Hải quân Hoàng gia Anh vừa gây sốc với vụ phóng thử thành công tên lửa chống hạm NSM từ tàu hộ vệ HMS Somerset. Với tầm bắn hơn 160km, đầu đạn 120kg, tốc độ gần siêu thanh và thiết kế tàng hình, NSM không chỉ ‘xuyên thủng’ tàu chiến mà còn tấn công mục tiêu đất liền. Liệu đây có phải 'át chủ bài' giúp Anh tái khẳng định vị thế bá chủ đại dương trước các đối thủ như Nga và Trung Quốc?

Phóng tên lửa NSM. Video: navylookout.com

Tên lửa NSM: Kiệt tác công nghệ Na Uy

Tên lửa NSM (Naval Strike Missile), do Kongsberg Defence & Aerospace (Na Uy) phát triển, là một trong những tên lửa chống hạm tiên tiến nhất thế giới.

Ra mắt năm 2012, tên lửa NSM được mệnh danh là ‘thế hệ thứ năm’ nhờ thiết kế tàng hình và khả năng tấn công chính xác.

Không chỉ nhắm vào tàu chiến, NSM còn linh hoạt tấn công mục tiêu đất liền, trở thành vũ khí đa năng cho tác chiến ven biển.

Hơn 10 quốc gia, bao gồm Na Uy, Mỹ, Ba Lan, Úc và Hà Lan…, đã tin dùng tên lửa NSM, khẳng định sức hút toàn cầu của nó, theo các nguồn Naval News và Royal Navy.

Tàu HMS Somerset (F82) phóng tên lửa tấn công hải quân (NSM - Naval Strike Missile) ngoài khơi Andøya. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh.

Đặc điểm kỹ thuật công nghệ vượt trội

Tên lửa NSM nặng khoảng 400kg, mang đầu đạn 120kg, với tầm bắn vượt 160km, xa hơn Harpoon Block IC mà Anh đang loại bỏ.

Tốc độ gần Mach 1, NSM bay sát mặt biển để tránh radar, sử dụng hệ thống dẫn đường thụ động kết hợp quán tính, GPS, hồng ngoại (IIR) và tham chiếu địa hình.

Thiết kế composite giúp tên lửa gần như ‘vô hình’ trước radar đối phương.

Tên lửa NSM có thể được phóng từ tàu mặt nước, đất liền và sắp tới là tàu ngầm, với độ chính xác đạt 95% và khả năng sống sót cao gấp đôi Harpoon, theo The Defense Post.

Ngày 29/9, tại bãi thử Andøya (Na Uy), tàu hộ vệ Type 23 HMS Somerset thực hiện vụ phóng tên lửa NSM đầu tiên trong lịch sử Hải quân Hoàng gia Anh, trong khuôn khổ tập trận Aegir 25 với sự tham gia của Na Uy và Ba Lan.

Chuẩn bị kéo dài hàng tháng, từ hiệu chỉnh hệ thống đến thử nghiệm an toàn, đã đảm bảo thành công, theo Royal Navy.

Đại tá Matthew Millyard, chỉ huy HMS Somerset, ca ngợi thủy thủ đoàn, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Luke Pollard nhấn mạnh NSM là ‘tên lửa tiên tiến nhất, tăng cường răn đe trên biển thông qua hợp tác quốc tế’.

Ba tàu Type 23 – HMS Somerset, HMS Portland và HMS Richmond – đã được trang bị tên lửa NSM, với quá trình tích hợp do Babcock và BAE Systems thực hiện chỉ trong 12 tháng, một kỷ lục cho chương trình I-SSGW (2022).

Theo Navy Lookout, tên lửa NSM sẽ mở rộng sang Type 45 destroyers và tám tàu chiến khác, thay thế hoàn toàn tên lửa Harpoon vào cuối thập kỷ.

HMS Somerset đi qua quần đảo Lofoten trong một chiến dịch gần đây tại Na Uy. Ảnh: navylookout.com

Quan hệ quốc tế và tầm quan trọng chiến lược

Vụ thử tên lửa NSM đánh dấu bước tiến trong hợp tác Anh-Na Uy, sau khi Anh mua NSM năm 2022 để lấp khoảng trống chống hạm, theo Zona Militar.

Tích hợp qua các canister phóng bên hông tàu và hệ thống quản lý chiến đấu BAE CMS, tên lửa NSM tương thích với nền tảng cũ như Type 23.

Trên bình diện NATO, NSM củng cố liên minh: Mỹ dùng nó trên tàu đổ bộ và F-35, trong khi Ba Lan, Úc gia tăng triển khai.

Các nguồn tin Mail.ru và Armiya.az nhấn mạnh NSM là ‘tên lửa sát thủ hướng về Nga’, nâng cao răn đe ở Bắc Cực và Baltic.

Tương lai NSM: Từ tạm thời đến chủ lực

Dù là giải pháp tạm thời cho đến khi chương trình FC/ASW (Anh-Pháp) hoàn thiện vào năm 2030 cho Type 26 và Type 31 frigates, tên lửa NSM có tiềm năng trở thành tiêu chuẩn toàn cầu, đặc biệt với phiên bản phóng từ tàu ngầm.

Vụ thử tên lửa NSM trên HMS Somerset không chỉ củng cố sức mạnh Anh mà còn gửi thông điệp: trong tác chiến hiện đại, NSM là chìa khóa làm chủ đại dương.

Naval News dự đoán nhu cầu tên lửa NSM sẽ tăng vọt ở châu Á-Thái Bình Dương trước mối đe dọa từ Trung Quốc.