Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, Triều Tiên vừa công bố thành công thử nghiệm tên lửa Hwasong-11Ma siêu thanh mới, đạt tốc độ kinh hoàng Mach 12 (gấp 12 lần âm thanh), tầm bắn 800km và khả năng ‘xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ’. Với quỹ đạo cơ động thấp và đầu đạn lượn trượt thông minh, vũ khí này không chỉ đe dọa các căn cứ Mỹ ở châu Á mà còn buộc Washington phải tái cấu trúc toàn bộ hệ thống phòng không. Liệu đây có phải ‘cơn ác mộng’ mới của Patriot và THAAD?

Các nhà phân tích cho biết vụ phóng tên lửa mới đáng lo ngại vì nó bao gồm công nghệ mà chỉ rất ít quốc gia có được. Video: aljazeera.com

Công nghệ đột phá của tên lửa Hwasong-11Ma siêu thanh Triều Tiên: Từ thử nghiệm đến thách thức toàn cầu

Triều Tiên, quốc gia thường xuyên bị cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao về chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa, tiếp tục khẳng định vị thế ‘kẻ thách thức’ với việc ra mắt và thử nghiệm thành công một loạt tên lửa siêu thanh tiên tiến vào năm 2025.

Các nguồn tin từ triển lãm quốc phòng và báo cáo chính thức cho thấy Bình Nhưỡng không chỉ dừng lại ở các vụ phóng thử mà còn công khai tiết lộ thông số kỹ thuật chi tiết, nhấn mạnh khả năng vượt trội trước các hệ thống phòng thủ hiện đại của Mỹ như Patriot và THAAD.

Bài viết sẽ phân tích sâu công nghệ cốt lõi của tên lửa này, dựa trên dữ liệu từ các nguồn uy tín armyrecognition.com, aljazeera.com, ria.ru, svoboda.org, rg.ru, gazeta.ru, united24media.com...., để làm rõ lý do chúng được coi là ‘vũ khí thay đổi cuộc chơi’ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hwasong-11Ma được trưng bày tại Triển lãm Phát triển Quốc phòng 2025 ở Bình Nhưỡng, có thể nhìn thấy đầu đạn lướt siêu thanh, ngày 5/10/2025. (Nguồn ảnh: KCNA)

Lịch sử và các mốc thử nghiệm gần đây

Chương trình tên lửa siêu thanh của Triều Tiên đã phát triển mạnh mẽ từ năm 2021, với các vụ thử định kỳ nhằm hoàn thiện công nghệ đầu đạn lượn trượt (hypersonic glide vehicle - HGV).

Điểm nhấn lớn nhất là vụ thử nghiệm vào ngày 6/1/2025, khi một tên lửa tầm trung siêu thanh được phóng từ ngoại ô Bình Nhưỡng về hướng đông bắc, hướng tới biển Nhật Bản.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), tên lửa đã bay chính xác 1.500km đến khu vực biển mục tiêu, đạt độ cao tối đa đầu tiên 99,8km và độ cao thứ hai 42,5km - một quỹ đạo 'kép' chứng tỏ khả năng cơ động vượt trội so với tên lửa đạn đạo thông thường.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã theo dõi vụ thử qua liên kết video và ca ngợi đây là 'vũ khí mạnh mẽ chống lại các mối đe dọa an ninh từ thế lực thù địch', nhấn mạnh mục tiêu phòng thủ chứ không phải tấn công.

Các chuyên gia Hàn Quốc và Mỹ thừa nhận sự tiến bộ, dù một số nghi ngờ về sự phóng đại từ phía Bình Nhưỡng, đồng thời không loại trừ sự hỗ trợ kỹ thuật từ Nga hoặc Trung Quốc - những quốc gia dẫn đầu công nghệ siêu thanh.

Ngoài vụ thử tháng 1/2025, Triều Tiên còn trưng bày mô hình tại Triển lãm Phát triển Quốc phòng 2025 ở Bình Nhưỡng vào ngày 5/10 mới đây, giới thiệu biến thể mới của dòng tên lửa KN-23.

Điều này cho thấy chương trình không chỉ dừng ở lý thuyết mà đã sẵn sàng triển khai thực chiến.

Tên lửa Hwasong-11Ma được trưng bày từ góc nhìn bên phải trong triển lãm tại Triều Tiên. (Nguồn: KCNA)

Thông số kỹ thuật tên lửa siêu thanh Triều Tiên: Tốc độ Mach 12 và quỹ đạo ‘ma thuật’

Tên lửa siêu thanh mới của Triều Tiên sở hữu công nghệ tiên tiến, kết hợp động cơ đẩy rắn và đầu đạn lượn trượt, cho phép đạt tốc độ vượt trội trên Mach 5 (hơn 6.000 km/h), với phiên bản thử nghiệm tháng 1/2025 đạt tới Mach 12.

Vũ khí này bao gồm hai biến thể chính: Hwasong-11Ma (tầm ngắn 600-800km) và một loại tên lửa siêu thanh tầm trung (1.100-1.500km), chưa được đặt tên chính thức.

Đầu đạn nặng 500kg, sử dụng thiết kế lượn trượt với vây điều khiển nhỏ, làm từ vật liệu composite sợi carbon nhẹ và chịu nhiệt cao - công nghệ vốn chỉ có ở các cường quốc như Nga, Trung Quốc và Mỹ.

Tên lửa có kích thước dài từ 7,3 đến 9,8m, đường kính 0,9m, và khối lượng phóng khoảng 3,4 tấn.

Độ chính xác cao, với sai số (CEP) từ 5 đến 30m nhờ hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp hỗ trợ vệ tinh.

Hệ thống phóng được triển khai trên xe di động 8x8 (tốc độ 70 km/h, mang được 2 tên lửa) hoặc phiên bản bánh xích, đảm bảo tính linh hoạt và khó bị phát hiện.

Điểm nổi bật là đầu đạn lượn trượt với hình dạng ‘mũi nhọn đa diện’, cho phép tên lửa bay ở độ cao thấp, dưới tầm radar, và thực hiện các động tác cơ động phức tạp như lượn ‘S-turn’ hoặc thay đổi độ cao đột ngột.

Khác với quỹ đạo parabol cố định của tên lửa đạn đạo truyền thống, khả năng này khiến đối phương khó phát hiện và đánh chặn, tạo ra lợi thế chiến lược đáng kể cho Triều Tiên.

Vụ phóng tên lửa mang đầu đạn phân hướng. Ảnh: KCNA.

Khả năng xuyên thủng phòng thủ: ‘Cơn ác mộng’ cho Patriot và THAAD

Triều Tiên tự tin tuyên bố tên lửa mới có thể ‘vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa dày đặc’ và ‘gây thiệt hại nghiêm trọng cho kẻ thù’, nhắm trực tiếp vào các mục tiêu như căn cứ Guam của Mỹ (khoảng 3.400km từ Bình Nhưỡng).

Cụ thể, quỹ đạo thấp và cơ động ở giai đoạn cuối làm thu hẹp ‘cửa sổ’ đánh chặn của Patriot PAC-3 (phòng thủ điểm ở độ cao thấp) và THAAD (tập trung độ cao trung bình-cao), buộc hệ thống phải bắn sớm hơn với độ chính xác thấp hơn.

Theo các phân tích, tên lửa này có thể bay dưới lớp khí quyển dày đặc ở tốc độ hypersonic, tạo lực nâng kiểm soát và lệch hướng ngang, làm phức tạp hóa theo dõi radar và yêu cầu số lượng tên lửa đánh chặn lớn hơn.

Dù không làm vô hiệu hóa hoàn toàn các hệ thống Mỹ - đồng minh, nó đòi hỏi ‘phủ sóng dày đặc hơn’ và chiến thuật mới, đặc biệt trong kịch bản tấn công đồng loạt.

Động cơ đẩy rắn còn giúp phóng nhanh chóng, giảm dấu vết phát hiện và tăng khả năng sống sót trước đòn đánh phủ đầu.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/Global Look Press

Ý nghĩa chiến lược và triển vọng tương lai

Sự xuất hiện của tên lửa siêu thanh không chỉ củng cố ‘răn đe hạt nhân’ của Triều Tiên mà còn làm phức tạp hóa cán cân an ninh khu vực.

Với tầm bắn bao phủ Nhật Bản, Hàn Quốc và Guam, Bình Nhưỡng gửi thông điệp rõ ràng: Bất kỳ hành động quân sự nào cũng sẽ đối mặt rủi ro cao.

Chuyên gia Yang Moo-jin cảnh báo đây là ‘công nghệ đáng báo động’ do yêu cầu vật liệu cao cấp và có thể nhận hỗ trợ từ Nga.

Trong tương lai, Triều Tiên có thể tích hợp đầu đạn hạt nhân hoặc seeker đầu cuối để tăng độ chính xác, đồng thời mở rộng sản xuất hàng loạt nhờ nền tảng di động linh hoạt.

Điều này buộc Mỹ và đồng minh phải đầu tư thêm vào công nghệ chống hypersonic, như laser năng lượng định hướng hoặc mạng lưới cảm biến dày đặc hơn.

Dù bị chỉ trích là ‘phóng đại’, các vụ thử 2025 chứng minh Triều Tiên đang thu hẹp khoảng cách công nghệ với các cường quốc.

Tên lửa siêu thanh của Triều Tiên không chỉ là biểu tượng sức mạnh mà còn là lời cảnh báo: Thời đại hypersonic đang định hình lại chiến tranh hiện đại, nơi tốc độ và cơ động quyết định sự sống còn.