên lửa cũ phải nạp nhiên liệu lâu dài.

Về dẫn đường, tên lửa Oreshnik kết hợp hệ thống quán tính chính xác cao với khả năng cơ động cuối quỹ đạo. Các đầu đạn có thể thực hiện các động tác né tránh nhỏ ở giai đoạn cuối, khiến tên lửa đánh chặn hiện đại như Patriot hay THAAD gần như không có cửa sổ bắn.

Độ chính xác CEP (Circular Error Probable) được ước tính ở mức cao, đủ để tiêu diệt các mục tiêu kiên cố như hầm ngầm, sân bay hoặc kho vũ khí.

Trong cấu hình hạt nhân, tổng công suất có thể đạt 900 kiloton, tương đương 45 quả bom Hiroshima, nhưng phiên bản thông thường vẫn đủ sức gây hiệu ứng “tương đương hạt nhân” nhờ năng lượng kinetic.

Tuy nhiên, tên lửa Oreshnik không phải là bước đột phá hoàn toàn mới. Nhiều chuyên gia nhận định đây là sự kết hợp thông minh của công nghệ cũ (từ RS-26 và các ICBM trước đó) với ứng dụng mới cho vai trò tầm trung. Số lượng tên lửa hiện có vẫn hạn chế và chi phí cao khiến Nga khó triển khai hàng loạt trong xung đột kéo dài.

Dù vậy, giá trị chiến lược của nó nằm ở khả năng bão hòa hệ thống phòng thủ: một quả tên lửa có thể buộc đối phương phải phân tán lực lượng đánh chặn cho hàng chục mục tiêu con cùng lúc.

Tên lửa Oreshnik đại diện cho sự tiến hóa của tên lửa đạn đạo Nga trong kỷ nguyên hypersonic. Với tốc độ, khả năng mang MIRV và thiết kế di động, nó không chỉ thay đổi cục diện chiến trường Ukraine mà còn buộc NATO phải tái đánh giá toàn bộ chiến lược phòng thủ châu Âu.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, tên lửa Oreshnik nhắc nhở rằng công nghệ cũ khi được tái chế đúng cách vẫn có thể trở thành vũ khí “không thể đánh chặn”, ít nhất là trong mắt người sử dụng.