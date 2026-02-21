Phóng tên lửa hành trình FP-5 Flamingo. Ảnh: Fire Point

Trong bối cảnh xung đột kéo dài, Ukraine đã chứng minh khả năng sáng tạo vượt bậc với việc phát triển tên lửa FP-5 Flamingo, một vũ khí hành trình có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương lên đến 3.000km, mang theo đầu đạn nặng 1.150kg.

Loại tên lửa này không chỉ vượt trội về tầm bắn so với nhiều hệ thống phương Tây mà còn thể hiện sự khéo léo trong việc tận dụng linh kiện sẵn có, biến nó thành biểu tượng của công nghệ quốc phòng giá rẻ nhưng hiệu quả cao, đang thay đổi cục diện chiến lược ở châu Âu.

Tên lửa FP-5 Flamingo do công ty Fire Point của Ukraine sản xuất, được tiết lộ vào tháng 8/2025, nổi bật với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, lấy cảm hứng từ các mô hình hành trình cổ điển như V-1 của Đức trong Thế chiến II, song được nâng cấp bằng công nghệ hiện đại để đạt hiệu suất vượt trội.

Với trọng lượng phóng khoảng 6.000kg, chiều dài từ 12 đến 14 mét và sải cánh rộng 6 mét, Flamingo sở hữu thân vỏ làm từ sợi carbon và composite giảm phản xạ radar, giúp nó khó bị phát hiện hơn trong hành trình bay thấp.

Tên lửa hành trình FP-5 Flamingo của Ukraine. Ảnh: Fire Point

Động cơ chính là yếu tố then chốt: sử dụng động cơ turbofan Ivchenko AI-25TL, vốn được lấy từ máy bay huấn luyện Aero L-39 đã qua sử dụng, với thời gian hoạt động còn lại khoảng 10 giờ, đủ cho chuyến bay một chiều kéo dài đến 3,5 giờ.

Động cơ này mang lại hiệu suất nhiên liệu cao, cho phép tên lửa duy trì tốc độ hành trình từ 850 đến 900 km/h và đạt tốc độ tối đa 950 km/h, bay ở độ cao tối đa 5.000 mét để tránh radar đối phương.

Hệ thống dẫn đường của Flamingo kết hợp GPS/GNSS với hệ thống quán tính INS làm dự phòng, kèm theo anten chống nhiễu CRPA và phần mềm tự động lái mã nguồn mở như ArduPilot, giúp nó duy trì độ chính xác cao với sai số vòng tròn (CEP) khoảng 14 mét, ngay cả trong môi trường bị gây nhiễu điện tử mạnh.

Theo iiss.org, một trong những điểm mạnh công nghệ của FP-5 Flamingo nằm ở đầu đạn nặng 1.150kg, thường được thích nghi từ bom hàng không Mark 84 của Mỹ, chứa chất nổ Tritonal và có khả năng xuyên thủng bê tông dày đến 10 mét, phù hợp cho các mục tiêu kiên cố như kho đạn hoặc hầm ngầm.

So với tên lửa Tomahawk của Mỹ, chỉ có tầm bắn 2.500km và đầu đạn 450kg, Flamingo không chỉ xa hơn mà còn mạnh hơn gấp đôi về sức công phá, trong khi chi phí sản xuất chỉ khoảng 500.000 đến 1.000.000 USD mỗi quả nhờ quy trình lắp ráp nhanh chóng, chỉ mất 6 giờ cho thân vỏ.

Với tầm bắn 3.000km và sức công phá vượt trội, tên lửa FP-5 Flamingo có thể thay đổi cục diện chiến trường, buộc Nga phải dè chừng trước khả năng tấn công bất ngờ từ Ukraine. Ảnh: Công ty Fire Point

Việc phóng từ bệ ray trên xe tải với tên lửa đẩy phụ trợ làm cho hệ thống này linh hoạt, dễ triển khai mà không cần sân bay phức tạp.

Theo kyivpost.com, thiết kế đơn giản cũng mang lại thách thức: Flamingo phụ thuộc nhiều vào dẫn đường vệ tinh, có thể bị ảnh hưởng bởi hệ thống phòng thủ tiên tiến và kết quả sử dụng ban đầu cho thấy tỷ lệ thành công chưa hoàn hảo, với một số quả bị chặn hoặc lệch mục tiêu khoảng 100-200 mét.

Theo cepa.org, FP-5 Flamingo đại diện cho bước tiến lớn trong công nghệ tên lửa của Ukraine, chứng tỏ khả năng tự chủ quốc phòng bằng cách tái sử dụng linh kiện nội địa và tích hợp phần mềm mở, đồng thời mở rộng phạm vi tấn công chiến lược mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ nước ngoài.

Với kế hoạch sản xuất hàng trăm quả mỗi tháng, loại tên lửa này không chỉ là vũ khí mà còn là công cụ thay đổi chiến lược, buộc đối phương phải phân tán lực lượng phòng thủ trên lãnh thổ rộng lớn.