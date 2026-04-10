Một vệ tinh trong hệ thống định vị toàn cầu Glonass của Nga.

Vệ tinh Blagovest (tên kỹ thuật 14F149) là chòm sao gồm bốn vệ tinh địa tĩnh do Nga phát triển dành riêng cho nhu cầu quân sự.

Được chế tạo bởi Công ty Hệ thống Vệ tinh Thông tin mang tên học giả M.F. Reshetnev trên nền tảng bus Ekspress-2000, Blagovest cung cấp liên lạc tốc độ cao, thoại mã hóa, hội nghị video và truy cập dữ liệu bảo mật cho lực lượng vũ trang Nga.

Bốn vệ tinh lần lượt được phóng từ năm 2017 đến 2019 bằng tên lửa Proton-M từ sân bay Baikonur, với khối lượng mỗi chiếc khoảng 3.000 – 3.400 kg và tuổi thọ thiết kế 15 năm.

Blagovest hoạt động trên quỹ đạo địa tĩnh ở độ cao khoảng 35.786 km, đảm bảo phủ sóng liên tục mà không cần chuyển giao (handover) thường xuyên như vệ tinh quỹ đạo thấp.

Điểm mạnh lớn nhất nằm ở tải trọng truyền tải: vệ tinh sử dụng băng tần C (3,4–4,2 GHz downlink và 5,975–6,475 GHz uplink) cùng Ka (khoảng 20 GHz downlink) và Q (khoảng 44 GHz uplink).

Spirit-030: trạm liên lạc vệ tinh nhỏ gọn của Nga. Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Đây là lần đầu Nga triển khai băng tần Q trên vệ tinh liên lạc quân sự, cho phép truyền dữ liệu dung lượng lớn hơn. Băng tần C nổi bật nhờ khả năng chịu ảnh hưởng thời tiết tốt, rất phù hợp với khí hậu lạnh và khu vực phía Bắc của Nga.

Công nghệ Blagovest cho phép giảm đáng kể kích thước anten đầu cuối. Nhờ băng tần cao và anten có sơ đồ hướng bức xạ tối ưu, các trạm di động như Spirit-030 chỉ cần anten parabolic đường kính 30 cm thay vì 90 cm như các hệ thống cũ.

Điều này giúp Spirit-030 trở nên nhỏ gọn, dễ mang theo, lắp đặt nhanh bằng tay ngay gần tiền tuyến và khó bị UAV trinh sát phát hiện hơn.

Thiết bị hỗ trợ đầy đủ thoại mã hóa, truyền dữ liệu và hội nghị video cơ bản, với khả năng chống nhiễu điện tử cao nhờ băng tần được bảo vệ.

Tuy nhiên, do quỹ đạo địa tĩnh cao, độ trễ tín hiệu của Blagovest thường nằm ở mức 240–700 ms, cao hơn nhiều so với Starlink (dưới 40 ms).

Do đó, hệ thống phù hợp hơn cho các nhiệm vụ không yêu cầu thời gian thực cực cao như truyền báo cáo tình báo, dẫn hỏa lực, liên lạc chỉ huy và hậu cần, thay vì điều khiển drone FPV hoặc streaming video trực tiếp.

Mỗi vệ tinh được trang bị hai cánh pin mặt trời triển khai, cung cấp công suất lên đến khoảng 14 kW, cùng hệ thống đẩy điện và hóa học để duy trì vị trí chính xác ±0,05 độ.

Blagovest đại diện cho bước tiến tự chủ công nghệ của Nga trong lĩnh vực liên lạc vệ tinh quân sự. Dù không cạnh tranh được về tốc độ và độ trễ với các hệ thống LEO hiện đại, Blagovest mang lại độ ổn định cao, phủ sóng rộng và khả năng chống tác chiến điện tử tốt, yếu tố then chốt giúp Spirit-030 trở thành giải pháp thay thế thực tế sau khi mất Starlink.

Hệ thống tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì kết nối cho quân đội Nga trên chiến trường.