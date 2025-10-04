Trong kỷ nguyên tác chiến hiện đại, Hải quân Ý đang vươn lên dẫn đầu với Teseo MK2/E - siêu tên lửa chống hạm thế hệ mới, tích hợp công nghệ tàng hình tiên tiến, tầm bắn 500km và khả năng tấn công đa nhiệm. Với hệ thống dẫn đường thông minh và sức mạnh vượt trội, liệu đây có phải ‘kẻ thay đổi cuộc chơi’ trên biển Địa Trung Hải? Khám phá công nghệ đỉnh cao và ý nghĩa chiến lược của siêu vũ khí này.

Trong bối cảnh các mối đe dọa hàng hải ngày càng phức tạp, MBDA - Tập đoàn hàng không vũ trụ hàng đầu châu Âu - đã ký kết hợp đồng sản xuất tên lửa chống hạm Teseo MK2/E với Hải quân Ý.

Đây là hệ thống vũ khí thế hệ mới, đánh dấu sự chuyển mình từ giai đoạn phát triển sang sản xuất hàng loạt, nhằm nâng cao khả năng phòng thủ và tấn công của lực lượng Hải quân Ý.

Dựa trên các nguồn defence-industry.eu, defensetalks.com, missilery.info, armiya.az, mbda-systems.com…, bài viết sẽ phân tích sâu về công nghệ cốt lõi của tên lửa Teseo MK2/E, từ thiết kế đến hiệu suất, và ý nghĩa chiến lược của nó.

Tên lửa Teseo MK2/E. Ảnh: MBDA.

Lịch sử và bối cảnh phát triển

Tên lửa Teseo MK2/E là thành viên mới nhất trong gia đình tên lửa OTOMAT/Teseo, được phát triển từ những năm 1970 bởi OTO Melara (Ý) và Matra (Pháp), nay thuộc MBDA.

Hệ thống tiền thân như Teseo Mk2/A (giới thiệu năm 2007) đã được triển khai trên các tàu FREMM và Horizon, với khả năng tấn công tầm trung khoảng 180-200km.

Tuy nhiên, Teseo MK2/E đại diện cho một cuộc cách mạng hoàn toàn, với hợp đồng phát triển ban đầu trị giá 150 triệu euro ký năm 2018 từ Bộ Quốc phòng Ý.

Đến năm 2021, MBDA nhận hợp đồng phát triển, tích hợp và thử nghiệm, dẫn đến giai đoạn sản xuất hiện tại.

Các thử nghiệm đầu tiên, bao gồm phóng thử và kiểm tra đường hầm gió, đã thành công, với kế hoạch triển khai đầy đủ vào năm 2026.

Hợp đồng sản xuất mới được ký với Ban Giám đốc Vũ khí Hải quân Ý, nhằm trang bị cho các tàu chiến hiện đại như tàu khu trục FREMM EVO, tàu đa năng PPA/Multipurpose Offshore Patrol Ship (MPCS), và tàu khu trục tương lai DDX.

Dự kiến, mỗi tàu DDX sẽ mang 10-16 tên lửa, thay thế dần phiên bản Mk2/A trên toàn hạm đội.

Tên lửa chống hạm Teseo MK2/E. Ảnh: defensetalks.com

Công nghệ cốt lõi và đặc điểm kỹ thuật

Tên lửa Teseo MK2/E không chỉ là phiên bản nâng cấp mà là một thiết kế hoàn toàn mới, tập trung vào tính tàng hình, độ chính xác cao và linh hoạt đa nhiệm.

Các yếu tố công nghệ nổi bật:

Hệ thống động lực và thiết kế khí động học: Tên lửa sử dụng động cơ turbojet mới từ Williams International (công ty Mỹ nổi tiếng với động cơ Tomahawk), giúp tăng tầm bắn lên 360km, thậm chí vượt quá 500km theo một số nguồn.

Khung thân được thiết kế lại với tính năng tàng hình (stealth), giảm tín hiệu radar, kết hợp với kiểm tra đường hầm gió để tối ưu hóa hiệu suất bay.

Điều này cho phép tên lửa bay ở tốc độ cận âm, duy trì độ ổn định cao trong môi trường biển phức tạp.

Hệ thống hướng dẫn tiên tiến: Đây là điểm nhấn công nghệ của Teseo MK2/E. Tên lửa tích hợp đầu dò radar AESA (Active Electronically Scanned Array) do Leonardo (Ý) phát triển, kết hợp với đầu dò hồng ngoại hình ảnh (IIR) – có thể lấy cảm hứng từ tên lửa Scalp/Storm Shadow của MBDA.

Hệ thống hướng dẫn kép này cho phép tấn công chính xác các mục tiêu di động trên biển hoặc mục tiêu cố định/di động trên đất liền, ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu.

Ngoài ra, liên kết dữ liệu hai chiều qua vệ tinh (satellite datalink) cho phép kiểm soát thời gian thực trong suốt chuyến bay, hỗ trợ lập kế hoạch sứ mệnh linh hoạt và điều chỉnh mục tiêu giữa chừng.

Đầu đạn và khả năng đa nhiệm: Đầu đạn mới được thiết kế lại, tăng cường sức mạnh phá hủy, phù hợp cho cả vai trò chống hạm và tấn công đất liền sâu (deep-strike).

Với thời gian phản ứng giảm đáng kể so với phiên bản cũ, tên lửa có thể xử lý các mối đe dọa đa dạng, từ tàu chiến đối phương đến các vị trí kiên cố trên bờ.

So sánh với Teseo Mk2/A, phiên bản mới có tầm bắn tăng gấp đôi, thêm tính năng tàng hình và kiểm soát bay động, biến nó thành tên lửa hành trình đa năng thực thụ thay vì chỉ chống hạm truyền thống.

Tên lửa chống hạm mới MBDA Teseo MK2/E (Teseo Evolved) dành cho Hải quân Ý. Ảnh: MBDA/missilery.info

Ý nghĩa chiến lược và tiềm năng xuất khẩu

Teseo MK2/E không chỉ củng cố khả năng phòng thủ hàng hải của Ý mà còn nâng tầm vị thế của MBDA trên thị trường quốc tế.

Với khả năng chống lại các mối đe dọa đang phát triển, từ tàu ngầm đến hệ thống phòng không ven biển, tên lửa này đảm bảo an toàn cho thủy thủ đoàn bằng cách tấn công từ khoảng cách xa, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động của hạm đội Ý ở Địa Trung Hải và xa hơn.

Sự linh hoạt của nó, kết hợp với công nghệ châu Âu thuần túy, làm cho Teseo MK2/E trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các đối tác xuất khẩu, thiết lập tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực chống hạm.

Teseo MK2/E đại diện cho đỉnh cao công nghệ tên lửa của MBDA, kết hợp động cơ mạnh mẽ, hướng dẫn thông minh và thiết kế tàng hình để đáp ứng nhu cầu tác chiến hiện đại.

Với việc triển khai sắp tới, Hải quân Ý sẽ sở hữu một vũ khí then chốt, khẳng định vị thế dẫn đầu trong an ninh hàng hải châu Âu.