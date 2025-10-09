Ấn Độ khiến cả thế giới kinh ngạc khi thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Agni-Prime từ một đoàn tàu di động. Công nghệ này không chỉ thách thức Trung Quốc và Pakistan mà còn đưa Ấn Độ vào hàng ngũ siêu cường hạt nhân với khả năng răn đe tối tân.
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang với Trung Quốc và Pakistan, Ấn Độ vừa tạo nên bước ngoặt lịch sử khi thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Agni-Prime từ một đoàn tàu di động vào ngày 24/9/2025.
Không chỉ nâng tầm khả năng răn đe hạt nhân, công nghệ này biến hệ thống đường sắt rộng lớn của Ấn Độ thành ‘pháo đài di động’ khó bị phát hiện, đánh dấu sự gia nhập của New Delhi vào hàng ngũ tinh hoa thế giới về vũ khí chiến lược.
Tên lửa đạn đạo Agni-Prime rời bệ phóng trên toa tàu hỏa ngày 24/9. Video: DRDO
Công nghệ tên lửa Agni-Prime phóng từ tàu hỏa: Biểu tượng sức mạnh Ấn Độ
Tên lửa Agni-Prime, hay còn gọi là Agni-P, là sản phẩm của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO), thuộc dòng tên lửa Agni huyền thoại - nền tảng cho tham vọng hạt nhân tự chủ của Ấn Độ từ những năm 1980.
Được thiết kế như một tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM), Agni-Prime kết hợp những tinh hoa của Agni-I (tầm bắn 700km) và Agni-II (2.000km), nhưng vượt trội hơn nhờ tính cơ động, độ chính xác và thời gian phản ứng nhanh.
Cuộc thử nghiệm lịch sử vào ngày 24/9/2025 tại một địa điểm bí mật đã đánh dấu lần đầu tiên Ấn Độ phóng tên lửa đạn đạo từ bệ di động trên đường sắt.
Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh tuyên bố trên X: “Đây là bước tiến lớn, đưa Ấn Độ sánh vai với các quốc gia hàng đầu về công nghệ vũ khí chiến lược”.
Tên lửa đã bay đúng quỹ đạo, đánh trúng mục tiêu giả định với độ chính xác đáng kinh ngạc, khẳng định tiềm năng của hệ thống này trong việc tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của Ấn Độ.
Đặc tính kỹ thuật công nghệ vượt trội của tên lửa Agni-Prime
Agni-Prime là tên lửa hai tầng sử dụng nhiên liệu rắn, giúp giảm thời gian chuẩn bị và tăng tốc độ phóng.
Lấy cảm hứng từ các hệ thống như RT-23 Molodets của Liên Xô hay dự án Barguzin của Nga, bệ phóng này được tích hợp vào một toa hàng đặc biệt, có khả năng ngụy trang như hàng hóa thông thường để đánh lừa vệ tinh do thám.
Toa phóng được thiết kế với cửa trượt mái để triển khai tên lửa và cửa bên để xả khí thải.
Đặc biệt, hệ thống có thể hoạt động trên mạng lưới đường sắt điện khí hóa của Ấn Độ nhờ cần đẩy tự động, giúp loại bỏ dây điện trên cao mà không làm gián đoạn hoạt động phóng.
Tên lửa có thể được phóng ngay cả khi đoàn tàu đang di chuyển, giảm thời gian phản ứng xuống mức tối thiểu.
Hệ thống hỗ trợ bao gồm liên lạc độc lập và khả năng chống xung điện từ (EMP), đảm bảo hoạt động ổn định trong môi trường chiến tranh hạt nhân.
Sự kết hợp với hàng nghìn đường hầm trên mạng lưới đường sắt Ấn Độ tạo ra “hầm ngầm tự nhiên”, khiến tên lửa gần như bất khả xâm phạm trước các cuộc tấn công phủ đầu.
So với bệ phóng đường bộ, hệ thống đường sắt vượt trội nhờ khả năng vận chuyển tải nặng, di chuyển nhanh và tránh địa hình phức tạp, đồng thời giảm chi phí logistics đáng kể.
Ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh khu vực
Với kho vũ khí hạt nhân khoảng 180 đầu đạn, Ấn Độ đang củng cố khả năng “phản công thứ hai” (second-strike) để đối phó với các mối đe dọa từ Pakistan (170 đầu đạn) và Trung Quốc (600 đầu đạn).
