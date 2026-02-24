Với khả năng tấn công mục tiêu cố định ở khoảng cách xa, tên lửa Qiam-1 góp phần định hình năng lực đáp trả và chiến lược răn đe của Iran. Ảnh: Missile Threat

Trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang tại Trung Đông, tên lửa Qiam-1 nổi lên như một biểu tượng của sức mạnh công nghệ quân sự Iran, với khả năng tấn công chính xác và tốc độ triển khai nhanh chóng khiến các đối thủ phải dè chừng.

Được phát triển từ nền tảng Shahab-2, phiên bản nâng cấp của Scud-C thời Liên Xô, tên lửa Qiam-1 không chỉ kế thừa sức mạnh hủy diệt mà còn tích hợp những cải tiến đột phá về thiết kế và hiệu suất, biến nó thành một trong những tên lửa đạn đạo tầm ngắn đáng gờm nhất khu vực.

Với tầm bắn lên đến 800km và khả năng giảm thiểu tín hiệu radar, tên lửa Qiam-1 đã chứng minh giá trị thực chiến qua các cuộc tấn công vào Syria năm 2017, Iraq năm 2020, khiến thế giới phải chú ý đến chương trình tên lửa của Tehran.

Về mặt công nghệ, Qiam-1 đại diện cho bước tiến lớn trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo của Iran, tập trung vào việc tối ưu hóa thiết kế để tăng cường tính cơ động và khả năng sống sót trên chiến trường.

Tên lửa Qiam-1 sử dụng nhiên liệu lỏng, cho phép nó đạt tốc độ cao và duy trì quỹ đạo ổn định trong suốt hành trình bay.

Một trong những đặc điểm nổi bật nhất là việc loại bỏ hoàn toàn cánh đuôi ổn định truyền thống, thay vào đó áp dụng hệ thống điều khiển tiên tiến dựa trên động cơ đẩy và cảm biến quán tính, giúp giảm đáng kể diện tích phản xạ radar và làm cho nó khó bị phát hiện hơn bởi các hệ thống phòng không hiện đại.

Điều này không chỉ nâng cao khả năng xuyên thủng lưới phòng thủ mà còn cho phép Qiam-1 được triển khai nhanh chóng từ các bệ phóng di động, chỉ mất vài phút để sẵn sàng phóng thay vì hàng giờ như các phiên bản cũ.

Hơn nữa, đầu đạn của Qiam-1 có khả năng tách rời khỏi thân tên lửa ở giai đoạn cuối, tăng cường độ chính xác với sai số vòng tròn (CEP) dao động từ 100 đến 500 mét, tùy thuộc vào điều kiện địa hình và hệ thống dẫn đường GPS hỗ trợ.

Tên lửa Qiam-1 được Iran cải tiến từ nền tảng tên lửa Scud của Liên Xô. Ảnh: Missile Threat

Xét về thông số kỹ thuật cụ thể, Qiam-1 sở hữu chiều dài khoảng 11.5 mét, đường kính thân tên lửa là 0.88 mét và trọng lượng tổng thể đạt 6.155kg khi sẵn sàng chiến đấu.

Đầu đạn mang theo có khối lượng từ 650-750kg, đủ sức chứa các loại chất nổ thông thường hoặc thậm chí các đầu đạn chuyên dụng cho mục tiêu chiến lược.

Tầm bắn tối đa của nó dao động từ 700-800km, tùy thuộc vào cấu hình và điều kiện phóng, cho phép Iran kiểm soát một khu vực rộng lớn từ lãnh thổ của mình mà không cần di chuyển lực lượng gần biên giới.

Được thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 2010, Qiam-1 đã trải qua nhiều lần nâng cấp để cải thiện độ tin cậy và khả năng chống nhiễu điện tử, biến nó thành một phần quan trọng trong kho vũ khí đạn đạo của Quân đội Iran.

Theo các báo cáo từ các tổ chức nghiên cứu như CSIS và GlobalSecurity, thiết kế của Qiam-1 còn nhấn mạnh vào tính kinh tế, với chi phí sản xuất thấp hơn so với các tên lửa tương đương từ phương Tây, đồng thời dễ dàng tích hợp vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát tự động hóa.

Xét tổng thể, tên lửa Qiam-1 không chỉ là một vũ khí mà còn là minh chứng cho sự phát triển độc lập của ngành công nghiệp quốc phòng Iran, bất chấp các lệnh cấm vận quốc tế.

Với những tiến bộ về công nghệ dẫn đường và giảm thiểu dấu vết radar, tên lửa Qiam-1 đang góp phần thay đổi cán cân sức mạnh quân sự tại Trung Đông, buộc các quốc gia láng giềng và siêu cường phải đầu tư mạnh mẽ hơn vào hệ thống phòng thủ.

Trong tương lai, các biến thể nâng cấp của Qiam-1 có thể tiếp tục mở rộng khả năng, từ tích hợp đầu đạn hạt nhân đến tăng cường tầm bắn xa hơn, khẳng định vị thế của Iran trên bản đồ công nghệ tên lửa toàn cầu.