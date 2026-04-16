Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài, Ukraine tiếp tục khẳng định khả năng tự lực phát triển vũ khí hiện đại khi chính thức trình làng tên lửa-drone Areion tại triển lãm quốc phòng do Bộ Ngoại giao nước này tổ chức. Được mệnh danh là ‘sát thủ tầm xa’ kết hợp giữa tên lửa hành trình và drone tấn công một chiều, tên lửa Areion nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới chuyên môn quốc tế nhờ thiết kế linh hoạt, chi phí sản xuất thấp và khả năng triển khai nhanh chóng từ nhiều nền tảng di động. Đây không chỉ là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine mà còn mở ra khả năng thay đổi cục diện tấn công sâu vào hậu phương đối phương mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào cơ sở hạ tầng cố định.

Theo tsn.ua, tên lửa Areion được phát triển như một phiên bản nâng cấp từ dự án Palianytsia - hệ thống drone-missile turbojet đã được thử nghiệm và sử dụng thực chiến từ năm 2024.

Theo các nguồn tin chính thức, tên lửa Areion kế thừa nền tảng công nghệ cốt lõi của Palianytsia nhưng được tối ưu hóa để tương thích hoàn toàn với hệ thống phóng của tên lửa hành trình Neptune.

Điều này cho phép tên lửa Areion tận dụng hạ tầng bệ phóng (launcher) đã được kiểm chứng, đồng thời mở rộng đáng kể tính cơ động.

Thay vì phụ thuộc vào bệ phóng cố định, tên lửa Areion có thể được chứa trong container chuyên dụng của Neptune hoặc lắp đặt trên xe tải thông thường (trailer và semi-trailer), biến bất kỳ xe tải dân sự nào cũng trở thành nền tảng phóng tiềm năng.

Theo prm.ua, về thông số kỹ thuật, tên lửa Areion sở hữu tầm bắn hiệu quả lên đến 600 km, đủ để vươn tới nhiều mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ đối phương mà không cần máy bay mang vũ khí.

Bộ Ngoại giao Ukraine giới thiệu một loại tên lửa mới mang tên Areion, được phát triển dựa trên dự án 'Palyanytsya'.

Đầu đạn mang theo đạt trọng lượng tối đa 120 kg, đủ sức gây thiệt hại nghiêm trọng cho các kho đạn, kho nhiên liệu, trung tâm chỉ huy hoặc radar phòng không.

Hệ thống được thiết kế theo nguyên tắc “low-cost, mass employment”, nghĩa là chi phí sản xuất tương đối thấp để có thể chế tạo hàng loạt, phù hợp với chiến lược tấn công bầy đàn (swarm attack) - một xu hướng nổi bật trong tác chiến hiện đại.

Theo storychase.com, công nghệ cốt lõi của tên lửa Areion nằm ở sự kết hợp thông minh giữa đặc tính tên lửa hành trình cận âm (subsonic) và tính linh hoạt của nền tảng drone không người lái.

Động cơ turbojet (kế thừa từ Palianytsia) giúp duy trì tốc độ ổn định trong suốt hành trình dài, trong khi hệ thống dẫn đường quán tính (Inertial Navigation System - INS) kết hợp định vị vệ tinh và có thể bổ sung terminal homing bằng camera hoặc cảm biến để tăng độ chính xác.

Điểm đột phá lớn nhất chính là hệ thống phóng: container không chỉ bảo vệ tên lửa trong quá trình vận chuyển mà còn cho phép phóng nhanh từ vị trí di động, giảm đáng kể nguy cơ bị phát hiện và tấn công phủ đầu.

Nhờ đó, lực lượng Ukraine có thể triển khai tên lửa Areion từ bất kỳ đâu, từ khu vực nông thôn đến các tuyến đường vận tải, mà không cần xây dựng bệ phóng cố định dễ bị nhắm đến.

Theo tsn.ua, so với các hệ thống tên lửa hành trình truyền thống, tên lửa Areion nổi bật ở khả năng sống sót cao hơn nhờ tính cơ động vượt trội.

Việc loại bỏ nhu cầu hạ tầng phóng cố định giúp giảm chi phí logistics và tăng tốc độ triển khai, đồng thời buộc đối phương phải phân tán lực lượng phòng không để bao phủ diện rộng hơn.

Trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với hạn chế về nguồn lực, mô hình “rẻ, nhiều, linh hoạt” của tên lửa Areion mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt: một quả tên lửa Areion có thể thay thế nhiều tên lửa đắt đỏ hơn mà vẫn đảm bảo khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không hiện đại.

Theo storychase.co, tên lửa Areion đại diện cho bước tiến chiến lược quan trọng của Ukraine trong việc xây dựng khả năng tấn công tầm xa độc lập.

Với thông số kỹ thuật ấn tượng, công nghệ lai (hybrid) tiên tiến và thiết kế tập trung vào tính thực tiễn chiến trường, vũ khí này không chỉ củng cố năng lực phòng thủ mà còn tạo áp lực liên tục lên hậu phương đối phương.

Trong khi chi tiết đầy đủ về hệ thống dẫn đường hay tốc độ chính xác vẫn chưa được công bố công khai vì lý do an ninh, những gì đã được trình làng tại triển lãm cho thấy Ukraine đang đi đúng hướng trong việc phát triển vũ khí thông minh, chi phí thấp và có khả năng thay đổi cán cân lực lượng.

Tên lửa Areion chắc chắn sẽ là một trong những yếu tố then chốt được theo dõi sát sao trong các diễn biến quân sự sắp tới.