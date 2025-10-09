Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang với Trung Quốc và Pakistan, Ấn Độ vừa tạo nên bước ngoặt lịch sử khi thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Agni-Prime từ một đoàn tàu di động vào ngày 24/9/2025. Không chỉ nâng tầm khả năng răn đe hạt nhân, công nghệ này biến hệ thống đường sắt rộng lớn của Ấn Độ thành ‘pháo đài di động’ khó bị phát hiện, đánh dấu sự gia nhập của New Delhi vào hàng ngũ tinh hoa thế giới về vũ khí chiến lược.

Tên lửa đạn đạo Agni-Prime rời bệ phóng trên toa tàu hỏa ngày 24/9. Video: DRDO

Công nghệ tên lửa Agni-Prime phóng từ tàu hỏa: Biểu tượng sức mạnh Ấn Độ

Tên lửa Agni-Prime, hay còn gọi là Agni-P, là sản phẩm của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO), thuộc dòng tên lửa Agni huyền thoại - nền tảng cho tham vọng hạt nhân tự chủ của Ấn Độ từ những năm 1980.

Được thiết kế như một tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM), Agni-Prime kết hợp những tinh hoa của Agni-I (tầm bắn 700km) và Agni-II (2.000km), nhưng vượt trội hơn nhờ tính cơ động, độ chính xác và thời gian phản ứng nhanh.

Cuộc thử nghiệm lịch sử vào ngày 24/9/2025 tại một địa điểm bí mật đã đánh dấu lần đầu tiên Ấn Độ phóng tên lửa đạn đạo từ bệ di động trên đường sắt.

Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh tuyên bố trên X: “Đây là bước tiến lớn, đưa Ấn Độ sánh vai với các quốc gia hàng đầu về công nghệ vũ khí chiến lược”.

Tên lửa đã bay đúng quỹ đạo, đánh trúng mục tiêu giả định với độ chính xác đáng kinh ngạc, khẳng định tiềm năng của hệ thống này trong việc tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của Ấn Độ.

Ảnh chụp màn hình từ DRDO (Tổ chức Nghiên cứu & Phát triển Quốc phòng Ấn Độ).

Đặc tính kỹ thuật công nghệ vượt trội của tên lửa Agni-Prime

Agni-Prime là tên lửa hai tầng sử dụng nhiên liệu rắn, giúp giảm thời gian chuẩn bị và tăng tốc độ phóng.

Với tầm bắn từ 1.000 đến 2.000km, nó có thể nhắm đến các mục tiêu chiến lược trên toàn bộ lãnh thổ Pakistan và một phần Tây Nam Trung Quốc.

Tên lửa này nhẹ hơn các phiên bản tiền nhiệm, với trọng lượng khoảng 11 tấn, nhưng vẫn mang được đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường lên đến 1.000kg.

Hệ thống dẫn đường tiên tiến kết hợp định vị quán tính và GPS/INS giúp Agni-Prime đạt độ lệch chuẩn dưới 10m, vượt xa các dòng Agni trước đây.

Tốc độ tối đa đạt Mach 7-8 (khoảng 8.500-9.800km/h), cùng với thiết kế ‘canister hóa’ - đóng kín trong ống phóng - cho phép lưu trữ lâu dài và triển khai nhanh trong vòng 10-15 phút.

Vật liệu composite mới giúp giảm trọng lượng, tăng khả năng tàng hình trước radar và cải thiện khả năng cơ động, biến Agni-Prime thành một vũ khí chiến lược lý tưởng.

Tên lửa Agni Prime có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đã được phóng từ một đoàn tàu tại một địa điểm không được tiết lộ. Ảnh: ndtv.com

Bệ phóng đường sắt: Đột phá trong tính cơ động

Điểm nhấn của thử nghiệm nằm ở bệ phóng di động trên đường sắt (Rail Mobile Launcher), một công nghệ biến mạng lưới đường sắt 70.000km của Ấn Độ thành bệ phóng tiềm năng.

Lấy cảm hứng từ các hệ thống như RT-23 Molodets của Liên Xô hay dự án Barguzin của Nga, bệ phóng này được tích hợp vào một toa hàng đặc biệt, có khả năng ngụy trang như hàng hóa thông thường để đánh lừa vệ tinh do thám.

Toa phóng được thiết kế với cửa trượt mái để triển khai tên lửa và cửa bên để xả khí thải.

Đặc biệt, hệ thống có thể hoạt động trên mạng lưới đường sắt điện khí hóa của Ấn Độ nhờ cần đẩy tự động, giúp loại bỏ dây điện trên cao mà không làm gián đoạn hoạt động phóng.

Tên lửa có thể được phóng ngay cả khi đoàn tàu đang di chuyển, giảm thời gian phản ứng xuống mức tối thiểu.

Hệ thống hỗ trợ bao gồm liên lạc độc lập và khả năng chống xung điện từ (EMP), đảm bảo hoạt động ổn định trong môi trường chiến tranh hạt nhân.

Sự kết hợp với hàng nghìn đường hầm trên mạng lưới đường sắt Ấn Độ tạo ra “hầm ngầm tự nhiên”, khiến tên lửa gần như bất khả xâm phạm trước các cuộc tấn công phủ đầu.

So với bệ phóng đường bộ, hệ thống đường sắt vượt trội nhờ khả năng vận chuyển tải nặng, di chuyển nhanh và tránh địa hình phức tạp, đồng thời giảm chi phí logistics đáng kể.

Tên lửa Agni-Prime với tầm bắn 2.000km được phóng thử từ hệ thống bệ phóng di động đặt trên đường sắt. (Ảnh: @rajnathsingh/X, PTI/indianexpress.com)

Ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh khu vực

Với kho vũ khí hạt nhân khoảng 180 đầu đạn, Ấn Độ đang củng cố khả năng “phản công thứ hai” (second-strike) để đối phó với các mối đe dọa từ Pakistan (170 đầu đạn) và Trung Quốc (600 đầu đạn).

Thử nghiệm Agni-Prime trên đường sắt là lời cảnh báo mạnh mẽ đến các đối thủ khu vực, đặc biệt sau cuộc xung đột ngắn với Pakistan vào tháng 5/2025 và tranh chấp biên giới với Trung Quốc ở Himalaya.

Hệ thống này giúp Ấn Độ vượt qua nhược điểm của các silo cố định – vốn dễ bị tấn công bởi tên lửa chính xác cao.

Theo chuyên gia Thomas Newdick từ The War Zone, tính cơ động của bệ phóng đường sắt khiến tên lửa “gần như không thể bị tiêu diệt” bởi các hệ thống phòng thủ đối phương.

Trung Quốc đã phản ứng bằng cách triển khai tàu do thám Yuan Wang 5 đến Ấn Độ Dương để giám sát thử nghiệm, cho thấy mức độ quan ngại của Bắc Kinh.

Phóng tên lửa Agni-Prime. Ảnh: DRDO

Vị thế toàn cầu và tương lai

Thành công của thử nghiệm đưa Ấn Độ vào nhóm các quốc gia tinh hoa như Nga, Mỹ, Trung Quốc và Triều Tiên, sở hữu công nghệ tên lửa di động trên đường sắt.

Đây không chỉ là bước tiến kỹ thuật mà còn là đòn bẩy chiến lược, khẳng định vai trò của Ấn Độ trong trật tự thế giới đa cực.

Trong 2-3 năm tới, DRDO dự kiến triển khai hàng loạt Agni-Prime trên các bệ phóng đường sắt, đồng thời mở rộng nghiên cứu sang tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Hệ thống này cũng mở ra tiềm năng xuất khẩu công nghệ quốc phòng, giúp Ấn Độ cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Kết hợp di sản đường sắt từ thời Anh-Mughal với đổi mới hiện đại, Ấn Độ đang viết lại luật chơi trong lĩnh vực răn đe hạt nhân.